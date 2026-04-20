Gesponsord Vooruitkijken steeds belangrijker voor supermarkten

Voor veel supermarktondernemers is het de dagelijkse realiteit: zorgen dat alles blijft lopen. Tegelijkertijd verandert de context waarin die winkel draait in hoog tempo. Naast zichtbare uitdagingen spelen er ook minder tastbare risico's, en is vooruitkijken belangrijker dan ooit. Maar hoe doe je dat als ondernemer, midden in de dagelijkse drukte?

Verzekeringsmakelaar Schouten Zekerheid ging in gesprek met klanten uit verschillende sectoren. Hun verhalen laten zien hoe zij omgaan met risico’s, kansen en de keuzes die nodig zijn om met vertrouwen vooruit te kunnen.

Personeelstekorten, druk op marges en steeds complexere regelgeving zijn al langer bekend. De afgelopen jaren komt daar steeds vaker geopolitieke onrust bij. Schommelingen in grondstofprijzen, verstoringen in logistiek en onzekerheid in de markt werken direct door op de winkelvloer. Ondernemen is daardoor minder voorspelbaar dan voorheen.

Minder voorspelbaarheid

Waar supermarkten traditioneel sterk zijn in operationele efficiëntie, wordt het steeds belangrijker om vooruit te kijken. Niet alleen reageren op wat er vandaag speelt, maar anticiperen op wat morgen kan veranderen, benadrukt Schouten Zekerheid.

Leveringen die later komen, prijsfluctuaties die sneller doorwerken of plotselinge uitval van personeel: het zijn situaties die steeds vaker voorkomen, blijkens de gesprekken. Ondernemers die daar grip op hebben, onderscheiden zich niet zozeer door snelheid, maar door overzicht.

De rol van de ondernemer verschuift

Met die toenemende complexiteit verandert ook de rol van de supermarktondernemer. Waar de focus eerder lag op de winkelvloer, verschuift die steeds meer naar regie en aansturing. Voorraadbeheer, logistiek en personeelsplanning zijn geen ondersteunende processen meer, maar bepalend voor het resultaat. Zeker op piekmomenten wordt zichtbaar hoe goed die onderdelen op elkaar aansluiten.

Focus op veerkracht

De druk op de branche blijft volgens de verzekeringsmakelaar naar verwachting aanhouden. Stijgende kosten voor energie, transport en inkoop, gecombineerd met stevige concurrentie, maken dat marges onder spanning staan. In die context kiezen veel ondernemers ervoor om eerst hun basis te versterken. Niet direct uitbreiden, maar investeren in stabiliteit en wendbaarheid. Richting 2030 lijkt veerkracht daarmee minstens zo belangrijk te worden als groei. Hoe goed een supermarkt kan omgaan met onverwachte veranderingen, wordt steeds bepalender voor het resultaat.

Uit de gesprekken met de klanten van Schouten Zekerheid blijkt ook dat personeel een van de grootste uitdagingen in de branche blijft. Het vinden en behouden van medewerkers is lastig, en teams bestaan vaak uit een mix van vaste krachten en parttimers. Dat biedt flexibiliteit, maar vraagt ook om duidelijke structuur.

Blinde vlek

Naast zichtbare uitdagingen spelen er ook minder tastbare risico’s. Denk aan uitval van installaties, incidenten in de winkel of verstoringen in de keten. Schouten Zekerheid constateert dat in de praktijk veel ondernemers ervan uitgaan dat dit goed is geregeld, terwijl hun situatie in de loop der tijd veranderd is. Investeringen, groei en aanpassingen in de bedrijfsvoering zorgen ervoor dat eerdere keuzes niet altijd meer aansluiten. Een herkenbaar beeld in de supermarktbranche volgens de verzekeringsmakelaar: ondernemers die hun operationele zaken scherp hebben, maar minder zicht hebben op hoe goed hun bedrijf beschermd is tegen onverwachte gebeurtenissen.

Inzicht krijgen Juist omdat de dagelijkse praktijk al veel vraagt, schiet het creëren van dat inzicht er vaak bij in. Toch ligt daar een belangrijk startpunt voor ondernemers die meer grip willen krijgen op hun bedrijf. Met de Zekerheidstest van Schouten Zekerheid kunnen ondernemers op een laagdrempelige manier inzicht krijgen in hun huidige situatie en mogelijke aandachtspunten.

Vooruitkijken als onderdeel van ondernemen

De supermarktbranche zal de komende jaren verder veranderen onder invloed van technologie, duurzaamheid en internationale ontwikkelingen.

Ondernemers die daarin het verschil maken, zijn niet alleen sterk in de operatie van vandaag, maar hebben ook zicht op morgen, aldus de conclusie uit de gesprekken. Niet omdat alles voorspelbaar is, maar omdat ze weten waar ze kwetsbaar zijn en waar ze kunnen bijsturen. De vraag is daarmee niet alleen hoe goed de winkel vandaag draait, maar ook hoe goed deze is voorbereid op wat komt.

Dit artikel is gesponsord door Schouten Zekerheid .