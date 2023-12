Gesponsord Hoe Essity al sinds de jaren '90 duurzaamheid in praktijk brengt

Duurzaamheid zit al decennia diep in de genen van Essity, een Hygiëne & Gezondheidsbedrijf dat producten produceert voor alle levensfasen, zoals luiers, wc-papier en incontinentieproducten. Het is het uitgangspunt voor elke innovatie: voegt het waarde toe voor consument en retailer, en draagt het bij aan een verdere verduurzaming van de categorie en industrie?

Susan Iliefski Janols (Vice President Sustainability Products & Services) en Karsten Kamin (onder andere commercieel verantwoordelijk voor Nederland) zetten de strategie uiteen.

Milieu-impact verlagen

Susan Iliefski Janols is VP Sustainability Products & Services. Vanuit die functie is ze betrokken bij wereldwijde productinnovatie in alle categorieën en alle bedrijfsonderdelen van Essity. ‘ Duurzaamheid is een vast onderdeel van alle activiteiten bij Essity, en dat is al decennia zo. We hebben een lange geschiedenis in duurzaamheid vanuit sociaal en milieu- oogpunt. Het uitgangspunt voor Essity is dat we altijd willen werken aan een verbetering van het welzijn. Dat is de kern van onze business. We willen bijdragen aan hygiëne-oplossingen voor de consument en tegelijkertijd de milieu-impact verder verlagen.'

We hebben duurzaamheid geïntegreerd in al onze productielocaties, maar zetten dit ook door in onze marketing”

'Om dit op een succesvolle manier te kunnen doen hebben we veel functionarissen die op wereldschaal werken om de duurzaamheid te verbeteren. We hebben duurzaamheid geïntegreerd in al onze productielocaties, maar zetten dit ook door in onze marketing en in onze samenwerking met klanten.’

Verduurzaming sinds jaren ’90

‘Al begin jaren ’90 zijn we gestart met een verduurzaming van onze werkwijzen. We hebben een lange geschiedenis in onze zoektocht naar waardevolle bijdragen aan het welzijn in het algemeen. De ecologische duurzaamheidseisen zijn daar in de loop der tijd meer en meer aan toegevoegd. Het is een voortgaande evolutie. In die jaren ’90 hadden we onze eigen doelen, en tegenwoordig volgen we veel internationale organisaties, zoals onze toewijding aan het Science Based Targets Initiative en de zakelijke ambitie voor Net Zero.’

Susan Iliefski Janols: 'In die jaren ’90 hadden we onze eigen doelen, en tegenwoordig volgen we veel internationale organisaties.'

De weg van innovatie en duurzaamheid

Karsten Kamin is recent gestart als Commercial Director voor Consumer Goods Nederland. Daarnaast is hij Customer Marketing Director Central & East Europe, en met deze dubbele functie heeft hij zicht op Nederland én heel Europa. Zijn ervaring ligt in de voorbije 28 jaar bij verschillende grote foodleveranciers in fmcg.

‘Het verschil in sustainability is dat veel andere bedrijven daar de laatste jaren flink op inzetten, terwijl Essity hierin al zeer ver gevorderd is. Tijdens de covid-periode en door de inflatie is onder consumenten de aandacht voor duurzaamheid enigszins teruggezakt, maar we zien het nu overal weer terugkomen. Ik denk dat we bij Essity die tijd verstandig hebben benut door voort te gaan op de weg van innovatie en duurzaamheid, en dat de consument onze positie daarin nu herkent.’

Karsten Kamin: 'In Nederland was 2023 een uitdagend jaar voor Essity en voor de retail, vooral vanwege de hoge inflatie.'

Edet toiletpapier met stro

Karsten Kamin: ‘In Nederland was 2023 een uitdagend jaar voor Essity en voor de retail, vooral vanwege de hoge inflatie. Ons portfolio is verdeeld in consumer tissues (toiletpapier, keukenpapier, zakdoekjes en tissues) en personal care (producten voor menstruatiehygiëne en incontinentie). In Nederland worden we door de retail en de consument vooral gewaardeerd om ons assortiment in personal care, beter dan bijvoorbeeld in Duitsland. Binnen consumer tissues was de situatie wat uitdagender. Hier hebben we ons business-model moeten aanpassen om te zorgen dat we een houdbaar businessmodel overhouden voor de toekomst.'

Onze retailers zien de relevantie van onze merken, en zien dat we waarde en traffic toevoegen aan de categorie”

'Dat heeft geresulteerd in een stop in promoties, terwijl juist de Nederlandse markt meer dan elders wordt gedreven door promoties; een plus een gratis is wel het minimum, lijkt het. Voor ons merk Edet was dat een soort stress-test, maar het heeft goed uitgepakt. Onze retailers zien de relevantie van onze merken, en zien dat we waarde en traffic toevoegen aan de categorie. Ons Edet toiletpapier met stro is zeer goed ontvangen. Ook op de andere merken hebben we goede innovaties weten te brengen. Het wasbare ondergoed onder de merken Libresse en TENA slaan zeer goed aan. Voor Tempo introduceerden we 3-in-1 gemaakt van hernieuwbare vezels en her-lanceerde we Demak’Up met een volledig ongebleekt assortiment.’

Toevoeging van derde grondstof

‘Voor ons is het belangrijk dat we op al die terreinen tegelijk aan het werk zijn: innoveren op onze producten én werken aan het terugbrengen van ons plasticgebruik, besparen op onze grondstoffen en het ontdekken van nieuwe materialen zoals stro. En dat doen we niet voor een enkele line-extensie, we proberen het op een breder portfolio toe te passen.’

Susan Iliefski Janols: ‘Waar we als Essity uniek in zijn is het werken met grondstoffen, de fibers, voor onze tissues. We gebruiken een combinatie van verantwoord geproduceerde, FSC- en PEFC-gecertificeerde verse vezels en gerecyclede vezels. We voegen nu tarwestro toe, een bijproduct van de landbouw. In Mannheim hebben we daarvoor in 2021 een maalderij ingericht, die we nu flink opschalen. We zijn de eerste fabrikant die deze derde grondstof toevoegt.'

We innoveren nu om aan de toekomstige eisen van de consument te voldoen”

'Dit is onze manier op stap voor stap onze producten te verbeteren en verder te verduurzamen. We innoveren nu om aan de toekomstige eisen van de consument te voldoen. De bijkomende taak daarin is dat we het welzijn blijven verbeteren, met én de beste producten én een verdere duurzaamheid van wat we inkopen, hoe we produceren en ontwikkelen om de impact op het milieu te verminderen.’

Heb je een Tempo voor mij?

Karsten Kamin: ‘Momenteel werken we aan de introducties voor 2024. Zoals aan composteerbaar keukenpapier. Tegelijk is er door de inflatie een sterke behoefte aan voordeelverpakkingen, deze zullen we bijvoorbeeld introduceren voor TENA. Die behoefte geldt overigens voor heel Europa. Een ander aandachtspunt is dat Tempo volgend jaar 95 jaar bestaat. De merknaam wordt in sommige landen al gebruikt om de categorie te beschrijven: heb je een Tempo voor mij? Het is een rijke erfenis die de kwaliteit van het product onderstreept en waarmee een sterk vertrouwen is gebouwd. Het is bij onze retailers een belangrijk product voor de categorie. Zo’n leeftijd kun je goed inzetten voor je verkoop. ‘

Recycleerbaarheid van plastic en papieren

Susan Iliefski Janols: ‘Tegelijk werken we hard aan het optimaliseren van de recycleerbaarheid van onze plastic en papieren productverpakkingen en de dozen voor transport. Nu vervangen we primair op fossiele basis gemaakt plastic materiaal door gerecycled plastic. Eind vorig jaar was 10 procent van onze verpakkingen wereldwijd van gerecycled materiaal; inmiddels is dat op verschillende plaatsen in Europa al 30 tot 40 procent. Daarin hebben we een flinke stap kunnen zetten.'

'Het doel is om wereldwijd minstens tot 25 procent te kunnen komen. Om dat te bereiken zullen er ook segmenten moeten zijn waarin we veel hogere percentages halen. Wat het zo moeilijk maakt is dat het lastig is om aan voldoende gerecycled plastic te komen, én om de vereiste kwaliteit te bereiken voor hygiëneproducten. Met hygiëneproducten kunnen we geen concessies doen aan veiligheid. De uitdaging ligt dus bij de bronnen voor gerecycled plastic.’

Groei die het milieu niet verder belast

Karsten Kamin: ‘In Nederland wordt volgend jaar het belangrijkste dat we ons verhaal vertellen. Want we kunnen uitvinden wat we willen, als we het verhaal erbij niet goed vertellen, dan lukt het nog niet. Ons belangrijkste doel is betekenisvolle groei: groei die het milieu niet verder belast, én groei die goed is voor waardecreatie in de categorie. Dus moeten we goed uitleggen dat we de kennis hebben om duurzame groei te bereiken en de kennis om categoriegroei te genereren. Tegelijk is het van belang dat we onze shoppers overtuigen van de duurzaamheid van onze producten en de noodzaak van een meer duurzame consumptie. We nodigen onze retailpartners uit om die stappen samen met ons te zetten. Het is de missie die we hier intern hooghouden: “Breaking Barriers to Wellbeing.”



‘We staan midden in de maatschappij. Er is een vergrijzende populatie, en groeiend bewustzijn ten aanzien van hygiëne, klimaatverandering en duurzaamheid. In alles wat we doen sluiten we aan op die trends.’

We benadrukken dat het een normaal onderdeel van het leven is om ongesteld te zijn of incontinent te zijn”

Doorbreken van taboes

Susan Iliefski Janols: ‘Die missie gaat over hoe wij over onze producten praten. Essity heeft het openbare gesprek gebracht op menstruatie, het gesprek over het dagelijkse leven. In die zin verbinden we ons met onze consumenten, op een andere manier dan andere bedrijven dit doen. Het gaat in dat gesprek over het doorbreken van taboes; we benadrukken dat het een normaal onderdeel van het leven is om ongesteld te zijn of incontinent te zijn. Het gaat om het bereiken van die consumenten die hun leven een beetje beter kunnen maken door onze producten en services te gebruiken. Dat is waar “Breaking Barriers to Wellbeing” over gaat. Het is meer dan alleen producten verkopen, het gaat om een verbinding met de gebruiker.’

Menstruatie, incontinentie en menopauze

Karsten Kamin: ‘Als category leader is dat de rol die we moeten spelen. Natuurlijk hebben we onze commerciële doelen te halen, maar we hebben een verantwoordelijkheid die veel verder gaat. Die verbinding gaat over menstruatie en incontinentie, maar wat de komende tijd ook een belangrijk item wordt is de menopauze, waar heel veel vrouwen de komende jaren mee te maken gaan krijgen, met een sterke invloed op hun levens en hun koopgedrag, bijvoorbeeld.’

Impact op vrouwenleven

Susan Iliefski Janols: ‘Menopauze is niets nieuws, maar er is nooit veel aandacht voor geweest, het onderwerp is genegeerd, het is een taboe. Terwijl de impact op een vrouwenleven erg kan verschillen. Daarom willen we er aandacht voor, en willen we bestuderen op welke wijze vrouwen kunnen worden ondersteund in deze fase. Bij Essity werken we niet alleen met producten, maar ook met dienstverlening en training bijvoorbeeld. Maar in het Verenigd Koninkrijk hebben we nu al een productlijn die vrouwen kan ondersteunen tijdens de menopauze.’

Onze inspanningen in duurzaamheid startten al in de vorige eeuw”

Journey to Net Zero in 2050

Susan Iliefski Janols: ‘Op de sociale aspecten houden we vast aan alle goede uitgangspunten: veilige producten, in een veilige werkomgeving en een ethisch verantwoorde bedrijfsvoering. Gebaseerd op de principes van UN Global Compact, lanceerden we onze eerste Essity Global Suppliers Standards in 1997; al onze grondstoffen, al onze dienstverlening moet hieraan voldoen.’

‘Onze inspanningen in duurzaamheid startten al in de vorige eeuw, en in 2017 hebben we ons gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen in het Science Based Targets-initiatief - SBTI. Sinds 2021 hebben we ons aangesloten bij de zakelijke ambitie voor 1,5 graad, in lijn met onze “Journey to Net Zero in 2050.” Wereldwijd zoeken we in veel verschillende locaties naar alle mogelijke alternatieven voor fossiele brandstoffen.'

Reduce, reuse en recycle

'Tegelijk werken we aan verdere efficiëntie in al onze leveringen van grondstoffen (Edet met stro is daar een goed voorbeeld van), slimmer productontwerp en schoon transport. En tenslotte bestuderen we hoe we minder afval overhouden na gebruik van onze producten. Reduce, reuse en recycle, is het motto. Het geldt voor onze producten én voor de verpakkingen. Bijvoorbeeld minder grondstof in een product van dezelfde kwaliteit, hergebruik van materialen in het ontwerp van producten en alternatieve afvalverwerking na gebruik. Zoals de eerste recyclingservice voor gebruikte Tork-handdoeken, waarbij we aanwezig zijn in meer dan 13 landen.'

'Bij al onze initiatieven kijken we ook in hoeverre we kunnen samenwerken met partners: onze leveranciers of onze klanten. Ook dit jaar hebben we grote stappen gezet.’

Met onze doelstellingen onderstrepen we voor consumenten dat onze producten ook de juiste keuze zijn, gezien die duurzaamheidsinspanningen”

Wat betekenen al deze acties voor de retailers?

Karsten Kamin: ‘Retailers hebben natuurlijk belang bij het creëren van waarde, en wij zijn daarvoor de aangewezen partner om trafficbuilders te leveren. Met onze doelstellingen onderstrepen we voor consumenten dat onze producten ook de juiste keuze zijn, gezien die duurzaamheidsinspanningen. Waardevolle en duurzame producten zijn de beste manier om de categorie vooruit te helpen. Om onze retailers daarin nog meer te binden hebben we gezamenlijke workshops met retailers, om samen een categorievisie voor de toekomst op te stellen: hoe kunnen we sámen duurzame innovatie verwezenlijken. En met een aantal retailers gaat dat heel goed. En dat kan ook omdat we samen dezelfde doelen nastreven.’

Dit artikel wordt gesponsord door Essity .