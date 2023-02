Foodinflatie: Wantrouwen tussen supers en fabrikanten groeit

Het wantrouwen van supers in de richting van fabrikanten wordt gevoed door de resultaten van beursgenoteerde fabrikanten. Die melden veelal stijgingen van zowel de omzet als de winst. Dit baart bijvoorbeeld Joris Beckers van Picnic zorgen. ‘Die vertelden bij hun kwartaalcijfers trots dat ze hun prijzen met zo’n 10% hebben kunnen verhogen. We vermoeden dat zij, met dank aan hun marktmacht, niet alleen de kosten doorrekenen. Hoe maatschappelijk verantwoord is dat?’, zegt hij in een artikel van Het Financieele Dagblad .

Aart van Haren (Vomar): Te weinig uitleg kostenstijgingen

Vomar-directeur Aart van Haren onderschrijft het wantrouwen van supers dat fabrikanten van de situatie gebruikmaken om hun winstmarges te verhogen. ”Zij willen veel minder dan leveranciers van huismerken en versproducten uitleggen waarop zij hun prijsstijgingen baseren.’ Hij merkt daarbij op soms producten van leveranciers met wie gesprekken stroef lopen ineens bij Action of Lidl in het schap aan te treffen. . ‘En daar liggen ze voor lagere consumentenprijzen in de schappen dan waar wij over spreken. Ik kan dat niet los zien van de discussies die deze merken hebben met retailers. De fabriek loopt immers door. Dan moeten leveranciers op zoek naar andere afzetkanalen.’

Wantrouwen supers leidt tot stroevere gesprekken met fabrikanten

Volgens de krant, die met verschillende supermarktdirecteuren sprak, leidt dit wantrouwen ertoe dat gesprekken tussen supers en fabrikatnen steeds stroever lopen. Dit lijkt Rabo-econoom Sebastiaan Schreijen ook logisch. ‘Als de voorgestelde prijsverhogingen nog eens 10 tot 20 procent bedragen, lijkt het me evident dat de onderhandelingen spannend worden.’ De tijd dat supermarkten een deel van de prijsstijgingen voor hun rekening konden nemen, liggen volgens hem achter ons. ‘Daar is de rek nu wel uit. Als de leveranciers hun zin krijgen, moeten supermarkten dus een groot deel doorberekenen aan de consument.’

Consumenten wacht nog dubbelcijferige prijsstijgingen

Voorlopig lijkt er derhalve geen einde te komen aan de prijsstijgingen in de supermarkten. Van Haren van Vomar: ‘In heel veel productcategorieën krijgen we dubbelcijferige prijsverhogingen voorgesteld.’ Deze komen dan bovenop de foodinflatie tot nu toe. Distrifood onthulde vorige week dat de inflatie in supermarkten inmiddels is opgelopen naar 13,7 procent . Voor A-merken geldt dat deze in periode 10 bijna 11 procent duurder waren dan in dezelfde periode een jaar geleden. Al sinds eind vorig jaar lopen de prijzen in supermarkten maandelijks op. Fabrikanten klagen al enige tijd over de fors oplopende kosten, waar rondom het wantrouwen van supermarkten dus groeit.