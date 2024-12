Gesponsord Lipton Ice Tea: 53 procent minder suiker in 10 jaar

Steeds meer consumenten zijn op zoek naar suikervrije en -arme frisdranken. Met een suikerreductie van maar liefst 53 procent over de afgelopen tien jaar, sluit Lipton Ice Tea met haar portfolio goed aan op deze trend. 'Dat gaan we de consument nóg beter vertellen!'

‘Suikerreductie heeft altijd al in het DNA van Lipton Ice Tea gezeten’, vertelt Alexandra Knoef, Country Lead Lipton Ice Tea Nederland . ‘Vanaf het begin hebben we kritisch gekeken naar hoe we minder ­suiker kunnen gebruiken, zonder dat dit ten koste gaat van de smaak. Dit hebben we trapsgewijs in tien jaar tijd doorgevoerd en we zitten inmiddels al op een reductie van 53 procent.’

In de frisdrankencategorie is er een duidelijke trend zichtbaar, waarbij steeds meer consumenten kiezen voor dranken met een laag suikergehalte of helemaal zonder suiker. ‘In 2023 was 10 procent van de totaalverkopen in ijsthee suikervrij. Inmiddels is dit sinds oktober 2024 al 15 procent. De verwachting is dat de vraag naar zero ice tea alleen maar zal toenemen de komende jaren’, vertelt Sanne van Berkel, Category Specialist Ice Tea.

Uitgebreide R&D en consumententests

De significante reductie is volgens Knoef ook het resultaat van jarenlang onderzoek en een intensief en langdurig R&D-proces. ‘Waarbij de suikerreductie in onze recepten altijd hand-in-hand gaat met smaak. We testen vernieuwde recepturen dan ook altijd via uitgebreide consumentenonderzoek. Pas als de smaak optimaal wordt bevonden, brengen we het product op de markt. Dat geldt voor al onze varianten, van Lipton Sparkling Original tot Ice Tea Green, Peach en Lemon. Het vertrouwen van de consument in onze smaak staat voorop.’

Het merk heeft inmiddels grote stappen gezet richting een portfolio waarin suikervrije varianten steeds dominanter worden. ‘Het Lipton-portfolio is langzaam maar zeker getransformeerd naar meer zero-varianten. ‘Al meer dan 80 procent van ons assortiment bevat slechts 3 gram suiker per 100 ml en 37 procent van het totale portfolio is no-sugar’, vertelt Van Berkel.

Lipton kiest er ook bewust voor om vanaf 2025 alle nieuwe introducties standaard als no-sugar op de markt te brengen, ‘om zo de overgang naar een laag in suiker/gezonder portfolio te versnellen’, verklaart Knoef. ‘Dit sluit aan bij de stijgende vraag van consumenten naar alternatieven met minder of geen suiker en bij de missie van Lipton om een actieve rol te spelen in deze transitie. Door vanaf de eerste lancering in te zetten op verantwoorde samenstellingen, willen we laten zien dat smaak en bewustere keuzes heel goed samen kunnen gaan.’

‘Het is voor ons belangrijk om de lat hoog te leggen en direct de juiste toon te zetten’, voegt Van Berkel toe. ‘Zo bouwen we stap voor stap aan een assortiment dat zowel voldoet aan de verwachtingen van de consument als aan de maatschappelijke vraag naar een gezondere producten.’

Lager in suiker

Van Berkel: ‘We verlagen het suikergehalte in veel producten om de consument te helpen gezondere keuzes te maken. Ook weten we dat consumenten een voorkeur hebben voor de zoete smaak van suiker. In de praktijk heeft suiker meerdere functies; het zorgt voor ­textuur, smaak en versterkt de smaak van fruit in producten. Met het behoud van deze functies, gebruiken we goedgekeurde en dus veilige, caloriearme zoetstoffen om suiker geheel of gedeeltelijk te vervangen. Zo is de ijsthee laag in suiker en calorieën én zoet in smaak.’

Communicatie over suikerreductie

Ondanks de flinke stappen die Lipton Ice Tea het afgelopen decennium heeft gezet, is er volgens Knoef nog winst te behalen op het gebied van communicatie. ‘Tot nu toe hebben we weinig gecommuniceerd over onze suikerreductie. Op de verpakkingen staat het wel, maar in onze overige communicatie namen we het tot nu toe nog niet mee. Daar willen we verandering in brengen.’

De aanleiding om hierover meer te gaan communiceren kwam deels door de bekende “suikerposters” van het Voedingscentrum. ‘Daaruit bleek dat het suikergehalte van onze producten veel lager ligt dan bij andere frisdranken die op de poster zijn weergegeven. Bijna het dichtst tegen water aan, zelfs. Daar zijn we trots op en dat willen we graag delen met de consument.’

Van Berkel: ‘Deze posters geven een duidelijk inzicht aan de consument over hoeveel suiker er in de verschillende frisdranken zit. Zo kan de consument een geïnformeerde beslissing nemen. Natuurlijk is het gezondste advies nog steeds: ‘drink water. Maar áls je dan af en toe kiest voor iets anders, willen we dat het een zo’n helder mogelijke keuze is. Zo zit je goed met een lekkere Lipton Ice Tea!’

Zonnig en ongedwongen

Vanaf 2025 gaat Lipton dan ook actiever campagne voeren rondom suikerreductie en de voordelen van suikervrije varianten. Juist om consumenten te helpen geïnformeerde keuzes te maken en zowel de politiek als producenten aan te moedigen om actief beleid hierop te voeren.

Knoef: ‘We zijn inderdaad trots op waar we staan; naast water is Lipton Ice Tea Green één van de beste keuzes. Maar weet de consument dit ook? Onvoldoende, denken wij. Dus gaan we dit beter communiceren, op een leuke, zonnige en ongedwongen manier, zoals bij ons merk past.’ Lipton Ice Tea kijkt daarnaast naar nieuwe mogelijkheden om de smaak en de beleving van haar producten te verrijken.

Suikertaks: geen drijfveer, wel een kans

Met de invoering van de suikertaks in ­Nederland, per 1 januari 2026, groeit de ­aandacht voor suikerarme en suikervrije dranken. Na de ingevoerde verbruiksbelasting op 1 januari 2024, stelt het kabinet een nieuwe taks voor waarbij het tarief van de verbruiksbelasting afhankelijk wordt van het suikergehalte van de drank. Dit betekent dat dranken zonder suiker of met weinig suiker minder worden belast en dranken met veel suiker meer. Het doel van dit voorstel is om consumenten te helpen gezondere keuzes te maken op het gebied van voeding. Dit als een van de maatregelen om overgewicht in Nederland aan te gaan.

‘Zo is ook gebleken uit het onderzoek van de RIVM dat een gedifferentieerd verbruiksbelasting kan zorgen tot een reductie van 18% procent in de verkoop van suikerhoudende dranken ten opzichte van een verbruiksbelasting met een vlak tarief’, vertelt Knoef. ‘Vanuit Lipton zijn we voor het invoeren van een gedifferentieerde verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Wij geloven dat een gedifferentieerde suikertaks een goede prikkel zal zijn voor producenten om te herformuleren en daardoor producten met minder suiker op de markt brengen. Zo helpen we de consument een geinformeerde en hopelijk betere keuze te maken.’

Motivatie voor de consument

Ze wijst erop dat de suikertaks niet alleen ­producenten een goede prikkel geeft, maar ook kansen biedt voor de consument. ‘Hoe lager het suikergehalte in een drankje, hoe minder belasting de consument betaalt. En dat is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor de gezondheid. Het kan

juist een extra motivatie zijn voor mensen om een bewuste keuze te maken. En voor ons is het nog een extra stimulans om door te gaan met onze innovaties en om ­consumenten te helpen gezondere keuzes te maken.’

Samen met impact communicatiebureau Blyde is het ijstheemerk dan ook al volop bezig met het opzetten van impactvolle en ­tegelijkertijd leuke marketingcampagnes. Met haar communicatiepartner werkt Lipton aan een strategie om bewustwording rondom ­suiker te vergroten, de voordelen van ­suikervrije varianten duidelijker te communiceren en verandering in het schap te stimuleren.

Knoef: ‘We maken plannen over wat we precies gaan vertellen en via welke kanalen we dat doen. Daarnaast willen we op onze website meer informatie bieden over de feiten en fabels rondom suiker en over onze zero-producten. In de schappen blijven we original en zero overigens duidelijk naast elkaar positioneren. Zo blijft het herkenbaar: wat je van Lipton ­gewend bent, maar dan met nóg minder suiker!’

Instore activaties en campagnes

Ook in de winkels gaat Lipton meer aandacht vestigen op haar suikerarme en suikervrije varianten. ‘We werken aan instore activaties die consumenten bewust maken van het lage suikergehalte in onze producten’, vertelt Van Berkel. De nieuwe campagnes van Lipton Ice Tea zijn in 2025 niet alleen informatief, vervolgt ze, ‘maar sluiten vooral ook aan bij de speelse, zomerse uitstraling van ons merk. We willen laten zien dat Lipton niet alleen een bewuste keuze is, maar ook een leuke én lekkere keuze. Het draait bij ons om zomer, feest en fun!’

Lipton Ice Tea staat voor een toekomst waarin bewuste keuzes centraal staan, onderstreept Knoef. ‘Met grote stappen in suikerreductie, een groeiend aanbod van zero-producten en een vernieuwde communicatiestrategie gaan we met ons merk consumenten helpen om op een leuke manier gezondere keuzes te maken. We zijn super trots op wat we al hebben bereikt, maar we zijn er nog niet. We blijven daarom innoveren, communiceren en verbeteren. Zodat de drive voor de consument om die gezonde en lekkere keuze te maken steeds groter wordt.’

Dit artikel is gesponsord door Unilever.