GoodLife Foods: ‘Kijken naar lokale markt, klant én consumententrends’

Bij wie de naam GoodLife Foods hoort, gaat wellicht niet meteen een belletje rinkelen. Desalniettemin is de organisatie in Noordwest Europa één van de grootste bedrijven in diepvries snacks. Met bekende merken in het portfolio als Beckers, Bicky, Mexicano, Cas en Van Oers, en een sterke partner in private label.

Zes productielocaties

‘Een breed portfolio van snacks, gepaneerd en ongepaneerd, van klassieke tot Aziatische snacks, voor in de oven of de frituurpan. Al dan niet met vlees erin’, vertelt Region Director Benelux & France, Marc van Hemert. ‘En vergeet niet onze dagverse salades voor KLM waarmee al meer dan 25 jaar een partnership hebben. We hebben zes productielocaties in Nederland, België en Denemarken. Vanuit deze locaties bedienen we ons afzetgebied, ingedeeld in vier commerciële regio’s, BeNeFraLux, UK, DACHSE en Nordics.’

Marc van Hemert: 'De transitie van dierlijk naar plantaardig is nodig en ook wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid.'

Holistische partnervisie

Dat grote afzetgebied bedient GoodLife Foods vanuit een holistische partnervisie. ‘Geen one size fits all-strategie. Zowel ieder land als ieder kanaal heeft een andere dynamiek. We kijken daarom altijd naar de lokale markt, de klant én de consumententrends, zodat we op iedere locatie de juiste producten aan kunnen bieden. En dat in samenspraak met de klanten onder merk of private label.’

Gezonde groei

‘Sinds het ontstaan van GoodLife Foods in 2014, eerst nog onder de naam Izico, hebben we voornamelijk gebouwd aan gezonde groei’, vertelt CEO Dirk van de Walle. ‘De eerste jaren hebben we ons versterkt met overnames van de juiste bedrijven, vervolgens hebben we deze goed geïntegreerd.’ Bedrijven met goede producten en sterke merken, waarmee de snackproducent daadwerkelijk onderscheidend vermogen kan bieden, vertelt hij. ‘Op het gebied van kwaliteit en gezondheid, duurzaamheid en voor onze handelspartners.’

We worden gedreven vanuit relaties, die we kracht bij zetten met onze merken en ons verhaal

Hoofdrol voor klantrelaties

Met de basis goed op orde, is GoodLife nu klaar voor de volgende fase. ‘Een fase waarin vooral onze klantrelaties nog meer de hoofdrol gaan spelen, want we zijn vooral een ondernemende organisatie, die haar verantwoordelijkheid neemt in de markt. We worden gedreven vanuit relaties, die we kracht bij zetten met ons breed product aanbod, onze klantgerichte mix van private labels en merken en ons verhaal.’

De rol van emotie bij snacks

Dat verhaal draait in de basis om meat producten, die moeten opschuiven naar (gedeeltelijk) plantaardig, vertelt Van Hemert. ‘De transitie van dierlijk naar plantaardig is nodig en ook wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid.’ Plant-based was de afgelopen jaren een hype, ervaart GoodLife Foods.

‘De markt is harder gegaan dan de consument. Niet voor niets zien we momenteel dat de omzet in meat free stabiliseert.’ Bij snacks speelt emotie een grote rol, verklaart hij. ‘Je eet een snack tenslotte om te genieten. Wanneer een consument op de verpakking ‘hybride’ of ‘plant-based’ leest, of benadrukt ziet dat een deel van de inhoud is vervangen door kikkererwten, soja of champignons spreekt dat letterlijk en figuurlijk niet aan.’

Stapsgewijs naar meer plantaardige eiwitten

In die transitie van dierlijke naar meer plantaardige producten draait het dan ook vooral om het stapsgewijs verschuiven van de eiwitten en de consument daarin bij de hand meenemen, is de overtuiging van GoodLife Foods. ‘Met kleine stapjes maken we de producten plantaardiger’, legt Van Hemert uit, ‘zonder daar te veel de nadruk op te leggen. Stap voor stap de kip uit loempia’s, een deel van het vlees in snacks vervangen door plantaardige alternatieven… En hierbij niet spreken over ‘hybride’, maar de nadruk leggen op de gezondere aspecten, zoals een goede Nutriscore. De consument merkt dan geen verschil in smaak en groeit als het ware mee in die transitie. Een transitie waarin we met ogenschijnlijk kleine stappen tóch veel impact maken.’

Verder gaan dan alleen duurzame producten

Deze stappen gaan verder dan enkel het creëren van een duurzamer assortiment, reageert Van de Walle. ‘Ze sluiten naadloos aan bij het maatschappelijke (ESG) totaaldoel van ons als bedrijf: bijdragen aan een betere en gezondere wereld. Deze transitie hebben we al jaren geleden ingezet; zo werken we met 100 procent groene stroom, rijdt ons personeel bijna volledig elektrisch en werken we continu aan het verminderen van water- en energieverbruik op al onze fabrieken. Medio 2023 zijn we dan ook CO2-neutraal, op basis van scope 1 en 2.’

Dirk van der Walle: 'We proberen als new and improved snackproducent ons eigen DNA te schrijven'.

Verdrievoudiging van omzet

GoodLife Foods is onderdeel van een investeringsmaatschappij, vertelt de CEO. ‘Het voordeel hiervan is, dat de lijnen kort zijn en de ambities groot. Na de eerste dynamische overnameperiode kwamen we in rustiger vaarwater terecht. Sindsdien proberen we als new and improved snackproducent ons eigen DNA te schrijven. Ik kan zeggen dat we hier behoorlijk goed in slagen, met als bewijs een gezonde verdrievoudiging van de omzet sinds 2014.’ Deze beweging vasthouden is het plan en tegelijk de uitdaging. ‘We blijven werken aan gezonde groei, maar wel realistisch.’

Sterke C19 bounceback

‘Net als veel bedrijven werden ook wij geraakt door de C19-pandemie’, geeft Van Hemert aan. ‘De lockdowns raakten onze omzet in Foodservice en Airflight-catering, ook zetten de quarantaineregels druk op onze arbeid en daarmee productie. Tijdens de lockdown groeide de omzet in retail en na de heropening is de Foodservicemarkt sterker teruggekomen dan voor de pandemie. Dit maakt dat de vraag afgelopen jaar hoog was, soms te hoog. Daarom bouwen we realisme in in onze ambities. Het realisme is een van de naweeën van de pandemie (het zet druk op onze capaciteit). De hardware en infrastructuur zijn op orde en klaar voor groei, echter de schaarste in arbeid zet de output onder druk waardoor we ons eerst moeten focussen op de basis. Dit betekent soms impopulaire keuzes maken in je portfolio.’

Om samen met onze handelspartners te blijven groeien, vertalen we onze ambities door naar de markt

Gezamenlijke agenda

GoodLife is een flexibele organisatie, vertelt Van de Walle optimistisch. ‘Dit helpt ons nu bij de huidige uitdagingen.’ Uitdagingen waarbij transparantie nog belangrijker is geworden, benadrukt hij. ’Om samen met onze handelspartners te blijven groeien, vertalen we onze ambities door naar de markt, met als doelstelling er een gezamenlijke agenda van te maken.’

Ambities die in kaart zijn gebracht in een ontwikkelingsroadmap. ‘Op basis van plant, meat- en cheese based. Op deze drie werelden gaan we innoveren, met als focuspunten de steeds belangrijker wordende wereldkeuken, gezonde producten en de belangrijkste consumententrends. Innovaties zowel voor private label als voor de groei van onze sterke merken zoals Bicky & Mexicano in de Benelux.’

De basis hiervoor is op orde, besluit Van de Walle. ‘We hebben de afgelopen tijd geïnvesteerd in uitbreiding van de productiecapaciteit en het op orde brengen van de distributie. Om met ons interne motto te spreken, #AAA: we dienen Agile te zijn, able to Adjust and ready to Accelerate!’

Dit artikel is gesponsord door GoodLife Foods