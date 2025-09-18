Gesponsord 'De perfecte partner in sourcing'

In zeven jaar is The Funny Food Factory uitgegroeid tot een flexibele partner in sourcing voor de foodsector, met een sterke focus op innovatie, duurzaamheid en ontzorgen. Dit jaar zet het bedrijf een grote stap naar verdere groei.

‘The Funny Food Factory levert maatwerk in sourcing en productontwikkeling. We zijn partner van onze klanten én van onze leveranciers; we zijn de schakel tussen die twee’, zegt Yasmine Elmensdorp, salesmanager bij The Funny Food Factory (TFFF).

Nieuwe basis

Yasmine werkt er sinds 2022 en zij is verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten. 'Dit ga ik nu samen met Aniek Pinckaers en collega Tim Wissink doen. Aniek en ik werkten eerder al samen bij een Aziatische distributeur', vertelt de salesmanager.

Commercieel directeur Aniek Pinckaers: ‘De afgelopen maanden is een nieuwe basis gelegd voor de toekomst. De oud-eigenaar heeft gedeeltelijk zijn aandeel verkocht aan Pinckaers Invexxit Group (investeringsmaatschappij familie Pinckaers), en het huidig management heeft zich ook ingekocht (Yasmine Elmensdorp en Bas Klootwijk).’

Assortiment

TFFF is gestart in Private label portieverpakkingen voor in maaltijdboxen. Het bedrijf werkt hiervoor samen met producenten in heel Europa, die met toegewijde lijnen speciaal voor de klanten van TFFF produceren.

Yasmine: 'We zijn continu met eten bezig, we willen alles onderzoeken.'

Yasmine: ‘Inmiddels doen we veel meer. Voor foodklanten ontwikkelen en leveren we sauzen, noten en zaden, en deegwaren en bakproducten. Dat zijn de drie grootste groepen. Maar ook toppings, kruidenmixen, noodles en pasta, en diverse vegan producten. Voor het hele assortiment - zo’n 500 producten - ontwikkelen we op maat gemaakte verpakkingen.’

Aniek: ‘De focus ligt op ambient en langhoudbare producten. Vaak werken onze klanten al met gekoelde producten, waarvoor ze eigenlijk een alternatief met een langere THT zoeken. Onze eigen kwaliteitsmanager bezoekt regelmatig onze leveranciers om te controleren dat zij aan alle certificeringen voldoen. Zelf hebben wij pasgeleden een IFS Broker Higher Level certificering behaald, waarmee we onze klanten de allerhoogste kwaliteit kunnen garanderen.’

Duurzaamheid

TFFF legt een sterke nadruk op duurzaamheid . Er wordt gewerkt met portieverpakkingen in recyclebare folie, en papieren en bio-afbreekbare verpakkingen. Daarnaast is er een focus op vegan producten.

Yasmine: ‘Vegan is een aparte groep die steeds meer belangstelling geniet. Hierdoor willen klanten vaker ook een vegan alternatief hebben. De introductie van onze vegan chili-mayo was zo’n succes dat wij nu een hele vegan mayo-lijn hebben ontwikkeld met fusion smaken. Daarnaast blijft natuurlijk de klassieke mayo-lijn leverbaar. We voegen wekelijks nieuwe producten toe.’

We willen de klantvraag een stap voorblijven. We zoeken de gaten in het Nederlandse schap.” — Yasmine

‘Op die nieuwe producten willen we ons nu nog sterker gaan inzetten', vult Aniek aan. 'We volgen nauwgezet wat er gebeurt in de Europese markt, online en offline. Wat zijn daar succesproducten die nog niet in Nederland gelanceerd zijn? Die gaan we ontwikkelen met onze leveranciers, om het vervolgens aan te bieden bij onze klanten. Het liefst als een complete productenrange. Zij kunnen dat dan direct bestellen. Het hele ontwikkelproces en die trendanalyse zijn dan al gedaan.’

Merken

Naast private labels zijn er plannen voor een merkenportfolio met innovatieve producten. ‘Dat proces loopt, we zijn er dit jaar pas mee begonnen', vertelt Yasmine. 'Ons team bestaat uit gepassioneerde mensen uit de food met elk een eigen achtergrond. We zijn allemaal continu bezig met trends te spotten in de wereld. Zo willen we de klantvraag een stap voorblijven. We zoeken de gaten in het Nederlandse schap. De juweeltjes die we ontdekken op het terras in het buitenland, vertalen we naar een product dat op de Nederlandse markt zou kunnen worden geïntroduceerd.’

Aniek: 'Wij kunnen veel van het zoekwerk uit handen nemen door kant-en-klare nieuwe concepten te leveren.'

De invloed van sociale media is groter dan ooit, legt Aniek uit. 'Een voorbeeld is de Netflix-serie Squid Game. Door die serie wilde iedereen ineens Koreaanse producten eten, en die producten zoeken ze ook in de supermarkt, niet alleen in de toko. Zulke ontwikkelingen houden we steeds in de gaten om vervolgens snel te schakelen met ons netwerk aan leveranciers, zodat we de retailers snel kunnen leveren en zij kunnen meebewegen met die trend.’

Dienstverlening

Met de nieuwe investeerders wil het bedrijf verder professionaliseren en het assortiment en de dienstverlening flink uitbreiden. Yasmine: ‘Dit is een goed moment daarvoor. We zijn geen start-up, maar een scale-up. We draaien al een mooie omzet en gaan nu de volgende stap zetten in die groei. Onze roots liggen in maaltijdboxen en verspakketten, waarin we actief blijven met trendgevoelige concepten. Met de komst van Aniek en haar familie krijgen we de financiële ruimte om deze stappen te maken, en met de kennis en ervaring van Aniek voegen we veel waarde en know-how toe aan ons team.’

Aniek: ‘Tijdens vakanties lopen we alle supermarkten af, we scannen menukaarten in restaurantjes en stellen vragen over waar zij hun producten vandaan hebben gehaald of hoe het is bereid.’ ‘We zijn continu met eten bezig, we willen alles onderzoeken', zegt Yasmine. 'Binnenkort gaan we weer naar Londen om supermarkten te bezoeken en kraampjes op Borough Market af te struinen op zoek naar de laatste trends.'

Met de nieuwe investeerders wil The Funny Food Factory het assortiment flink uitbreiden.

Ontzorgen

Aniek legt uit dat er de laatste jaren veel druk op de voedselprijzen is gekomen. 'Hierdoor hebben de categorymanagers bij retailers het veel drukker gekregen. Hun teams zijn kleiner geworden en ze hebben veel minder tijd. Wij kunnen hen veel van het zoekwerk uit handen nemen, door kant-en-klare nieuwe concepten te leveren of door voor hen op zoek te gaan naar dat nieuwe concept.’

Yasmine: ‘Met onze marktkennis, ons netwerk en onze korte ontwikkeltijd ontzorgen we categorymanagers door snel in te spelen op nieuwe trends. Of het nu gaat om private label of vernieuwende merkproducten, wij begeleiden het hele traject, van idee tot schap, inclusief kwaliteitsborging en logistiek. Zo houden zij meer tijd over om te doen waar ze het best in zijn: de categorie laten groeien.’

Dit artikel is gesponsord door The Funny Food Factory .