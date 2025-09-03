Gesponsord Ondernemersdroom komt uit bij Bakker Bart

Lisanne Loeff (35) groeide op in een echt ondernemersgezin en runt inmiddels meerdere succesvolle winkels. Sinds juni 2025 is zij franchiseneemster bij Bakker Bart in Harderwijk, en daarmee heeft ze een horecazaak aan haar repertoire toegevoegd. Met haar ervaring in retail én daghoreca vertelt ze waarom deze stap in haar carrière nu juist zo waardevol is.

'Ik merkte al op vrij jonge leeftijd dat ik wel een duidelijke mening en visie heb op zaken en erg geniet van interactie met mensen. Dit alles komt mooi samen tijdens het ondernemen', vertelt de Bakker Bart -onderneemster.

Ondernemen zit in de genen

Haar opa was één van de eerste franchiseondernemers bij HEMA, en vanaf haar dertiende werkte ze mee in het familiebedrijf. Ondernemen zit Lisanne Loeff in het bloed. De onderneemster licht toe: 'Ik werkte liever in de winkel dan dat ik met klasgenoten buiten speelde. Ik vond het geweldig om met mensen te werken.'

Na haar Hotelschool en studie Commerciële Economie begon ze fulltime bij HEMA. Ze was niet vies van de handjes laten wapperen, vond het heerlijk om drukke rijen bij de kassa weg te werken of te bouwen aan een mooie, volle winkel. Inmiddels runt ze vier vestigingen en heeft ze jarenlange ervaring in de hotellerie. Het werd tijd voor haar volgende stap: iets doen met haar passie voor horeca en gastvrijheid.

De keuze voor Bakker Bart

Toen de Harderwijkse vestiging van Bakker Bart tijdelijk gesloten was door waterschade, zag Lisanne een kans. 'Ik vond het doodzonde dat zo’n A1-locatie leeg stond. Harderwijk miste een plek voor verse broodjes en take-away. Ik dacht meteen: Bakker Bart moet terugkomen.'

Franchiseneemster Lisanne Loeff.

Wat haar vooral aantrok, was de moderne en toegankelijke formule. 'Bakker Bart is vernieuwend: het gebruik van bestelzuilen, een frisse uitstraling en het bedienen van een breed publiek. Bakker Bart is er echt voor iedereen. Maar het is ook een merk waar ik zelf al achter stond. Ik ben zelf altijd groot fan geweest van de lekkere broodjes en voor mij is mijn persoonlijke overtuiging heel belangrijk om ergens echt vol voor te kunnen gaan. Die overtuiging heb je nodig om je enthousiasme over te brengen op je team.'

Lisanne combineert haar HEMA-vestigingen met de daghoreca bij Bakker Bart. Er zijn veel overeenkomsten te benoemen, want in beide gevallen wordt er gestreefd naar een fijne, commerciële en opgeruimde winkel met oog voor detail. Het verschil zit volgens haar vooral in de dynamiek.

'In retail zie je dat klanten steeds vaker voor gemak gaan en ook steeds bewuster kiezen voor zelfscankassa’s. Hierdoor maak je helaas ook minder contact met je klant. Bij Bakker Bart draait het juist om gastvrijheid, beleving en persoonlijk contact. De gast komt immers ook voor een stukje beleving en sfeer. Dat geeft mij veel energie.'

Een vliegende start met ondersteuning

Uiteraard brengt ondernemen ook uitdagingen met zich mee. Begin mei hoorde Lisanne dat ze de winkel over zou nemen, en op 12 juni stond de openingsdag gepland. Het openen van de zaak betekende een strakke deadline: in zes weken tijd moest er een compleet nieuw team staan. ´Dat leek onmogelijk, maar de reacties waren overweldigend. Harderwijkers misten Bakker Bart echt. Op de openingsdag stond er een volledig team klaar´, vertelt Lisanne.

De openingsdag van Bakker Bart in Harderwijk.

Gelukkig hoefde ze dit niet alleen te doen. ´Vanaf het eerste moment werd er super goed meegedacht door de franchiseorganisatie. Van het opstellen van een begroting tot het verzorgen van trainingen voor medewerkers. In de eerste twee weken stond er zelfs een vakexpert op locatie die zowel mij als het team volledig meenam in het reilen en zijlen van de nieuwe zaak. Die intensieve start gaf ons veel vertrouwen.´

Persoonlijke voldoening

Voor Lisanne zit de grootste voldoening in het contact met haar gasten. ´De vaste gasten die dagelijks weer bij je langskomen om hun favoriete product te halen en een praatje met je maken; ik houd daarvan! Het is hartverwarmend om te horen dat ze ons gemist hebben. Dat geeft energie. Tijdens de lunchpiek zie ik met trots hoe mijn team iedereen van al dat lekkers voorziet.´

Ook een ondernemersdroom?

Met haar achtergrond in retail ziet Lisanne veel aanknopingspunten voor supermarktmedewerkers die dromen van een eigen zaak. ´Je bent al gewend aan hard werken, hygiëne, klantcontact en voorraadbeheer. Dat zijn perfecte bouwstenen om de stap te maken.´

Ze moedigt twijfelaars aan om het gesprek aan te gaan. ´Twijfel is normaal, maar ik zie het als brandstof om je plan nog beter te maken. Met deze franchiseorganisatie sta je er niet alleen voor. Het voelt echt als ondernemen mét een team achter je. En soms is twijfel juist een teken dat je klaar bent voor iets groters.´

