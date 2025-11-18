Transportondersteuning nodig tijdens eindejaarsdrukte?

Gesponsord

De drukste maanden van het jaar zijn aangebroken in de transportwereld. Post- en pakketverzendingen stijgen, winkeldistributie draait op volle toeren en overal klinkt dezelfde vraag: wie heeft er nog capaciteit? Bij KSZ Transport weten ze wat piekdrukte betekent en hoe we klanten juist dan optimaal kunnen ondersteunen.

In de laatste maanden van het jaar draait het bij KSZ Transport om maximale inzet en flexibiliteit. Zendingen worden later aangemeld, vensters verschuiven en de mix kantelt naar meer fijnmazige leveringen. Het eigen wagenpark van meer dan 100 vrachtwagens wordt in deze periode structureel aangevuld met extra voertuigen. Alles om ervoor te zorgen dat klanten probleemloos door de piekmaanden komen.

'Onze IT maakt het mogelijk om binnen korte tijd nieuwe transportstromen te integreren.'”
— Valkenburg

Ingericht op de piek

'Het is een hectische tijd, maar ook een periode waarin we echt kunnen laten zien wat we waard zijn', vertelt Richard Valkenburg, commercieel directeur van KSZ Transport. 'In de laatste tien weken van het jaar schiet de vraag voelbaar omhoog: doorgaans 20 tot 40% boven een normale maand, met uitschieters richting 60% rond Black Friday en de week vóór Kerst. We kennen deze piek inmiddels door en door en zijn er volledig op ingericht. Ieder jaar krijgen we er in deze periode ook weer nieuwe klanten bij. Simpelweg omdat ze zien dat we het goed voor elkaar hebben.'

Realtime inzicht

Een belangrijke factor daarbij is de IT. Dankzij een slim en schaalbaar systeem kunnen nieuwe klanten snel worden aangesloten. 'Onze IT maakt het mogelijk om binnen korte tijd nieuwe transportstromen te integreren', legt Valkenburg uit. 'Zodra een klant instapt, is er realtime inzicht in alle transportbewegingen. Onze planners houden voortdurend overzicht en grijpen direct in als een route in de knel komt, bijvoorbeeld door files, vertraging bij een DC of een wijziging in de laadplanning.'

Ontzorgen

De schaal van KSZ Transport maakt snel schakelen mogelijk. Door de combinatie van eigen voertuigen, extra ingeschakelde capaciteit en een goed georganiseerde planning, kan het bedrijf zowel bestaande als nieuwe klanten in piekperiodes volledig ontzorgen. 'Juist in drukke tijden merk je hoe belangrijk het is dat je transportpartner meedenkt en meebeweegt. Wij zorgen ervoor dat alles blijft rijden, ook als het spannend wordt', besluit Valkenburg.

Dit artikel is gesponsord door KSZ Transport.

