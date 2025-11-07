🎧 Distrifood Podcast: De stille opmars van hybride vlees

🎧 Distrifood Podcast: De stille opmars van hybride vlees
Foto: Distrifood

Veldbonen, suikerbieten, knolselderij en koolrabi. Het zou zomaar in je hamburger of gehakt kunnen zitten, zonder dat je het doorhebt. Hybride vlees is namelijk bezig aan een stille opmars in de supermarkten. Is er toekomst voor deze hybride producten?

Het Verhaal van Distrifood is de wekelijkse podcast van Distrifood. Elke week praten journalisten van Distrifood over een onderwerp uit de actualiteit. In deze aflevering praten redacteur Bart Lelieveld en hoofdredacteur Daan Heijink onder leiding van Tiny Tati over hybride vleesproducten in de supermarkten.

Hybride vleesproducten, gemaakt van vlees en groente, rukken op in supermarkten. 65 procent van Jumbo's hamburgers en worsten is hybride, net als een derde van het gehakt en een kwart van de hamburgers van Lidl in België. Vleesleverancier Van Loon zei onlangs tegen vakblad VMT dat 3 procent van al het vlees dat ze verkopen hybride is. Dat wil het bedrijf in 2027 naar 7,5 procent opkrikken.

NIEUW: ENTRA

Haal meer uit de energietransitie met ENTRA, platform voor duurzaamheidsmanagers en professionals. Onafhankelijk, actueel en altijd gericht op oplossingen.

Check ENTRA

  1. Vacatures

  2. FreshRecruitment

    QA Officer Peijnenburg Sintjohannesga

    FreshRecruitment logo

  3. Freshrecruitment

    Purchasing & Packaging Coordinator

    Freshrecruitment logo

  4. Tropicalia via YellowApple Recruitment

    Verkoopleider (lid MT)

    Tropicalia via YellowApple Recruitment logo

  5. VOMAR

    Manager Operations Slagerij & Worstmakerij

    VOMAR logo
Bekijk vacatures
Onderwerpen beheren

Mijn artikeloverzicht kan alleen gebruikt worden als je bent ingelogd.

Joyce Bierman (links) en Mirte Huizinga van Albert Heijn presenteren de herlancering van het drogmetica-huismerk Care. Foto: Distrifood
drogmetica

Achtergrond: AH's ambitieuze vernieuwing van huismerk Care

  1. Coop in Melissant na maandenlange sluiting weer open
  2. Topman Muller: Albert Heijn heeft marktaandeel gewonnen
  3. Colruyt reageert in kranten en e-mails op actie Albert Heijn
  4. Buitenland kort: Rewe eist bonus fabrikanten voor succes loyalty
  5. Douwe Egberts' nieuwe cups exclusief bij Superunie en Kruidvat
  6. Fotorepo: Nettorama zet opmars voort in Zwolle
  7. Blik op folders: Dirk en Hoogvliet koning actie onder euro
  8. 😊 Check-out: Te gierig voor een tasje, 'geniaal' volgens AH
  9. GesponsordBekend Italiaans koffiemerk nu ook in Nederland
  10. Bakker Bart opent broodjeszaken in tankstations Tango
Meer nieuws
  1. Achtergrond: AH's ambitieuze vernieuwing van huismerk Care
  2. Picnic biedt noodpakketten aan, met radio's en zaklampen
  3. Hoogvliet lanceert merkconcept Team Hoogvliet
  4. Coop in Melissant na maandenlange sluiting weer open
  5. Topman Muller: Albert Heijn heeft marktaandeel gewonnen
  6. Colruyt reageert in kranten en e-mails op actie Albert Heijn
  7. Fotorepo: Nettorama zet opmars voort in Zwolle
  8. Buitenland kort: Rewe eist bonus fabrikanten voor succes loyalty
  9. Douwe Egberts' nieuwe cups exclusief bij Superunie en Kruidvat
  10. Blik op folders: Dirk en Hoogvliet koning actie onder euro
  1. Bakker Bart opent broodjeszaken in tankstations Tango
  2. Hoe Albert Heijn de app verrijkt dankzij AI: 'Slimmer en inclusiever'
  3. 😊 Check-out: Te gierig voor een tasje, 'geniaal' volgens AH
  4. AH zet huismerk Care opnieuw in markt en start drogmetica-offensief
  5. Mede-eigenaar Tony's Chocolonely stapt aan boord bij Fish Tales
  6. Muller (Ahold): Minimaal 900 Prijsfavorieten in heel Europa
  7. Colruyt-baas uit kritiek op 2+5-actie Albert Heijn
  8. Academic update: Effect voedingsclaims op aankoopintentie
  9. Fabrikanten kort: Conflict over Ben & Jerry's intensiveert
  10. Ahold groeit online 9 procent, kwartaalwinst €900 miljoen