Gesponsord Growers United helpt bij strategie winnend assortiment

redactie contentmarketing

'Retailers starten met de analyse van productrotatie: wat is de verkoopfrequentie? Vervolgens kijken ze naar het rendement: wat is de winstgevendheid? Maar de cruciale vraag, volgens Wim van den Berg, retail marketing manager bij Growers United, is: hoe handhaaf je deze hoge niveaus? 'Investeren in een relevant assortiment is essentieel,' legt hij uit.

Delen