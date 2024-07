Gesponsord Poiesz kroont zich tot beste biersupermarkt

Om ook in 2024 weer inzicht te verkrijgen in de consumentenervaring voor het bierschap, heeft AB InBev een schapimago-onderzoek laten uitvoeren door GfK. Met de recente overname van de winnaar van de laatste elf jaar, Jan Linders, door Albert Heijn, is er een nieuwe best beoordeelde biersupermarkt naar voren gekomen: Poiesz. Albert Heijn pakt daarnaast de eerste plaats onder de landelijke formules.

Het categorierapport geeft weer wat de voorkeuren zijn van de biershopper en biedt gedetailleerde inzichten per retailer. Door middel van een online onderzoek uitgevoerd door het GfK ConsumerScan Panel, werden consumenten uitgenodigd om hun waardering te geven over het bierschap van de supermarkt waar ze meestal hun bier kopen.

In dit onderzoek werden retailers door hun eigen klanten beoordeeld op negentien elementen die betrekking hebben op het biersegment. Dit geeft inzicht in zaken waar de retailer in uitblinkt, maar ook in potentiële verbeterpunten.

Poiesz beste uit de test

Door de overname van Jan Linders door Albert Heijn moest er dit jaar een nieuwe winnaar uit de bus komen als overall winnaar van het beste bierschap. Voor het eerst in elf jaar is er dan ook een nieuwe supermarkt het best beoordeeld in het biersegment: Poiesz. 'We zijn enorm trots op deze mooie waardering van de consument. De goede waardering voor de verkrijgbaarheid is een mooi compliment voor de collega’s in de winkels en supply chain. Volgend jaar gaan we hier weer voor', vertelt Mark Smit, Category Manager bij Poiesz.

Poiesz is op zijn sterkst in het belangrijkste aspect voor de consument bij het kopen van bier; 'de voorraad van aanbiedingen'. Ook op 'voorraad algemeen', 'aantrekkelijkheid' en 'duidelijkheid van promoties' scoort de retailer uitstekend. Achter Poiesz stijgt Hoogvliet van de vierde naar de tweede plaats, terwijl Dekamarkt wederom de derde plek inneemt.

Dit jaar staat Albert Heijn bovenaan als beste biersupermarkt onder de landelijke formules. De supermarkt presteert op alle vlakken beter dan vorig jaar. Met name op het gebied van voorraadbeheer en helderheid van promoties scoort de supermarkt uitstekend. Plus en Dirk maken de top drie van landelijke formules in 2024 compleet.

Bram Weideveld, Category Manager bij Albert Heijn, is verheugd met de eerste plaats onder de landelijke formules: 'Natuurlijk gepaste trots om deze mooie waardering van onze primaire klanten terug te krijgen, daar doen we het voor. Met verbetering op alle vlakken, maar juist ook op wat de klant het belangrijkste vindt. We blijven verbeteren voor onze klant, dus op naar de overall nummer 1 positie in 2025.'

Algemene tevredenheid over het bierschap herstelt zich in 2024

De algehele tevredenheid over het bierschap toont herstel. Van 2018 tot en met 2022 vertoonde de gemiddelde waardering een gestage stijging. In 2023 werd deze positieve trend echter onderbroken door een daling. In 2024 heeft de waardering weer een opwaartse beweging laten zien.

De drie belangrijkste aspecten – voldoende voorraad van aanbiedingen, aantrekkelijkheid van aanbiedingen en lage prijs – worden iets hoger gewaardeerd vergeleken met 2023. Ook alle andere aspecten buiten deze top drie zijn in 2024 beter beoordeeld.

Communicatieverbeteringen in zowel promoties als prijzen spelen een cruciale rol bij het motiveren van klanten om over te gaan tot aankoop”

De consument lijkt prijsbewuster te zijn geworden daar voldoende voorraad van aanbiedingen minder belangrijk is ten opzichte van 2023, terwijl de aantrekkelijkheid van aanbiedingen en lage prijzen juist aan belang hebben gewonnen. Na de prijsstijgingen van afgelopen jaar heeft een derde van de shoppers hun aankoopgedrag van bier aangepast. Deze groep geeft aan vaker bier te kopen bij goedkopere supermarkten, minder vaak per jaar bier te kopen en frequenter in promotie te kopen.

Communicatieverbeteringen in zowel promoties als prijzen spelen een cruciale rol bij het motiveren van klanten om over te gaan tot aankoop, terwijl de mogelijkheid om losse flessen bier te kunnen kopen steeds belangrijker wordt in hun aankoopbeslissingen. In lijn met voorgaande jaren blijven shoppers ontevreden over het aanbod van alcoholvrij bier, met name door het gebrek aan kleine verpakkingsopties in het assortiment. Vier op de vijf van deze ontevreden shoppers geeft aan dat er simpelweg te weinig keuze is binnen alcoholvrij bier. Dit biedt opportuniteiten, gezien alcoholvrij over de afgelopen jaren heen een sterk groeiend segment is.

Succesvol anticiperen op veranderende consumentenvoorkeuren

Retailers dienen zich te blijven concentreren op het optimaliseren van voorraadbeheer, prijsbeleid en het innoveren van hun assortiment. AB InBev anticipeert op deze markttrends met de introductie van Leffe Ruby dit jaar, het eerste abdijbier ooit gecombineerd met rood fruit. Dit bier kenmerkt zich door zijn lichte, maar smaakvolle karakter met een verfrissende en kruidige smaak, verrijkt met subtiele toetsen van rozenhout voor een perfect uitgebalanceerde smaakbeleving. Bovendien speelt het in op de groei van blik in speciaalbier met de lancering van een blikvariant van Tripel Karmeliet.

