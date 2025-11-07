🎧 Distrifood Podcast: De stille opmars van hybride vlees

Veldbonen, suikerbieten, knolselderij en koolrabi. Het zou zomaar in je hamburger of gehakt kunnen zitten, zonder dat je het doorhebt. Hybride vlees is namelijk bezig aan een stille opmars in de supermarkten. Is er toekomst voor deze hybride producten?

Het Verhaal van Distrifood is de wekelijkse podcast van Distrifood. Elke week praten journalisten van Distrifood over een onderwerp uit de actualiteit. In deze aflevering praten redacteur Bart Lelieveld en hoofdredacteur Daan Heijink onder leiding van Tiny Tati over hybride vleesproducten in de supermarkten .

Hybride vleesproducten, gemaakt van vlees en groente, rukken op in supermarkten. 65 procent van Jumbo's hamburgers en worsten is hybride, net als een derde van het gehakt en een kwart van de hamburgers van Lidl in België. Vleesleverancier Van Loon zei onlangs tegen vakblad VMT dat 3 procent van al het vlees dat ze verkopen hybride is. Dat wil het bedrijf in 2027 naar 7,5 procent opkrikken.