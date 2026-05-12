Gesponsord Natuurlijk schoonmaakazijn: 'Bewust en voor iedereen'

De lente is traditioneel het moment waarop er een grote schoonmaak plaatsvindt. Vanuit marktonderzoek ziet Burg Group steeds meer dat consumenten kiezen voor schoonmaakproducten die bewust en betaalbaar zijn. Als leverancier van schoonmaakazijn en de grootste Europese speler in natuurazijn speelt het bedrijf in op deze ontwikkeling door natuurazijn als basis te gebruiken. Dit sluit aan bij haar doel 'Restoring Natural Living'.

‘Met onze visie om 'bewust schoonmaken betaalbaar en toegankelijk te maken voor iedere shopper', helpen wij retailers bij het strategisch ontwikkelen van de schoonmaakcategorie met oplossingen die zowel relevant zijn voor de consument als sterk roteren op het schap', licht Sam Sonke, head of sales Cleaning vinegar bij Burg Group , toe. ‘Door bewuste schoonmaakoplossingen duidelijk te clusteren binnen het schap, ontstaat een logisch en overzichtelijk segment dat keuze vergemakkelijkt en de rotatie stimuleert. Zo maken we deze oplossingen weer vanzelfsprekend voor dagelijks gebruik, zonder concessies aan kwaliteit.’

Ambities

Waar de totale schoonmaakcategorie onder druk staat, laat juist het segment van bewuste schoonmaakoplossingen groei zien. Uit het marktonderzoek van Burg Group komt naar voren dat consumenten steeds vaker kiezen voor eenvoud en producten met een transparante en herkenbare oorsprong. Binnen de categorievisie is de ambitie dat het segment voor bewust schoonmaken in 2035 een unitaandeel van 25% bereikt. Als producent van natuurlijk schoonmaakazijn speelt Burg Group een belangrijke rol binnen dit segment.

Met schoonmaakazijn heeft de retailer een onderscheidend antwoord op de groeiende vraag naar betaalbare, bewuste keuzes binnen de schoonmaakcategorie” — Sonke

Tijdloze klassieker

Natuurlijk schoonmaakazijn wordt al generaties lang gebruikt voor schoonmaakdoeleinden. Het is een tijdloze klassieker die vandaag de dag relevanter dan ooit is dankzij praktische toepassingen en een groeiende vraag naar natuur­lijke alternatieven. Dankzij de veelzijdigheid is het inzetbaar voor ontkalken, als wasverzachter en het neutraliseren van nare geurtjes.

'In een tijd waarin consumenten kritischer kijken naar hun uitgaven, groeit de behoefte aan doeltreffende én betaalbare oplossingen', vertelt Sonke. 'Met schoonmaakazijn heeft de retailer een onderscheidend antwoord op de groeiende vraag naar betaalbare, bewuste keuzes binnen de schoonmaakcategorie.'

Simpele en krachtige reiniger

Het is een veelzijdig product dat voor iedere shopper betaalbaar is en overal verkrijgbaar, vertelt Group marketingmanager Sándor van Mil. ‘Onze schoonmaakazijn is specifiek afgestemd op huishoudelijk gebruik en omvat een breed assortiment voor diverse toepassingen in en rondom het huis.’ Binnen het merk Vintastic zijn deze producten gebaseerd op natuurazijn en verkrijgbaar in verschillende geuren, waarmee wordt ingespeeld op uiteenlopende consumentenvoorkeuren.

Schaalbaar en betrouwbaar proces

Een gecontroleerd en efficiënt productieproces vormt de basis voor bewuste schoonmaak die betaalbaar en toegankelijk blijft. Van Mil: 'Natuurlijk schoonmaakazijn wordt gemaakt door middel van een dubbel fermentatieproces, waarbij alcohol uit suikerbiet of suikerriet stap voor stap wordt omgezet in natuurazijn. Door dit proces nauwkeurig te beheersen in de eigen brouwerijen van Burg Group, ontstaat een constante kwaliteit die grootschalig inzetbaar is, zonder concessies aan werking of beschikbaarheid.'

Onze schoonmaakazijn is specifiek afgestemd op huishoudelijk gebruik en omvat een breed assortiment voor diverse toepassingen in en rondom het huis” — Van Mil

Drijvende kracht achter categorieontwikkeling

Private label speelt een sleutelrol in het toegankelijk maken van bewuste schoonmaakoplossingen. Als schoonmaakazijnproducent werkt het bedrijf nauw samen met retailers om de categorie te versterken, met focus op betrouwbare prestaties, duurzame keuzes en een consistente kwaliteitsbasis. Zo positioneert het bedrijf zich als een waardevolle partner die helpt de categorie toekomstbestendig te maken.

De ambitie is volgens Sonke helder: 'Stapsgewijs toewerken naar natuurlijke grondstoffen, zonder concessies aan werking of leveringszekerheid.' Voor de eigen merken zijn de verpakkingen inmiddels grotendeels gerecycled en recyclebaar, met als doel om in 2027 volledig over te stappen op gerecyclede PET-flessen. Daarmee zet het bedrijf in op CO2-reductie in de keten en werkt het voor private label naar een zo groot mogelijk aandeel gerecyclede verpakkingen.

'Zo ontstaat een toekomstbestendig segment dat inspeelt op de prijsbewuste consument en tegelijkertijd bewust schoonmaken toegankelijk maakt voor iedere shopper. Schoonmaakazijn is daarmee niet alleen een prijsalternatief, maar een drijvende kracht achter categorieontwikkeling', besluit Sonke.

Dit artikel is gesponsord door Burg Group .