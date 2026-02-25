Gesponsord

FrieslandCampina bouwt door op succes van Zuivel+

Vlnr: Caroline van Hecke-Swart, Sem Vermaat, Boy Bos.

Het jaar 2025 had voor de Nederlandse consumentenbusiness van FrieslandCampina niet beter kunnen eindigen. De winst van zowel de Industributieaward voor A-merk Vers, als de AdvantageGroup Study voor de categorieën zuivel en kaas, onderstreept het succes van de ingezette koers. 'De kracht zit in de combinatie van focus op onze retailpartners en op de categorie', vertelt category development manager Boy Bos. 'Voor 2026 staan onze Zuivel+-innovaties klaar om door te bouwen.'

De zuivelonderneming boekt het succes dankzij een gedeelde categorievisie, gebaseerd op de veranderende consumenten- en handelsbehoeften. Vanuit de visie wordt geïnnoveerd onder de merknamen Campina, Optimel en Chocomel. Bos: ‘Campina heeft in 2025 High Protein Greek yoghurt succesvol geïntroduceerd, gezien het percentage herhaalaankopen van meer dan 50 procent. Optimel Proteïne blijft goed roteren dankzij de merkbekendheid en toegankelijkheid. Beide concepten steunen op de grootste groeipilaar van onze categorievisie: Zuivel+. Binnen Zuivel+ staan functionele gezondheidsvoordelen centraal.’

Campina Extra Proteïne

Campina introduceert Campina Extra Proteïne Yoghurt en Campina Langlekker Extra Proteïne in literpakken. Hiermee zet het merk een belangrijke stap om gezonde keuzes nóg toegankelijker te maken.

Innoveren in dagelijkse zuivel zorgt voor impact op grote schaal, zowel op de gezondheid van Nederlanders als op categoriewaarde”
— Van Hecke-Swart

‘Innoveren in dagelijkse zuivel zorgt voor impact op grote schaal, zowel op de gezondheid van Nederlanders als op categoriewaarde’, zegt Caroline van Hecke-Swart, trade marketing-manager Campina. ‘Consumenten zoeken producten die helpen een gezond voedingspatroon vol te houden. Campina Extra Proteïne biedt precies dat: extra eiwitten in vertrouwde dagelijkse zuivel, voor een betaalbare prijs.’ Daarnaast bouwt Campina door op het eerdergenoemde succes van High Protein Greek yoghurt, met de introductie van een 450g-variant.

Optimel Vezels

Optimel blijft een voorloper binnen de ‘gut health’-trend. Na Optimel Probiotica, zet het merk een nieuwe innovatiestap met Optimel Vezels.

‘Met Optimel Vezels wordt het makkelijk en lekker om voldoende vezels binnen te krijgen’, vertelt Sem Vermaat, trade marketing-manager Optimel. ‘Volgens het RIVM krijgt 75 procent van de Nederlanders te weinig vezels binnen. Het Voedingscentrum adviseert 25 gram per dag voor vrouwen en 30 gram voor mannen. Eén portie Optimel Vezels levert ongeveer zeven gram vezels. Zo combineren we vezels met het lekkere en vertrouwde van Optimel, en dat voor een betaalbare prijs.’

De nieuwe concepten verschijnen tussen week vijf en negen in de schappen. En in de toekomst? Volgens alle drie blijft FrieslandCampina trends democratiseren, door toegevoegde waarde herkenbaar en betaalbaar te positioneren onder vertrouwde merken.

Dit artikel is gesponsord door FrieslandCampina.

halal

Plus Peter van den Boogaard in teken ramadan: 'Buurtapp deelt aanbiedingen'

