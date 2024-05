Gesponsord Taste of Tok brengt werelden samen voor nieuwe prestaties

Familiebedrijf Tok Food is al vier decennia specialist in het distribueren van levensmiddelen uit Turkije en omliggende landen. Ooit ontstaan vanuit de behoefte van pionier Ibrahim Tok om de Oostmediterrane keuken naar West-Europe te brengen, is het bedrijf uitgegroeid tot marktleider in Nederland, Duitsland en België. Met Taste of Tok nemen ze je mee op een culinaire reis naar de Oostmediterrane keuken.

De kracht van Tok Food is dat het al jaren de verfijnde keukens van andere landen dichterbij brengt. De supermarkten differentiëren daarmee het aanbod, passend bij de behoefte van zowel jong als oud en zowel autochtoon als allochtoon. ‘De consument wordt verrijkt met de meest smaakvolle ingrediënten en producten. Ruim 2.500 supermarkten – van de Turkse winkel op de hoek tot AH en Jumbo in de grote steden – worden door Tok Food bevoorraad’, vertelt CEO Michel Tok, zoon van wijlen Ibrahim Tok.

Taste of Tok

Michel zet de legacy van het familiebedrijf voort en verbindt tientallen internationale leveranciers aan zo’n duizend category en store managers van Nederland, Duitsland en België tijdens Taste of Tok . ‘Het is het tweejaarlijkse business event dat een must visit is voor bevlogen retailers die zich bezighouden met internationale levensmiddelen. Trends en ontwikkelingen worden gedeeld, experts strooien met relevante kennis en het is dé mogelijkheid om je netwerk verder uit te bouwen’, vertelt Michel.

Interesse? Op zondag 30 juni vindt het event plaats van 10:00 tot 17:00 in De Grolsch Veste in Enschede. Hier kan je de culinaire verrassingen, onder andere bereid door de Turkse Masterchef Mehmet, zelf proeven en ervaren. Aanmelden kan via deze link.

Bij elkaar brengen

‘We brengen leveranciers en lokale internationale buurtsupers bij elkaar om te inspireren en te informeren. Daarbij geloven we in de kracht van ‘samen zijn we sterker’. We organiseren dit business event zodat we van elkaar kunnen leren, met elkaar kunnen netwerken en gewoon samen een geslaagde dag beleven. Niet in de laatste plaats omdat ieders papillen de nodige sensaties gaan ervaren én er zeer aantrekkelijke aanbiedingen klaarliggen voor al onze bezoekers’, vertelt Tok over het aankomende event.

De Grolsch Veste in Enschede

Tok Food biedt ondernemers, managers en specialisten uit de supermarktwereld de mogelijkheid om de met zorg geselecteerde leveranciers - waar Tok Food al jaren mee samenwerkt - te ontmoeten op een centraal punt voor de drie landen waaraan het bedrijf levert: De Grolsch Veste in Enschede. ‘Het toneel van topprestaties. In 2022 werd de eerste editie van Taste of Tok een waar succes, dit jaar in 2024 met het huidige culinaire en interactieve programma belooft dat overtroffen te worden.’

We weten wat we in 2022 hebben neergezet met Taste of Tok en willen dat overtreffen met nog meer inspiratie”

Om die belofte waar te maken is een prominente plek weggelegd voor de Turkse Masterchef Mehmet, die een live cooking sessie geeft. ‘Dat is wat we doen: we laten dingen zien en proeven, we zorgen voor een intense beleving. We weten wat we in 2022 hebben neergezet met Taste of Tok en willen dat overtreffen met nog meer inspiratie, met als doel: onze branche naar een hoger niveau tillen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de cooking skills van Masterchef Mehmet iedereen versteld doen staan en mensen naar huis gaan met nieuwe ideeën. Het is een eer om onze bezoekers te trakteren op zijn culinaire verrassingen; van traditionele gerechten met een moderne touch tot unieke pairings voor een ultieme smaaksensatie.’

Karim Triki Ook zal de getalenteerde supermarktmanager van Albert Heijn XL op het Gelderlandplein in Amsterdam aanwezig zijn. Karim is verkozen tot ‘Global Store Manager of the Year’ en kiest voor Taste of Tok om inspiratie en kennis te delen. Hij kan je meer vertellen over de kansen die je kunt benutten om je ‘internationale straat’ in de winkel te positioneren of hoe je consumenten de beste winkelervaring kunt bieden in relatie tot het internationale aanbod.

Alex Khan Om je te helpen jouw omzet te vergroten deelt entrepreneur en expert in de retail, Alex Khan, zijn beste tips en tricks op het vlak van strategische communicatie. In 2005 runde hij een van de eerste sociale netwerken in Duitsland. Met behulp van sociale media heeft zijn laatste bedrijf in de eerste twee jaar meer dan 150.000 producten verkocht. Alex en zijn bureau hebben samengewerkt met merken als Red Bull, OPI, WELLA en Villeroy & Boch. Tijdens Taste of Tok deelt hij zijn kennis, specifiek van toepassing op ondernemers in de voedingsindustrie.

Kom, geniet en profiteer

‘Met het business event Taste of Tok, stelt Tok Food je in de gelegenheid om van de heerlijkste gerechten te proeven, de leveranciers waar Tok Food al jaren mee samenwerkt te ontmoeten en van hun verhalen en suggesties te leren. En ook heeft Taste of Tok samen met deze levensmiddelenspecialisten aantrekkelijke aanbiedingen samengesteld waar alleen tijdens het business event gebruik van gemaakt kan worden. Dat is nog niet alles. Bij aankomst ontvang je een canvas goodiebag die je zelf mag vullen met jouw favoriete producten of juist nieuwe ingredienten waar je tot vóór Taste of Tok niet eerder van gehoord had’, besluit Michel Tok.

Dit artikel is gesponsord door Tok Food.