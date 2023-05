Mars: 'We hebben onze partners nodig om versnelling door te zetten'

Wereldwijd is cacaoproducent Mars verantwoordelijk voor het levensonderhoud van naar schatting 350.000 cacaoboeren in de toeleveringsketen. ‘Als een van de grootste inkopers van cacao ter wereld kennen wij onze verantwoordelijkheid’, vertelt Strategic Demand Director Catrien d’Ancona. ‘Voor deze mensen en hun omgeving.’

Een parallelle focus op kwaliteit en duurzaamheid is voor d’Ancona een belangrijke reden geweest om bij Mars aan de slag te gaan. ‘Mars is een familie-bedrijf’, verduidelijkt ze. ‘We denken dan ook niet in kwartalen, maar in generaties. Met duurzaamheid altijd als speerpunt. Als boerendochter weet ik wat er aan de basis ligt van de voedingsketen en hoe hard er gewerkt moet worden om de juiste producten te telen. Dat ik nu onderdeel uitmaak van het verbeteren van de klimaat- en leefomstandigheden rondom de wereldwijde cacaoplantages, hoe uitdagend ook, vind ik heel mooi.’

The world we want tomorrow

Al vier generaties lang werkt Mars aan het verbeteren van de wereld. ‘Niet voor niets is onze purpose the world we want tomorrow, starts with how we do business today.’ Op de huidige generatie ligt extra veel druk, beseft d’Ancona. ‘Wij zijn degenen die het moeten doen, die de grootste stappen in het behoud van onze planeet moeten zetten. Daarom gaan we voor versnelling, door de hele keten heen.’

Honderd procent verantwoord

Jaarlijks rollen in Nederland circa negen miljard Mars-producten van de band die hun weg vinden naar de consument. ‘Consumenten die de producten al generaties lang kopen vanwege de smaak en de kwaliteit, en die kwaliteit valt of staat met de belangrijkste grondstof: cacao! Die kwaliteit gaat voor ons hand-in-hand met de omgeving waarin de cacaobonen worden geteeld, de mensen die op de plantages werken en hun families. We streven er dan ook naar dat tegen 2025 honderd procent van onze cacao afkomstig is van ons Responsible Cocoa-programma en traceerbaar is tot aan het eerste punt van aankoop. Momenteel geldt dit al voor alle cacao die in de Europese fabrieken wordt gebruikt. Wereldwijd zitten we op zeventig procent -de overige dertig procent wordt nog in kaart gebracht.’

Klimaat, mensen en verpakkingen

Systemen veranderen is heel moeilijk, vertelt ze realistisch. ‘En als het op duurzaamheid aankomt, ben je nooit echt klaar. Je kunt echter wel zorgen voor zoveel mogelijk impact door snelheid te maken en dat doen we door ons te focussen op drie pijlers: klimaat, mensen en verpakkingen. Dat begint voor ons bij de bossen, de boeren en hun families. Een productie zonder ontbossing, die we stimuleren door de kaders rondom onze akkers scherp in de gaten te houden en tegelijkertijd de oogst te verbeteren.’

Bij de productie van cacao gaat doorgaans dertig tot veertig procent van de oogst verloren door bijvoorbeeld schimmels, legt ze uit. ‘De cacaoboom groeit graag op plaatsen met hete, vochtige lucht en die creëert helaas ook perfecte leefomstandigheden voor schimmels. Door de schimmels tijdig te bestrijden en de gewassen sterker te maken, zorgen we voor meer opbrengst.’

Kinderen naar school

Wanneer je de opbrengst verbetert, garandeer je namelijk niet alleen de kwaliteit van je producten. ‘Je verbetert automatisch ook de lokale leefomstandigheden van de gemeenschappen. Kinderen bijvoorbeeld, zijn minder hard nodig bij de productie van cacao. Om nog meer kinderen naar school te laten gaan, werken we bovendien samen met leveranciers en certificeringsinstanties aan de verbetering van onderwijs in cacaogemeenschappen. Daarbij richten we ons zowel op toegang als kwaliteit. Met behulp van lokale community workers die dicht bij de boeren en hun gezinnen staan, laten we tevens zien hoe belangrijk onderwijs is en stimuleren we zoveel mogelijk gezinnen om hun kinderen te laten leren.’

Emancipatie in de cacaogebieden

Om zowel de werkomstandigheden als de productiviteit te verbeteren, betaalt Mars de boeren een meerprijs voor de cacao. ‘Want zonder vooruitgang op het gebied van inkomen voor de boeren is omvorming in deze sector niet mogelijk.’ Mars focust hierbij specifiek op de werk- en leefomstandigheden van vrouwen.

‘Vrouwen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor twee derde van de werkuren en ze produceren de helft van alle voeding, maar ze verdienen slechts tien procent van het wereldinkomen en bezitten minder van één procent van alle eigendommen. Samen met Care International stimuleren we vrouwen in onze cacao-gemeenschappen hun positie te verbeteren door het verstrekken van kredieten waarmee ze hun eigen materialen kunnen kopen en een eigen business kunnen opstarten. Wij staan garant voor die kredieten en zorgen daarnaast voor trainingen en meer bewustwording van het belang van vrouwen in de gehele keten.’

Geen verpakkingsafval meer

Wat begint op de plantages, eindigt uiteindelijk bij de consument. ‘Die miljoenen Marsrepen die jaarlijks in de schappen terechtkomen, zorgen voor afval. Daarom investeren we flink om bij te dragen aan een circulaire economie’, vertelt d’Ancona. ‘Waarin verpakkingsmateriaal nooit afval wordt, maar wordt gerecycled, herbruikt of gecomposteerd. Op dit moment wordt bijna de helft van ons verpakkingsassortiment opnieuw ontworpen, zodat het past in zowel een actuele als toekomstige recycling-infrastructuur, of geëlimineerd. Daarnaast werken we actief aan echte systeem-veranderingen, zoals de modernisering van lokale infrastructuur voor afvalbeheer en recycling.’

Cacao Experience

Verduurzaming is een continu proces, beseft Mars. ‘En dat kunnen we niet alleen. We hebben onze keten- en handelspartners nodig om die versnelling door te zetten.’ Om die urgentie duidelijk te maken en de samenwerking nog meer op te zoeken, draait momenteel de Cocao Experience op het Nederlandse hoofdkantoor in Veghel. Een expo die eerder al in Frankrijk te zien was, ‘met groot succes.’

Met de expo neemt Mars mensen mee in het complete verhaal van de Marsreep, legt d’Ancona uit. ‘Van plantage tot schap. We vertellen het hele verhaal; wat we doen en wat we nog wíllen doen om die supply chain te verbeteren. We willen hiermee een omgeving creëren waarin ons verhaal wordt verteld en waarin ruimte is om naar elkáárs verhalen te luisteren. Zodat we nog beter de raakvlakken kunnen opzoeken en we samen nog sneller impact kunnen maken.’

Dit artikel is gesponsord door Mars