Gesponsord FrieslandCampina is trots op de nieuwe samenwerking met Poiesz Supermarkten

Vanaf 2024 levert FrieslandCampina melk, karnemelk, yoghurt en vla van Campina aan Poiesz. Beide bedrijven hebben een sterke basis in het noorden van Nederland. Het zuivelconcern heeft daar veel leden-melkveehouders die melk leveren aan het bedrijf.

Bij Campina pakken ze de morgen met beide handen aan. 'Start de dag met een goed en lekker ontbijt zodat je alles uit de ochtend kan halen. Want iedere morgen kun je het verschil maken voor een betere toekomst', is dan ook één van de uitgangspunten.

Ook Poiesz zet zich in voor een betere toekomst. Zo is het familiebedrijf betrokken bij de Jeugd Sponsor Actie, waarmee inmiddels ruim 5,5 miljoen euro geïnvesteerd is in de jeugd van Noord-Nederland. Daarbij worden bijna al Poiesz producten lokaal geproduceerd. 'Want waarom zou je zuivel van ver halen, als we het uit het Noorden kunnen halen?'

Samen werken aan een goede morgen

Ben jij een ochtendmens? Grote kans van niet. Uit het ochtendonderzoek uitgevoerd door Ipsos blijkt dat maar één op de vier Nederlanders een ochtendmens in zichzelf ziet. En de rest van Nederland? Die is niet jaloers, maar een derde wil wél graag de ochtendroutine veranderen om meer grip op de ochtend te krijgen.

Inspiratie voor een lekker en goed ontbijt? Poiesz heeft ruim driehonderd ontbijtrecepten om de dag altijd vol positieve energie te beginnen.

Bij Campina geloven ze daarom dat de ochtend beter kan. 'Ontdek hoe lekker het is om in plaats van te snoozen eens een ochtendwandeling te maken, of lekker de tijd te nemen voor een lekker én gezond ontbijt. Dat geeft energie om meer uit de ochtend te halen. Wij zorgen ervoor dat onze producten de beste voedingswaardes bevatten. Zo bevat kwark bijvoorbeeld 10,3 gram eiwit per 100 gram.'

Sterk starten

Een goed ontbijt bestaat uit een combinatie van granen (zoals brood of havermout), fruit en zuivel. Zuivel is een belangrijk onderdeel van een gezonde voeding omdat het van nature rijk is aan onmisbare voedingsstoffen zoals calcium, proteïne, vitamine B2 en B12.

Calcium speelt een belangrijke rol bij het onderhoud van botten en tanden.

Proteïne (eiwit) draagt bij aan de groei en het herstel van spieren.

Vitamine B2 en B12 helpen energie te halen uit voeding.

Dit artikel is gesponsord door FrieslandCampina .