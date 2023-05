De Graaf Bakeries: ‘Gun een duurzaam product de tijd om zichzelf te bewijzen’

Instore bakery specialist De Graaf Bakeries heeft zichzelf harde doelen gesteld als het aankomt op duurzaamheid. Met name in het gezonder en plantaardiger maken van het aanbod. ‘Gedreven door intrinsieke motivatie en door te durven, bewijzen we dat het kan.’

In het verduurzamen van producten en de productie focust De Graaf Bakeries op vijf doelen: klimaatbewust, minder verspilling, slimmer verpakken, een eerlijke korten keten en een gezondere leefstijl. Hieronder valt onder andere de ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal te produceren, minder dan 1 procent productafval in datzelfde jaar, honderd procent recyclebaar verpakkingsmateriaal en minder geraffineerde suiker, zout, verzadigde vetten en vlees.

De better for you-keuze vergroten

Met name het laatste doel, gezondere leefstijl, is een vrij uitgesproken streven, vertelt Commercieel Manager Jacques van Diermen. ‘De better for you-keuze vergroten is voor ons echt een intrinsieke motivatie.’ Een drive waar de instore bakery specialist de retail voor nodig heeft, benadrukt hij. ‘We ontwikkelen tenslotte zowel vóór de klant als met de klant. Waar wij echter al volop mogelijkheden zien met innovaties, merken we dat sommige klanten hier nog wat terughoudend in zijn.’

Geen concessies, net zo lekker

‘Een afwachtendheid wel die te begrijpen is’, reageert Mede-eigenaar Aart de Graaf. ‘Want durft de consument een product met minder suiker of uitsluitend plantaardige ingrediënten nog wel te kopen? We hebben het tenslotte over een ambachtelijke categorie, die echt draait om genieten.’ Het antwoord hierop luidt volmondig ‘ja!’, kan hij stellen. ‘Mits je het goed doet.’ En daarmee komt hij uit op de succesfactor van De Graaf Bakeries: no compromise, net zo lekker. ‘Wij hebben de kennis en de producten in huis die bewijzen dat better for you net zo lekker kan zijn, zo niet lekkerder. Ons vegan frikandelbroodje is niet voor niets beoordeeld als ‘Beste introductie 2022 én won de consumentenprijs ‘Beste product van het jaar 2022-2023’. Ook onze volledig plantaardige kaas- en saucijzenbroodjes hebben diverse prijzen gewonnen. We hebben onafhankelijk bewezen de expertise in huis te hebben om een traditioneel product te verduurzamen, zonder in te leveren op smaak.’

Duurzaamheid als onderdeel van category management

De intrinsieke motivatie om producten verantwoorder te maken is tweeledig, vertelt De Graaf. ‘Enerzijds willen we de consument een gezondere keuze bieden, anderzijds is het ook noodzakelijk om die impact te kunnen maken. Negentig procent van onze uitstoot zit in scope drie en overstappen van roomboter naar plantaardig bijvoorbeeld, zou enorm schelen in onze footprint. Wij willen dan ook wel, maar zien dat door uiteenlopende redenen een deel van onze klanten dit uitstelt.’

Duurzaamheid zou dan ook meer onderdeel van category management moeten worden, vult Van Diermen aan. ‘Zodat er aan de gesprekstafel sneller keuzes kunnen worden gemaakt, en betere. Door het samen te doen ga je sneller. Durf daarom te proberen en te investeren. En breng bestaande producten langzaam naar een nieuwe, verantwoorde standaard.’ ‘Gun een product de kans om zich te bewijzen’, vult De Graaf aan. ‘Door minder vanuit een financiële gedachte te werken, en meer vanuit een footprintgedachte. Ook wij hebben onszelf harde doelen gesteld en bewijzen dat het kan. Hoelang duurt het nog voor we dit retail breed daadwerkelijk gaan implementeren?’

