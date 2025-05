🎧 Podcast S01 E06: Een hausse aan huismerken

Het marktaandeel van huismerken brak vorig jaar door de magische grens van 50 procent en de groei is nog niet gestopt. Deze week werd in Amsterdam de huismerkbeurs PLMA gehouden. Aflevering zes van de podcast van Distrifood staat daarom in het teken van de groei van huismerken.