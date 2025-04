Gesponsord Zachte Vegan Cadillacs beantwoorden consumentenvraag

De Wheel of Retail voor Zoetwaren & snacks - Suikergoed gaat naar Autodrop, voor de nieuwe Hemelszachte Vegan Cadillacs. Zeer populair bij de groeiende groep bewuste consumenten.

Autodrop Hemelszachte Vegan Cadillacs zijn de Beroemde Bosvruchtrode Cadillacs in een vegan samenstelling, verpakt in de bekende Autodrop fliptopdoos. In week 30 van 2024 zijn ze geïntroduceerd in de smaken aardbei, cassis en kers, exclusief bij Albert Heijn.

Key Accountmanager Léon Sleven: ‘Wij en Albert Heijn hebben veel vertrouwen in dit product . De vraag naar vegan producten blijft groeien, ook in zoetwaren. Met deze vegan variant verrassen we bestaande klanten én trekken we nieuwe kopers aan. Dit product is interessant voor veganisten en alle andere bewuste consumenten.'

'De extra zachte winegums dragen bij aan een van de belangrijkste category entry points van snoep, namelijk structuur. Bovendien sluit deze introductie naadloos aan op de strategie van Albert Heijn, met hun focus op gezondere en duurzamere alternatieven, en speelt het in op de trends van mindful snoepen en conscious candy.’

Wat was belangrijk in de (marketing)campagne? Welke keuzes hebben jullie daarin gemaakt?

Senior Categorymanager Franz-Dirk Scheltus: ‘De introductie werd ondersteund door een retail mediacampagne, gekoppeld aan een Autodrop promotie. De Vegan Cadillacs waren te zien op de homepage van de Albert Heijn-app en we maakten gebruik van digital-out-of-home schermen, wobblers en schapbanieren om de aandacht van winkelend publiek te trekken. Landelijk hebben we extra schermen en onze eigen social mediakanalen ingezet om consumenten via verschillende touchpoints te bereiken.’

Waarom was dit vooraf al een product met marktpotentie?

Brandmanager Autodrop Myrthe van den Elsen: ‘Op het Autodrop TikTok-kanaal vroegen talloze fans wanneer we een vegan Cadillac-variant zouden introduceren. Daarnaast hebben we de business case onderbouwd met Nielsen-data. Andere grote A-merken hebben eerder vegan varianten van hun hero-items geïntroduceerd, wat additionele omzet opleverde. Dit gaf ons vertrouwen in de potentie van de Vegan Cadillacs. Eerder hebben wij al vegan mini Cadillacs geïntroduceerd in een Uitdeelzak. Dit artikel roteert erg goed.’

Hoe groot is het succes geworden?

Van den Elsen: ‘Na introductie van Autodrop Hemelszachte Vegan Cadillacs 280gr groeide de rotatie van de Cadillacs-range met ruim 60 procent. We hebben hiermee de Distrifood Wheel of Retail gewonnen en zijn door Levensmiddelenkrant uitgeroepen tot Beste Introductie van 2024! De vegan Cadillacs scoren hoog op de punten “Nieuwe omzet”, “Marge toevoegen” en “Innovatieve introductie”. Wij willen Albert Heijn bedanken voor het lef om mee te gaan in onze visie, en de additionele toevoeging op het schap.’

Welk vervolg voorzien jullie?

Van den Elsen: ‘De Vegan Cadillacs presteren sterk en worden goed ontvangen door de retailer en consument. We gaan hierop doorbouwen en meerdere verpakkingstypes toevoegen. Voor de toekomst kijken we waar we meer vegan varianten aan ons assortiment kunnen toevoegen.’

