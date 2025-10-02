Gesponsord Bonduelle breidt uit naar vriesverse maaltijden

Bonduelle heeft een duidelijke missie: het welzijn van mens en planeet bevorderen door consumenten te inspireren tot een meer plantaardig dieet. Pasta Pronto sluit daar perfect op aan: gezond en rijk aan groenten. Voor Bonduelle is deze introductie dan ook een meer dan logische stap. Met een moderne verpakking, duidelijke relevantie en aantrekkelijk prijspunt, claimt Bonduelle een onderscheidende plek in deze groeiende categorie.

‘Met Pasta Pronto maken we de vriezer een stukje gezonder’, vertelt Ancèl Merks-Dost, category manager bij Bonduelle , enthousiast. ‘Consumenten zijn op zoek naar gemak en snelheid, maar het moet wél lekker en verantwoord zijn. Daarom combineren we in dit concept het beste van meerdere werelden: lekkere pastamaaltijden, vol groenten, die in twaalf minuten op tafel staan.’

De 'life saver' in de vriezer

Pasta Pronto is er in drie varianten: penne, fusilli en gnocchi. Volgens product manager vriesvers

Bonnie van der Heijden spelen ze in op de groeiende populariteit van pastamaaltijden in Nederland.

Lekkere en makkelijke pastamaaltijden, boordevol groenten.

‘De range richt zich op een brede doelgroep, van gezinnen tot een- en tweepersoonshuishoudens, die op zoek zijn naar makkelijke en gezonde maaltijden die passen bij een drukke levensstijl. De tweepersoons voordeelzakken maken het eenvoudig om precies de juiste portie te bereiden, bijvoorbeeld na een drukke werkdag of wanneer iemand op tijd bij de sportclub moet zijn.’

Lekker veel groente

‘De verpakkingen hebben een duidelijke groenteclaim’, vertelt Merks-Dost. ‘Tot wel 51 procent van de maaltijd bestaat uit groenten die direct worden ingevroren en hun voedingswaarden behouden. Zo ontstaat een maaltijd die verantwoord en lekker is, met een bite die verrassend dicht bij vers ligt. Een knappe prestatie voor vriesvers.’ De introductie van Pasta Pronto speelt daarnaast in op de groeiende vraag naar gezonde voeding. ‘De maaltijden bevatten geen vlees en dragen zo bij aan de eiwittransitie.’

Met Pasta Pronto maken we de vriezer een stukje gezonder.” — Merks-Dost

Chef het met Pasta Pronto

'De introductie wordt groots ondersteund met een landelijke above-the-line campagne', vertelt Van der Heijden, ‘die inspeelt op de drukke levensstijl van de consument en laat zien hoe makkelijk je het zelf kunt "cheffen" met Pasta Pronto. In de winkels zetten we in op zichtbaarheid via schermen, promoties en schap-uitingen. Omdat het vriesversschap aan het einde van de winkel ligt, wordt de shopper onderweg al vroeg geconfronteerd met Pasta Pronto. Dankzij de frisse uitstraling van de verpakking springt het product uit het schap en trekt het shoppers naar de categorie aan.’

Na het sporten

‘Pasta Pronto laat zien dat een snelle maaltijd niet hoeft te betekenen dat je inlevert op smaak of groenten’, besluit Merks-Dost. ‘Tegelijkertijd helpt deze innovatie retailers om in te spelen op de groeiende vraag naar gezonde, kant-en-klare oplossingen in de diepvries. Tijdens klantgesprekken, waarbij we de maaltijden ook lieten proeven, hoorden we meteen positieve geluiden: "Dit zou ik zelf ook eten, bijvoorbeeld op drukke werkdagen of na het sporten." Die herkenning geeft aan dat het concept écht goed aansluit bij de behoefte aan lekker, gemak én gezondheid.’

Dit artikel is gesponsord door Bonduelle .