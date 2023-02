Foodinflatie: De jongste cijfers op een rijtje

AMSTERDAM - De prijzen in de Nederlandse supermarkten zijn nog altijd aan het stijgen. Met behulp van cijfers van NielsenIQ zet Distrifood maandelijks de ontwikkelingen van de inflatie in de supermarkt op een rijtje. De totale verandering van de prijzen, de verandering uitgesplitst naar private label en A-merken en de cijfers over het lopende jaar per assortimentsgroep. Daarnaast ook nog een overzicht van de snelst in prijs stijgende productgroepen.