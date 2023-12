Interview Superunie: 'Leverancier moet zich meer richten op klant'

'Mijn advies is dat leveranciers meer gaan focussen op echte innovaties die de consument waardeert. Met name daag ik de A-merken uit om meer effort te gaan zetten op innovaties komend jaar.' Said Belhassan van Superunie stelt dat met name grote leveranciers zich meer moeten richten op de consument, in plaats van puur op aandeelhouderswaarde.