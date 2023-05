Retail én consument blij met Dreft Max Power

Met goed marktonderzoek en een ijzersterke productontwikkeling weet Procter & Gamble zowel de retail als de consument aangenaam te verrassen en te overtuigen van de kwaliteit van Dreft Max Power. Twee Wheels zijn de beloning.

Dreft handafwas Max Power is de nieuwe held voor de handafwas en wordt geleverd in een omgekeerde fles zonder klep, maar met lekbescherming voor de eenvoudigste en snelste schoonmaakervaring. Grijpen en knijpen zonder te morsen, heet het. In februari 2022 is het op de markt gekomen in flessen van 370 ml en 640 ml.

Thijs van den Berg, categoriemanager Home Care P&G NL: ‘Het product is ontworpen met het oog op consumenttevredenheid. Daarom hebben we een flipdop meegeleverd voor eenvoudig doseren en gebruik. Deze functie is populair bij consumenten. Dit maakt het gebruik van het product gemakkelijker en het risico op morsen of knoeien vermindert. Bovendien komt Dreft Max Power met onze verbeterde formule. Die is ontworpen met reinigingsbestanddelen die vlug oplossen om vet snel te verwijderen. De vaat wordt briljant schoon, zelfs bij lagere temperaturen.’

‘80 procent van de gezinnen in Europa zoekt naar efficiënte manieren om de afwas te doen en wil tijd, energie en geld besparen. Maar 60 procent van de consumenten blijft warm afwassen omdat ze denken dat koud water niet goed afwast, terwijl wassen met koeler water gezinnen helpt om tot €30 te besparen op hun jaarlijkse energierekening. Met Dreft Max Power krijgen ze ook met koud water de briljante schoonmaakresultaten die ze van hun vertrouwde merk verwachten. Dit is vooral belangrijk voor huishoudens die willen besparen op hun energierekening.’

Lees ook Procter & Gamble wint Wheel of Retail met Dreft Handafwas Max Power

Hoe is het door de retail ontvangen?

Van den Berg: ‘Ongelooflijk goed. We hebben nauw samengewerkt met onze partners om een sterk distributienetwerk te creëren. Ook zijn er winkelmaterialen ontwikkeld die de voordelen en kenmerken van het product benadrukken. Het Dreft-team heeft een 360-gradencommunicatieplan voor de winkel opgesteld. Daarbij horen wobblers, schapverdelers en ander materiaal om consumenten te informeren over de voordelen van het product en de waardepropositie. Daardoor heeft Dreft Max Power sterke verkoopcijfers laten zien bij veel toonaangevende retailers in Nederland.’

Was dit vooraf een product met marktpotentie?

Van den Berg: ‘Dreft Max Power is een van onze grootste innovaties van het afgelopen decennium als het gaat om handafwasproducten. Onze R&D-teams hebben meerdere maanden gewerkt aan de ontwikkeling van dit product en het gaat gepaard met een aanzienlijke productverbetering. Het product levert superieure prestaties en geweldige reinigingsresultaten, terwijl het de consument in staat stelt duurzamere gewoonten aan te nemen. Ten slotte is het ontworpen voor gebruiksgemak, terwijl onze krachtigste formule zelfs het hardnekkigste vet en vuil reinigt. Dit alles gaf ons het vertrouwen in het marktpotentieel.’

Niet alleen de jury is enthousiast, ook de consument, want jullie winnen ook de Special Wheel Consumentenwheel , op basis van GfK-onderzoek. Hoe belangrijk is die prijs voor jullie?

Van den Berg: ‘Het bewijst dat niet alleen consumenten op de hoogte zijn van Dreft Max Power, maar dat ze er ook voor kiezen boven andere beschikbare opties in de markt. Het is een grote erkenning van het teamwerk en van de ambitie van P&G om onweerstaanbare, superieur presterende producten te ontwikkelen die consumenten in staat stellen duurzamere gewoonten aan te nemen.’