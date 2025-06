🎧 Distrifood Podcast: De strijd om vestigingspunten

Het vestigingspunt is een van de belangrijkste factoren in het succes van een supermarkt. De strijd om nieuwe locaties is vaak heftig en voor de winnende partij peperduur. In deze aflevering gaat het over supermarktvastgoed, de stand van zaken en de concrete plannen van Jumbo en Lidl.