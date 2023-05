Beloning voor ‘pareltje’ Sriracha Mayo van Go-Tan

Met Sriracha Mayo heeft Go-Tan veel meer gebracht dan een slimme combinatie van pittige saus en mayonaise. Een logische, maar zeer goed doordachte propositie, waar retail en nieuwe consumenten blij van worden.

Go-Tan Sriracha Hot Chilli Mayo is een combinatie van Go-Tans bekende Sriracha Sauce – de meest populaire sriracha van Europa, gemaakt van pepers van onze eigen boeren – en de lekkerste mayonaise’, zegt marketing manager Ewout Laseur.

‘We zochten een vervolg op het succes van onze sriracha. Deze Sriracha Mayo is daarmee een convenience-oplossing voor de liefhebbers die soms zelf al hun sriracha mixten met mayonaise. En natuurlijk is het meer dan twee dingen bij elkaar mengen; we hebben goed onderzocht welke interactie er is tussen de twee sauzen, welke ingrediënten we daarbij misschien iets moeten aanpassen en in welke verhoudingen het beste resultaat wordt verkregen. We wilden de sriracha daarbij intact houden en we hebben gezocht naar wat wij de beste mayo vonden om te combineren.’

Sriracha Mayo is in Nederland geïntroduceerd in week 12 van 2022, in een fles van 215 ml. ‘Een relatief kleine loot aan het grote sauzenaanbod, maar wel een pareltje’, aldus de jury. ‘Sriracha mayo spreekt een doelgroep aan die durft te gaan voor nieuwe smaken.’

Wat was de reactie van de retail toen deze combi werd aangekondigd?

Laseur: ‘De retail snapte dat we met dit vervolg op de markt wilden komen. Go-Tan wordt gezien als de expert in pittige sauzen, en deze Sriracha Mayo was voor hen ook een logische stap. Een van de retailers had al een sriracha-mayonaise in het schap staan, maar bij proeven is iedereen gelijk overtuigd van onze kwaliteit.’

Wat was belangrijk in de (marketing)campagne?

Laseur: ‘We hebben een eerdere campagne voor sriracha herhaald, met een tag-on van de Sriracha Mayo. Daarnaast hebben we met micro-influencers en grotere influencers toepassingen laten zien van de mayo, op een broodje, op een tosti, over poké bowl, salade en frietjes. Ook via TikTok, onze website en ons YouTube-kanaal hebben we veel recepten gedeeld.’

Waarom was dit vooraf een product met marktpotentie?

Laseur: ‘Om meerdere redenen. We zagen al een sterke groei van de gewone sriracha waarop we konden voortbouwen. Daarnaast is de gewone sriracha voor sommige gebruikers wat te pittig. Deze mayo is een wat mildere saus voor een nieuwe groep shoppers. GfK-onderzoek laat ook zien dat we echt nieuwe kopers hebben getrokken. En dankzij de nieuwe dop kun je met deze mayo een heel mooie drizzle maken, wat fraaie instagrammable plaatjes oplevert. We hebben net zo lang gezocht tot we de dop met de perfecte opening hadden.’

Hoe groot is het succes van Sriracha Mayo geworden?

Laseur: ‘In bijna alle landen waar we Sriracha Mayo hebben geïntroduceerd zit hij binnen een paar maanden op de helft van het volume van de reguliere sriracha. Dat is een flinke toevoeging aan het schap.’

Welk vervolg voorzien jullie?

‘We kijken continu naar vernieuwing in het schap. Go-Tan innoveert het meest van alle merken in oosters. Zo hebben we net een nieuw segment dressings geïntroduceerd. De komende tijd richten we de blik even op de reguliere chilisauzen, en zullen in de toekomst zeker met nieuwe innovaties in sriracha komen.’