'Suprema doorbreekt de grenzen van diepvrieskwaliteit'

Michael Klaver (Managing Director) en Joost van den Berg (Head of Marketing) van Dr. Oetker onthullen hoe Suprema is ontstaan en wat deze nieuwe premium diepvriespizza zo bijzonder maakt. Ze delen de inspiratie en ontwikkeling achter het product en laten zien hoe dit concept de nieuwe kwaliteitsstandaard voor vriesvers pizza bepaalt, passend bij de veranderende behoeften van de consument.

Kunnen jullie wat meer vertellen over de oorsprong van Suprema?

Joost: 'Een aantal jaar geleden ben ik met een aantal collega’s uit verschillende landen op rondreis in Italië geweest om de beste pizzeria’s te bezoeken. In Napels, waar pizza zijn oorsprong vindt, hebben we zelfs mee mogen helpen in verschillende keukens. We zagen dat de bereiding van het pizzadeeg essentieel is voor de smaak van de pizza. Het type meel, de combinatie van gist met lactobacillen en het rijsproces zorgen voor de unieke smaak en luchtige textuur. Ons R&D-team zette deze ambachtelijke kennis om naar grootschalige productie voor Suprema.'

Wat maakt Suprema anders dan andere diepvriespizza’s op de markt?

Michael: 'Van oudsher is onze slogan “kwaliteit is het beste recept”, maar deze keer kunnen we wel stellen dat “tijd” ons állerbelangrijkste ingrediënt is. Deze premium pizza is ontwikkeld met een uniek 3-fasen fermentatieproces van meer dan 24 uur – iets wat je binnen retail nergens anders vindt en Suprema onderscheidt van andere diepvriespizza’s.'

Wij verrijken onze extra grote pizza met een tomatenpassata van zongerijpte tomaten uit de Italiaanse streek Emilia-Romagna”

'Dit is geïnspireerd op de ambacht van Napolitaanse pizzabakkers en geeft deze pizza een aromatische smaak, maakt de bodem extra knapperig en geeft de rand een luchtige textuur. Wij verrijken onze extra grote pizza met een tomatenpassata van zongerijpte tomaten uit de Italiaanse streek Emilia-Romagna. Sinds week 10 ligt Suprema in de schappen in de smaken Salame Romano, Cinque Formaggi en Calabrese & ‘Nduja Tipo.'

Zijn er uitdagingen in de perceptie van de consument voor deze premium pizza ten opzichte van deze categorie?

Joost: 'Veel consumenten denken dat koelvers beter is dan diepvries. Hiermee doen we de diepvries echt tekort. Onze pizza’s worden meteen ingevroren na productie, waardoor de voedingswaarde van de ingrediënten wordt behouden. We hopen nieuwe shoppers naar de categorie te trekken en hen te overtuigen van de hoge kwaliteit uit de diepvries.'

Onafhankelijk onderzoek bevestigt namelijk dat Suprema als beste uit de test komt”

'Onafhankelijk onderzoek bevestigt namelijk dat Suprema als beste uit de test komt. We investeren om shoppers kennis te laten maken met Suprema . Dit doen we met een grootse launch campagne, meerdere mediaflights en een brede ondersteuning op winkelvloer, middels promoties, retail media en activaties.'

Hoe is Dr. Oetker Suprema een meerwaarde voor deze categorie en haar bijbehorende ontwikkelingen?

Michael: 'FMCG-breed zien we een grotere interesse in premiummaaltijden, daarnaast vindt er downtrading plaats vanuit out-of-home pizza naar het supermarktkanaal. Binnen de categorie is er bovendien een groeiende vraag naar grotere, meer premium pizza’s. Zo is de afzet van deze ‘XL pizza’s’ met 91% gestegen de afgelopen 2 jaar. Met Suprema spelen we in op deze vraag, jagen we de categoriegroei verder aan en dragen we bij aan de kwaliteitsperceptie van de categorie.'

