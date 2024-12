Gesponsord Data als sleutel: altijd nieuwe kopers met Smart Activatie

Rond deze tijd van het jaar maken de meeste marketeers hun plannen voor 2025. FMCG-merken willen logischerwijs het maximale uit retailactivaties halen. Tijdelijke promoties en prijsacties staan al op de kalender. Maar steeds vaker loopt er ook een meer strategische activatie om een constante stroom nieuwe kopers te trekken.

Activatie-experts Daan Meulemans en Dennis Kortekaas vertellen hoe je zo’n always-on activatie gericht op nieuwe kopers opzet.

Scherpe targetting

Daan : 'Veel klanten werken met Scoupy samen om bestaande of nieuwe producten onder de aandacht te brengen. Het structureel aantrekken van nieuwe kopers blijft echter vaak onderbelicht. Terwijl je met Scoupy je doelgroepen zó scherp kunt targetten dat je zonder waste nieuwe kopers in beweging krijgt.'

Dennis: 'We hebben zulke nauwkeurige aankoopdata dat je echt met scherp schiet. En niet tijdelijk, maar het hele jaar door. Het is een continue vorm van merkondersteuning die je heel veel kan opleveren. Je kunt je afvragen: Waarom zou je de instroom van nieuwe kopers willen onderbreken?'

Smart Activatie

Daan : 'In de dynamische wereld van marketing en sales is het aantrekken van nieuwe consumenten cruciaal voor de groei van elk merk. Smart Activatie biedt daarvoor een innovatieve transaction-based cashbackvariant die gericht is op het aantrekken van nieuwe klanten.'

Dennis : 'Smart Activatie is een geavanceerde activatievorm die gebruikmaakt van diepgaande data-analyse. Door banktransacties, kassabonnen en socio-demografische gegevens te combineren, bieden we inzicht in het consumentengedrag. Deze data stellen marketeers in staat om gerichte doelgroepen te selecteren, zoals non-buyers, en hen effectief te activeren via het Scoupy-platform. Met Smart Activatie krijg je uitgebreide inzichten in je nieuwe kopers, waaronder hun socio-demografische gegevens, aankoopgedrag en bestedingspatronen.'

Merkbekendheid en loyaliteit

Daan : 'In een concurrerende markt is het essentieel om nieuwe klanten aan te trekken, maar ook om hen aan je merk te binden. Hoe gedetailleerder de verzamelde data, des te scherper de inzichten die je kunt verkrijgen. Hierdoor kun je gericht targetten en alleen consumenten bereiken die interessant zijn voor jouw merk. Dit kunnen consumenten zijn die je merk eerder hebben gekocht, klanten van concurrenten, of mensen die wel de productcategorie kopen, maar jouw merk nog niet hebben geprobeerd.'

Voordelen van Smart Activatie

Daan : 'Met Smart Activatie kun je je marketingstrategie optimaliseren en klantrelaties verbeteren. Smart Activatie leidt tot hogere conversieratio's en een betere ROI.'

No waste!

Dennis : 'Alle activaties zijn performance-based, dit betekent dat je alleen investeert in nieuwe kopers en geen waste hebt. Het vermogen om exact te weten wie jouw product nog niet koopt, en wie de meest waarschijnlijke nieuwe klanten zijn, is de grote kracht van Smart Activatie.'

Dennis : 'De uitdagingen van het bereiken van de juiste doelgroep zijn nog steeds actueel, maar met Smart Activatie biedt Scoupy een krachtige oplossing. Door gebruik te maken van diepgaande data-analyse en gerichte activaties, kun je jouw merk laten groeien en nieuwe consumenten aantrekken. Wil je meer weten over hoe Smart Activatie jouw merk kan helpen? Neem contact op met jouw contactpersoon of via sales@scoupy.com en ontdek de mogelijkheden.'

Dit artikel is gesponsord door Scoupy.