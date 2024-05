Gesponsord Optimel Proteïne: 'De belangrijkste innovatie van dit jaar in zuivel+'

FrieslandCampina lanceert Optimel Proteïne, eiwitrijke drinkyoghurts en yoghurtvariaties in vier verrassende smaken, gericht op een brede doelgroep. Channel & category development manager Mirjam van Es: 'We maken proteïne relevant en toegankelijk voor iedereen die dagelijks bewust bezig is met de gezondheid.'

De nieuwste innovatie , waar FrieslandCampina veel van verwacht, is gestoeld op één van de vijf groeidrijvers waarmee het zuivelconcern consumenten activeert: zuivel+. ‘Vorig jaar hebben we onze categorievisie aangescherpt’, verklaart Van Es. ‘Door de belangrijkste trends te koppelen aan onze merken, en daar een sterke marketing- en innovatievisie om heen te bouwen. Met deze gerichte en permanente focus slagen we erin om grote innovaties te brengen, die aanslaan.’

Eiwitrijke voeding voor iedereen

‘Met innovaties zoals Optimel Proteïne’, vervolgt ze, ‘maken we proteïne toegankelijk voor een brede doelgroep.’ Proteïne is voor steeds meer mensen een belangrijk onderdeel van een gezond voedingspatroon, signaleert FrieslandCampina. Van Es: ‘En allang niet meer alleen als spieropbouwer voor sporters. Met vier nieuwe smaken in multi-serve verpakkingen spelen we daarom nu ook in op dagelijks routinegedrag.’

Optimel Proteïne, eiwitrijke drinkyoghurts en yoghurtvariaties in vier verrassende smaken.

Steeds meer mensen hebben een actieve levensstijl en zoeken daar producten bij die dit ondersteunen, verklaart trade marketing manager Caroline van Hecke-Swart. ‘En daarmee groeit de vraag naar proteïnerijke producten. We willen allemaal vitaal ouder worden en eiwitrijke voeding draagt bij aan een gezonde levensstijl.’

Zelfs meer dan je wellicht denkt, vervolgt Hecke-Swart. ‘Niet iedereen is zich ervan bewust dat onze spieren elke dag een beetje afbreken en weer opgebouwd worden. Zeker als we ouder worden, verloopt de spierafbraak doorgaans sneller dan de spieropbouw. Dat is simpelweg een natuurlijk proces van het lichaam. Door iedere dag een evenwichtige dosis eiwitten in te nemen, stimuleer je de spieropbouw.’

Verrassende smaken

De vier smaken drinkyoghurt en yoghurtvariaties in verschillende multi-serve verpakkingen bevatten bijna twee keer zoveel eiwitten als reguliere Optimel, vertelt Van Hecke-Swart. ‘En uiteraard 0% vet en geen toegevoegde suikers, zoals gebruikelijk binnen het Optimel-assortiment. We hebben gekozen voor de verrassende smaken Perzik Peer en Aardbei Banaan voor de drinkyoghurt. Yoghurtvariaties komt in de smaken Perzik Passievrucht en Bosbes Vanille. Combinaties van smaken die erg gewaardeerd worden, blijkt uit consumentenonderzoek.’

De hoeveelheid proteïne die je toevoegt aan een product heeft invloed op de smaak en de structuur”

Het ontwikkelen van lekkere, proteïnerijke voeding luistert nauw, weet het zuivelconcern. ‘De hoeveelheid proteïne die je toevoegt aan een product’, legt de trade marketing manager uit, ‘heeft invloed op de smaak en de structuur. We hebben hier dan ook rekening mee gehouden in de recepturen en een goede balans gevonden tussen smaak en de hoeveelheid toegevoegde eiwitten. Met als resultaat lekkere en betaalbare producten.’

Geen tag-on, maar de hoofdrol

‘Die toevoeging bestaat overigens uit zuivelproteïne’, verduidelijkt Van Hecke-Swart. ‘Wat er al in zit, hebben we vergroot.’ Optimel Proteïne is de belangrijkste innovatie van dit jaar in de groeidrijver zuivel+, vertelt de trade marketing manager. ‘En vormt de basis voor verdere innovaties van de komende jaren. We gaan Optimel Proteïne dan ook met een grote marketingactivatie onder de aandacht brengen. Geen tag-on, maar echt de hoofdrol: deze innovatie krijgt een hele eigen commercial. Met een full force 360 graden marketingcampagne vullen we de commercial aan.'

Daarnaast wordt gebouwd aan bekendheid door actief te samplen, onder meer via online kanalen. 'We zetten in op branded content, onder meer in samenwerking met Libelle rondom de Nijmeegse Vierdaagse. En met POS-materiaal zorgen we ervoor dat Optimel Proteïne als het ware uit het zuivelschap springt. Alles wat we kunnen doen om deze innovatie onder de aandacht te brengen, doen we.’

Enthousiasme bij de retailers

De distributie is dan ook hoog, vervolgt Van Es. ‘Zodat shoppers de producten waarmee ze in de media en via communicatie geconfronteerd worden, ook daadwerkelijk vinden.’ De full force aanpak wordt ingezet omdat het zuivelconcern zelf heel erg in Optimel Proteïne gelooft, vertelt de channel & category development manager. ‘Maar ook onze klanten, de retailers, zijn erg enthousiast en geloven er samen met ons rotsvast in dat dit een succes gaat worden.’ Dit is wel echt een andere propositie dan andere proteïne producten, verklaart ze het enthousiasme. ‘We richten ons bewust niet op sporters, maar maken proteïnerijke voeding toegankelijk voor iedereen.’

De volgende innovaties staan dan ook al klaar om in Q1 van 2025 uitgerold te worden”

En deze vier smaken zijn pas het begin, benadrukt Van Hecke-Swart.‘There’s a lot more to come!’ De volgende innovaties staan dan ook al klaar om in Q1 van 2025 uitgerold te worden. Wat deze inhouden, kan ze nog niet vertellen. ‘Maar wel dat het wederom iets bijzonders is. Een receptuur waar we lang aan hebben gewerkt en die dankzij de kennis en expertise van ons r&d center staat als een huis. Eerst echter, gaan we de deze varianten van Optimel Proteïne goed in de markt zetten. Dit jaar zetten we alles op alles om van Optimel Proteïne een geweldige waardepropositie te maken.’

Dit artikel is gesponsord door FrieslandCampina.