Label Rouge boerenkip: dat smaakt naar meer

Vijf principes

Het Label Rouge is in 1960 in Frankrijk opgericht op initiatief van traditionele pluimveeproducenten. In 1965 werd het voor het eerst toegekend aan vleeskuikens.

Het label is het enige erkende officiële keurmerk dat kwaliteit garandeert ten opzichte van een standaardproduct. Voor pluimvee worden daarvoor de volgende vijf hoofdprincipes gehanteerd:

De kippen hebben toegang tot grote buitenruimtes met bomen om omstandigheden te garanderen waarbij respect voor dierenwelzijn en milieu centraal staan.

Aandacht voor de kippen. Er is bijzondere aandacht voor rustieke rassen, aangepast aan leven in de buitenlucht.

Natuurlijk plantaardig voer dat bijna uitsluitend bestaat uit granen en dat aan de behoeften van pluimvee voldoet.

Langere fokperiode en langzame groei om de vleeskwaliteit te garanderen. De kweektijd bedraagt minimaal 81 dagen, ruim twee keer zo lang als bij een standaardkip.

Strikte controles in alle fokfases en sensorische tests om de kwaliteit te bevestigen.

Schaduwrijke grasvelden

Eén van de belangrijkste principes van de productiemethodes van Label Rouge is de toegang tot grote buitenruimtes. Dit zijn met gras begroeide, schaduwrijke locaties waar de kippen hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen, zoals de grond krabben en gras prikken. Ook kunnen de kippen zich beschermen tegen slecht weer en roofdieren. Alle buitenruimtes moeten voorzien zijn van minstens 20 boompjes of struikjes. Dit draagt tevens bij aan het bewaken van een gevarieerde biodiversiteit van flora en fauna.

Permanente toewijding

Bernard Tauzia is fokker en voorzitter van Synalaf, de organisatie achter de Franse labels voor gevogelte. ‘Fokker zijn is meer dan simpelweg een beroep’, vertelt hij. ‘Het vergt permanente toewijding om voor duurzame landbouw en kwalitatieve voeding in te staan. We zorgen dagelijks voor ons pluimvee dat in de buitenlucht leeft, waarbij we het strikte eisenpakket van Label Rouge nauwkeurig naleven.’

Het vergt permanente toewijding om voor duurzame landbouw en kwalitatieve voeding in te staan.

De Label Rouge fokkers werken in strikte overeenstemming met dierenwelzijn, het milieu, biodiversiteit, gezondheid, veiligheid en traceerbaarheid. De meesten van hen zijn boer en verbouwen zelf de granen waaruit de maaltijden van hun kippen bestaan.

De knowhow van de Label Rouge pluimveehouderij houdt vooral in dat veel tijd wordt besteed aan de verzorging van het pluimvee: aan hun zijde staan en ervoor zorgen dat zij over alle elementen beschikken die aan hun natuurlijke behoeften voldoen. De fokker brengt dagelijks meerdere bezoeken aan de kippen om hun gezondheid te bewaken, en zorgt voor regelmatig onderhoud en schoonmaak van de huisvesting opdat de dieren zich comfortabel voelen.

Het etiket van elk label Rouge product bevat onder andere een individueel identificatienummer waarmee de gehele geschiedenis van het product kan worden getraceerd, van broedplaats tot bord.

Driejarige Europese campagne

Om de bekendheid van Label Rouge en de kwaliteit van de producten te vergroten is met steun van de Europese Unie een campagne opgezet. Deze loopt drie jaar in Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. Bernard Tauzia: ‘De campagne benadrukt de waarden en technieken die alle professionals in de Label Rouge-pluimveesector al meer dan 60 jaar verenigt. Twintig fokkers hebben ingestemd met het plaatsen van camera’s op hun boerderijen om te laten zien wat er achter de schermen gebeurt. Dit is een unieke aanpak om op een transparante manier in te spelen op maatschappelijke verwachtingen.’

Kortom, de smaak en kwaliteit, het dierenwelzijn en het milieu zijn de belangrijke punten waarop Label Rouge producten zich onderscheiden. In Frankrijk vertrouwt de consument er al heel wat jaren op. Nu nog zorgen dat ook Nederland de smaak te pakken krijgt.

Dit artikel is gesponsord door Label Rouge.