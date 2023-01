IRI: Superunie beperkt verlies marktaandeel na vertrek Deen

IRI wijst er in een toelichting op dat het marktaandeel van Superunie, onder meer dankzij de groei van prijsgerichte formules als Boni, Nettorama en Dirk, het totale verlies heeft beperkt. Daarbij speelt de sterke groei van Dekamarkt en Vomar die ook een deel van de Deen-winkels overnamen ook een rol. Net als bij NielsenIQ is Albert Heijn bij IRI de grote winnaar in 2022. Het aandeel van de marktleider stijgt met 1 procent naar 36,5 procent. Behalve de toegevoegde Deen-supermarkten, speelt ook de uitrol van de AH To Go-winkels bij tankstations daarbij een belangrijke rol.

Behalve Superunie levert ook Jumbo marktaandeel in

Het verschil tussen Albert Heijn en de andere twee inkoopblokken is in 2022 gegroeid. Niet alleen Superunie levert marktaandeel in, maar ook Jumbo. De cijfers van IRI laten zien dat Jumbo nog 21,2 procent van de markt in handen heeft, tegen 21,6 procent vorig jaar. IRI concludeert dat Jumbo daarmee voor het eerst ‘sinds lange tijd’ marktaandeel inlevert. Plus en Coop hebben samen een aandeel van 9,9 procent. Plus groeit daarbij van 6,5 naar 6,7 procent, terwijl Coop van 3,8 naar 3,2 procent daalt. Coop-winkels zijn in de loop van het jaar omgebouwd naar Plus en de verkoop van de winkels die verkocht moesten worden, is in de loop van vorig jaar afgerond.

Harddiscounters andere grote winnaars bij marktaandelen

Het gezamenlijke marktaandeel van Aldi en Lidl is afgelopen jaar gestegen van 15,7 naar 16,2 procent. Hoewel de onderzoekers in de cijfers de twee discounters gezamenlijk noemen, meldt IRI in de toelichting dat zowel Aldi als Lidl flink winnen. Daarmee herstellen ze ‘hun marktaandeel naar pre-coronaniveau’. Net als een aantal leden van Superunie profiteren de discounters van consumenten die op zoek naar naar betaalbare boodschappen. Onder meer Boni, Dirk, Nettorama en Vomar hebben IRI overigens geen toestemming gegeven voor de publicatie van het marktaandeel.

Groei supermarktsector komt vooral uit fysieke winkels

De totale omzet van de Nederlandse supermarktsector groeide volgens IRI met 3,9 procent naar bijna €46,9 miljard. De prijsstijgingen in de supermarkten en de recordomzet rond de feestdagen spelen hier een rol in. Waar de marktgroei een jaar geleden nog vooral door de groei van onlinesupermarkten werd geboekt, gebeurt dat nu door fysieke winkels. Maar 3,2 procent van de totale groei komt van online, tegen 60 procent vorig jaar. Het onlinesupermarktkanaal groeide nog wel, met 2,4 procent.

Superunie: marktaandeel Dekamarkt krijgt impuls met 0,2-procentpunt

De achtergrond van de ontwikkeling van het marktaandeel van Superunie is niet exact weer te geven omdat niet alle formules toestemming geven voor publicatie. Duidelijk is dat de 1,5 procent van Deen niet meer voorkomt in de lijst en dat Hoogvliet (2%), Jan Linders (1,1%), MCD/Boon’s Markt (0,5%), Poiesz (1%) en Spar (1,2%) gelijk zijn gebleven. Dekamarkt is onder meer door de toevoeging van Deen-winkels gestegen van 1,7 naar 1,9 procent.