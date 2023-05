Beemster kaas wordt steeds duurzamer

Bijna tien jaar geleden opende CONO Kaasmakers een nieuwe kaasmakerij in Westbeemster, waarbij innovaties op het gebied van het duurzame proces van kaasmaken werden toegepast. CONO Kaasmakers, bekend van het merk Beemster kaas, maakt continu stappen op het gebied van duurzaamheid. De ambitie van CONO Kaasmakers om de wereld beter achter te laten voor toekomstige generaties, gaat verder terug.

CONO Kaasmakers zet zich in op het gebied van duurzaamheid in de gehele keten. Patrick den Drijver, Salesmanager Retail & Foodservice: ‘Dit omvat het boerenerf, het transport van melk naar de kaasmakerij, het kaasmaken zelf, het transport naar de opslaglocaties en het verpakken van de kaas. We willen samen met onze partners en klanten in de hele kaasketen “Van koeienbek tot winkelrek” positief bijdragen aan een betere wereld. Onze retailers hebben ook grote ambities om de keten te verduurzamen, en die kunnen samengaan met de ambities van onze boerencoöperatie. We hebben allemaal de drive om de wereld beter achter te laten dan we hem gekregen hebben.’

Nicole van Gorp, Marketing & Communicatie Manager: ‘In 2006 hebben we samen met onze partner Ben & Jerry’s en onze boeren, een duurzaamheidsprogramma opgezet, Caring Dairy. Dierenwelzijn is daar een belangrijk onderdeel van. Om het programma nog sterker te maken, is het in 2020 uitgebreid met 18 indicatoren. Dit duurzaamheidsprogramma is een aanpak waarmee CONO Kaasmakers zich sterk onderscheidt. Zo was CONO Kaasmakers met Beemster kaas de eerste die haar boeren een premie gaf voor weidegang. Onze boeren laten hun koeien gemiddeld meer dan 180 dagen, tien uur per dag buiten staan. Dit is veel hoger dan de norm voor weidemelk, die niet verder gaat dan 120 dagen en zes uur per dag. De CONO-koe staat dus tweeënhalf keer zo lang in de wei. En hoe langer de koe buiten loopt, hoe meer vers gras ze eet, hoe hoger de kwaliteit van de melk en dus ook van onze kaas.’

Sinds 2002

Sinds 2002 stimuleert CONO Kaasmakers weidegang. Den Drijver legt uit: ‘Een aantal jaar geleden hebben we onze weidegang-premie zelfs verdubbeld als beloning voor de boeren. We hebben de indicatoren voor Caring Dairy aangescherpt, omdat de thematieken zijn veranderd ten opzichte van 2006. Daarnaast stimuleren we boeren om hun grasland langer te behouden, door gras vijf jaar of langer niet om te ploegen draagt dat bij aan een lagere CO2-impact op het milieu.’ CONO Kaasmakers neemt ook deel aan een project om de uitstoot van methaan te verminderen met behulp van veevoer-additief Bovaer in het voer. Het oog voor dierenwelzijn is erg belangrijk op het boerenerf. Van Gorp benadrukt: ‘Zo heeft elke koe een eigen zacht ligbed, en zijn er in elke stal koeienborstels aanwezig.’

CONO-stal

Een ander initiatief om duurzaamheid in de veehouderij te bevorderen is de ontwikkeling van de ‘CONO-stal’, die gebouwd is volgens de hoogste normen van dierenwelzijn met veel comfort, licht en ruimte voor de koeien. De stal op de André Hoeve in Spierdijk is de eerste stal die is ontworpen volgens het concept van de nieuwe kaasmakerij van CONO: energiezuinig, met verantwoorde materialen, transparant en passend in het landschap. De emissiearme vloer is geschikt voor de mestvergister, waarmee mest wordt omgezet in warmte en elektriciteit.Den Drijver zegt: ‘Deze stal is een mooi voorbeeld van de inrichting van de veehouderij van de toekomst. Delen van deze stal worden al gebruikt in andere stallen. Niet iedereen heeft de ruimte of de faciliteiten voor zo’n mooie stal of kan de investeringen hiervoor doen, maar we kunnen delen van de stal wel goed overbrengen naar andere boeren. Bijvoorbeeld een rubberen voerbak voor betere bescherming van de koeien of een mestvergister, die een naastgelegen woonwijk van energie voorziet. Dit is inspiratie voor de hele keten.’

Transport

Op het gebied van transport is CONO Kaasmakers goed op weg. Enkele jaren geleden ging de eerste RMO-wagen (Rijdende Melk Ontvangst) op gas rijden, als duurzamer alternatief voor diesel voor het transport van melk naar de kaasmakerij. Begin dit jaar is de eerste elektrische RMO-wagen van CONO Kaasmakers in gebruik genomen, een primeur voor Nederland. ‘Ook in het kaastransport zetten we innovatieve stappen. Samen met onze vervoerders blijven we hierop ontwikkelen.’

Kaasmakerij

In 2014 opende De Nieuwe Tijd, sindsdien zijn er talloze stappen gezet om de productie verder te verduurzamen. Het kaasmaken is sinds 2020 volledig klimaatneutraal, onder andere door het hergebruik van warmte van stoomreiniging om de melk te verwarmen. Het gebruik van energie wordt daardoor zeer efficiënt. Inmiddels wordt er al 20 miljoen liter water per jaar bespaard. De kaasmakerij draait op groene stoom afkomstig van zonnepanelen en windmolens van onze eigen boeren. Dankzij al deze grote en kleine maatregelen, is het klimaat neutrale proces van kaasmaken bij CONO Kaasmakers sinds 2020 officieel gecertificeerd door de Climate Neutral Group.

Verpakkingen

En ook op het gebied van verpakking worden stappen gemaakt. ‘Kaas is een vers

product. De beste verpakking is eigenlijk geen verpakking, echter wil de consument steeds meer gemak. Dat bestaat uit plakken en die moeten worden voorverpakt. Een goede verpakking is moeilijk recyclebaar door de opbouw van verschillende kunststoffen. Dat maakt het ontwikkelen van een duurzamere verpakking een echte uitdaging, waar we natuurlijk samen met onze partners aan blijven werken’, aldus van Gorp. Den Drijver benadrukt dat verduurzamen vooral samen met de keten moet gebeuren en dat CONO Kaasmakers als kleine boerencoöperatie al veel doet met haar boeren. CONO Kaasmakers wil samenwerken met de Retail om het kaas schap in de winkel verder te verduurzamen, waarbij de kosten evenredig verdeeld moeten worden.

