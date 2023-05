Pets Unlimited van Dayes: diervoeding met omzet en marge

De Wheel voor Pet care gaat naar Dayes, dat in 2022 de lijn hondensnacks onder de nieuwe merknaam Pets Unlimited in het schap heeft gezet. De trofee is een beloning voor de sterke bijdrage aan omzet en marge die de snacks met hun hoogwaardige kwaliteit naar de supermarkt brengen.

Dayes is leverancier van een breed non-food- en pet care-assortiment, met hoogwaardige diervoeding als een van de speerpunten. Paul Swart, productmanager diervoeding: ‘ Pets Unlimited biedt een lijn met snacks en kauwproducten voor honden. De producten zijn een combinatie van vlees en vis, met een hoogwaardige kwaliteit. Een van de opvallende concepten daarin is de Tricolor, kauwsticks voor verschillende maten honden, met een combinatie van huid en vlees. Andere sticks zijn vaak enkel een stuk huid, maar door er vlees aan toe te voegen wordt het kluiven voor de hond nog veel aantrekkelijker. Dat maakt het product ietsje duurder, maar ook veel meer gewild.’

De range hondensnacks van Pets Unlimited omvat meer dan 30 sku’s. De producten zijn verpakt in chic zwart met een venster, waardoor de smaakvolle kwaliteit van de producten direct zichtbaar is.

Lees ook Dayes wint Wheel of Retail met Pets Unlimited Hondensnacksrange

Swart: ‘Jaren geleden hebben we kipfilet voor honden geïntroduceerd, een product dat twee keer duurder was dan de hondensnacks die tot dan toe in de supermarkt lagen. Die worden vaak gemaakt van restproducten, terwijl onze filet puur vlees is en van het beste gedeelte van de kip komt. Rond 2015 was dat ook het bestverkochte hondenartikel in de supermarkt. Daarna kwamen Chewy Sticks Kip, gemaakt van runderhuid met kippenvlees, die nog weer veel beter scoorden, en het vervolg daar weer op is Tricolor, die alles overtreft. Dat lange kauwen met lekker vlees erin is geweldig voor honden. Goed voor het gebit en het houdt ze bezig. Een snoepje dat ze zo wegslikken, daar hebben ze weinig aan.’

Productmanager Swart vervolgt: ‘Wat ons heeft verrast is dat consumenten deze producten, die iets duurder zijn dan andere kauw-snacks, gewoon meenemen bij de boodschappen. Ze zijn voor hun hond bereid meer te betalen voor goede kwaliteit. Het is ook de humanisering van het huisdier; vroeger liep de hond op het erf, nu ligt hij in bed. Hij is deel van het gezin.’

Pets Unlimited is in september 2022 ingestroomd in de supermarkten. Het merk is de opvolger van Best for your Friend. Dayes heeft internationale ambities en die laatste merknaam merkrechtelijke beperkingen meebracht. Pets Unlimited is nu het merk voor West-Europa voor hondenvoeding en snacks.

Wat is belangrijk in de marketing van deze lijn?

Swart: ‘Er was eigenlijk weinig marketing nodig. In de covidjaren konden we nauwelijks consumenten ontmoeten. We hebben een klein beetje social media ingezet en een goede uitleg op onze website. Het concept heeft zich vervolgens zelf aan de man gebracht via het schap. De verpakking met het venster valt op en spreekt sterk tot de verbeelding. Het venster heeft twee doelen: we willen de kwaliteit laten zien – zo’n mooi product moet je niet wegstoppen.Wwe willen ook een transparant merk zijn en mensen eerlijk laten zien wat ze kopen. Marketing is wel belangrijk om op lange termijn onze visie te verspreiden. Namelijk dat wij enkel pet food voor honden en katten ontwikkelen waar wij zelf als pet parents écht trots op zijn. Alleen het beste is goed genoeg en moet voor iedereen te verkrijgen zijn.’

Welke plannen zijn er voor de nabije toekomst?

Swart: ‘Er staan meerdere noviteiten op de planning, zowel binnen het segment hond als kat. We hebben de ambitie om in kattenvoeding net zo succesvol te worden en in mei lanceren we voor katten de lijn Daily Delight. In het najaar komen we met nieuwe concepten voor honden.’