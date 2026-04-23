Arbeidsmigratie cruciaal voor werkgelegenheid retail

De vergrijzing neemt toe, het geboortecijfer is laag én er is een overschot aan vacatures. Arbeidsmigratie is hierdoor ook voor de sector food en retail enorm belangrijk, stelt commercieel directeur Ralph van Iersel van onder meer uitzendbureau Hobij in Veghel.

Onze arbeidsmarkt staat voor een aantal uitdagingen. Er is een tekort aan arbeidskrachten, zo ook in de food en retail. Uitzendbureau Hobij uit Veghel is specialist op het gebied van inzet van flexibele arbeid en werft voor grote supermarktketens en toeleveranciers van de retail. Het uitzendbureau koppelt gemotiveerde en ervaren uitzendkrachten vanuit heel Europa aan bedrijven die vacatures zelf steeds lastiger kunnen invullen.

Het bureau is onderdeel van Labour Power Company, een landelijke speler op het gebied van internationale arbeidsbemiddeling voor wie dagelijks ruim 14.000 arbeidskrachten werken. Commercieel directeur Ralph van Iersel runde jarenlang zelf een productiebedrijf in diepvriesafbakbrood in Eindhoven. ‘Dat is bij het herkennen van de problematiek bij onze klanten een groot voordeel.’

Economie in Polen floreert

‘We merken dat arbeidsmigratie steeds belangrijker wordt om aan de vraag te kunnen voldoen’, zegt Van Iersel. ‘Er is sprake van vergrijzing en tegelijkertijd is het geboortecijfer laag.’

Het geboortecijfer in Nederland is met gemiddeld 1,43 kinderen per vrouw in 2024, en een algehele dalende trend sinds 2010, zelfs historisch laag. Dit alles bij elkaar zorgt voor een overschot aan vacatures waardoor arbeidsmigratie volop in de picture staat. En waar voorheen voornamelijk Polen ons te hulp schoten, is er een verschuiving gaande naar werknemers uit Zuid-Europese landen.

Van Iersel: ‘De Poolse werkloosheid is momenteel lager dan bij ons, de economie floreert in het land en veel Polen keren dan ook weer terug naar hun geboortegrond. Vanuit onze kantoren in het Spaanse Alicante en Valencia en het Portugese Porto, werven we nu veel voor de food- en retailbedrijven in Nederland. Met name in Spanje is de werkloosheid enorm hoog, die ligt zelfs boven de 20 procent, en Spanjaarden willen dan ook graag bij ons werken.’

Spanjaarden en Portugezen

Het gaat vaak om goed opgeleide Zuid-Europeanen die zich grondig voorbereiden op een werkzame periode in Nederland. Ze gaan niet over een nacht ijs. ‘Deze mensen weten waar ze aan beginnen. Vaak leidt een inleencontract uiteindelijk tot indiensttreding. Het zijn meestal loyale werknemers, die bewuste keuzes maken en een groot gedeelte staat open voor een langer verblijf’, zegt Van Iersel die, zoals gezegd, het klappen van de zweep in de wereld van de food en retail kent.

‘We leverden met ons bedrijf destijds volop aan grote internationale ketens. Na de verkoop van het bedrijf heb ik de overstap gemaakt naar onder meer de uitzendbranche, en ik kan dus uit eigen ervaring de uitzendkrachten aan de ene kant en de opdrachtgevers aan de andere kant bedienen.’ Inmiddels zijn zo’n 2000 uitzendkrachten namens Hobij werkzaam bij foodgerelateerde bedrijven zoals Sligro en Bacu Bakkerijen.

Strenge eisen voor uitleners

Hoewel er regelmatig sprake is van misstanden, en arbeidsmigratie nagenoeg altijd negatief in de publiciteit komt, let Hobij hier scherp op. Het uitzendbureau voldoet nu al aan de verplichtingen van De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta), een verplicht toelatingsstelsel dat per 1 januari 2027 ingaat om onverkwikkelijkheden op de uitzendmarkt te bestrijden. Uitleners moeten aan strenge eisen voldoen voor een toelating van de NAU (Nederlandse Autoriteit Uitleenmarkt) om te mogen opereren. Vanaf 1 januari 2028 is het zelfs verboden voor inleners om met niet-toegelaten bureaus te werken.

‘Dat is een goede zaak’, vindt Van Iersel. ‘De werknemer moet altijd centraal staan en het is goed dat de vergunningsplicht weer opnieuw wordt ingevoerd.’ Verbeteren van de omstandigheden van arbeidsmigranten en het creëren van een eerlijk speelveld, is het doel van de wet. In het nieuwe stelsel moeten uitleners onder andere een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen, een waarborgsom van honderdduizend euro overmaken, laten zien dat zij het juiste loon betalen (gelijk of gelijkwaardig) en hun belastingen betalen. Periodiek wordt gecontroleerd of de uitzendbureaus zich aan de regels blijven houden. Nogal strengere regels dus, maar als het aan Van Iersel ligt niet meer dan logisch.

Doelstellingen ABU onderschrijven

Hobij is ook aangesloten bij de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), in feite een kwaliteitskeurmerk. ‘We onderschrijven de doelstellingen van de ABU volledig’, zegt Van Iersel die doelt op de vijf ambities die ABU nastreeft: kansrijke toegang, toereikend inkomen, duurzame loopbanen, waardevolle flexibiliteit en waardige arbeidsmigratie. ‘Onze werkwijze leidt tot een hoge klanttevredenheid en mooie resultaten.’

In een krappe arbeidsmarkt is het behouden van personeel absoluut geen zekerheid. Het zoeken (en vinden) van de juiste mensen stopt anno 2026 duidelijk niet bij onze landsgrenzen. Dankzij het internationale wervingsnetwerk van Hobij kan snel worden geschakeld.

‘Mensen die niet alleen beschikbaar zijn, maar ook passen bij het werk, de omgeving en de organisatie’, besluit Van Iersel. ‘Onze recruiters kennen hun wervingsgebied en spreken letterlijk en figuurlijk de taal. Daarnaast bereiden we kandidaten zorgvuldig voor door ze aan de hand van klantspecifieke video’s een realistisch beeld te geven van wat ze kunnen verwachten. Zo vergroten we de kans op een duurzame match aanzienlijk.’

Dit artikel is gesponsord door Hobij .