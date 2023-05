Ísey Skyr wint Special Wheel Margeverruiming

Ísey Skyr werd al door de retail verwelkomd als prettige aanvulling op het schap met eiwitrijke zuivelproducten en het aanbod in de IJslandse specialiteit skyr. Vorig jaar werd de variant Blueberry Pie met succes toegevoegd, met een extra Wheel als beloning.

Ísey Skyr Blueberry Pie is een originele skyr met een moderne twist van blauwe bessen en stukjes taartbodem, en is een lactosevrije variant. Hij is geïntroduceerd in week 20, in een beker van 400 gram.

Miriam Snel, countrymanager Benelux bij Ísey Skyr: ‘We werken altijd op basis van magere melk, met 3,5 keer zo veel melk als dat er uiteindelijk aan skyr overblijft. Net als bij hangop gebeurt op het einde van het bereidingsproces de indikking, zonder dat de eiwitten verloren gaan. Hierdoor blijft skyr over die van nature hoog in proteïnen is en daarnaast zacht en romig van smaak. Door toevoeging van het enzym lactase wordt de lactose afgebroken, waardoor het een geschikt product is voor mensen met een lactose-intolerantie. Er worden geen extra suikers toegevoegd, behalve die uit de bessen en de taartbodemstukjes.’

Blueberry Pie staat in de top-3 van ons assortiment. Het hoort bij de bestsellers.” — Miriam Snel

Wat was de reactie van de retail bij de aankondiging?

Snel: ‘Heel positief. Wij zijn er sterk in om verwensmaken op de markt te brengen zonder vet en toegevoegde suiker. Bovendien wordt het gewaardeerd dat we niet weer met een stratiatella- of karamelvariant komen, maar echt nieuwe smaken en variatie zoals Ísey Skyr Blueberry Pie aan het schap weten toe te voegen.’

Hoe is Skyr Blueberry Pie aan de consument geïntroduceerd?

Snel: ‘Wij focussen met name op online en social media. We werken veel samen met brand ambassadors en influencers. Je kunt het zelf vertellen, maar het komt nog sterker over wanneer een bekend persoon het product aanprijst. Dat helpt in de geloofwaardigheid van het verhaal naar de consument, dat niet alleen wijzelf van de kwaliteit overtuigd zijn, maar dat ook anderen het sterk waarderen.’

Was voor jullie vooraf duidelijk dat de Ísey Skyr Blueberry Pie variant een grote kans in de markt zou maken?

Snel: ‘Uiteindelijk moet je zoiets altijd afwachten, maar we doen wel vooraf marktonderzoek, kwantitatief. We doen smaakonderzoek op basis van een shortlist van producten waarvan wij denken dat ze interessant kunnen zijn voor de Nederlandse markt. Mondgevoel, structuur, smaak en koopintentie; alles is vooraf onderzocht en uitgedrukt in waarderingscijfers. Daarmee worden nieuwe introducties gekozen, maar dan nog is het afwachten of je het waarmaakt. Tot nu toe kloppen de onderzoeken met de prestaties in de markt.’

De jury kent aan deze Blueberry Pie ook de Special Wheel voor het meest margeverruimende product toe. Wat zegt dat jullie?

Snel: ‘We zien het als een extra waardering van de handel, naast de categorieprijs. Daar hebben wij hard voor gewerkt, zeker als kleinere organisatie die met kleine budgetten moet opboksen tegen de multinationals. Het laat zien dat we goed meedenken met de handel, en dat de handel dat ook ziet en waardeert.’

Hoe groot is het succes geworden?

Snel: ‘Ísey Skyr Blueberry Pie Blueberry Pie staat in de top-3 van ons assortiment. Het hoort bij de bestsellers. Het hangt soms wat van het publiek van de retailer af en welke variant het het beste doet.’

Welk vervolg is hierop mogelijk?

Snel: ‘We hebben recent Mandarin Pie geïntroduceerd, die echt meteen een vliegende start heeft gemaakt en op de tweede plek staat van bestverkopende varianten. Dat is dus ook een Pie-variant. Maar we kijken natuurlijk ook verder dan dat, we gaan ons niet enkel op taartvarianten richten. Nieuwe introducties staan voor later dit jaar gepland.’