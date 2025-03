Picnic, Goedhart en Fruityline op versseminar Circana/YouGov

Onderzoeksbureaus Circana en YouGov organiseren op dinsdag 8 april een nieuwe editie van hun jaarlijkse Versseminar. Gasten zijn onder meer sprekers van Picnic, Goedhart en Fruityline.

Circana en YouGov organiseren al enkele jaren een seminar waarin de laatste ontwikkelingen in de voor supermarkten belangrijke versgroepen centraal staan. Het evenement staat voor dit jaar op het programma voor dinsdag 8 april van 9.30 uur tot en met 14.00 uur. Plaats van handeling is de Fruit Tech Campus in Geldermalsen.

Ruben Walschot van Picnic vertelt over maaltijdplanner

Tijdens de bijeenkomst presenteren Suzanne Stienen van Circana en Eric Harmsen de jongste cijfers rond vers en vertellen wat op dit moment de belangrijkste groeidrijvers zijn. Daarna komen drie sprekers uit het veld aan het woord. Het gaat daarbij vanuit de retail om Ruben Walschot van Picnic, die ingaat op de achtergronden bij de maaltijdplanner van de online supermarkt.

Veranderende wereld brood en verse sappen centraal

Daarna gaat commercieel directeur Marco van Geel van Bakker Goedhart in op de veranderende wereld van broodconsumptie. Tenslotte komen Elles de Vaal en Nicole van Dongen van Fruityline op het podium om hun visie te geven op de ontwikkeling van verse sappen in de supermarkt. Circana en YouGov sluiten het seminar af met een netwerklunch.

Kosten voor deelname aan het seminar bedragen €1095, waarvoor twee deelnemers kunnen worden ingeschreven. Inschrijven kan via dit formulier .