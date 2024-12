Gesponsord Bord Bia partner voor impact in het vleesschap

Kleinschalige productie kan een grote rol spelen in een kwalitatief hoogwaardig assortiment. Om Nederlandse retailers in contact te brengen met een groot arsenaal aan groot- en kleinschalige leveranciers in Ierland is er Bord Bia, de Irish Food Board. Dankzij deze samenwerking kunnen retailers optimaal profiteren van de kwaliteiten van de Ierse landbouw en ontstaat er een beter assortiment in het Nederlandse schap.

Voedingsmiddelenorganisatie Bord Bia behartigt de belangen van de Ierse levensmiddelensector in het buitenland, zoekt de samenwerking met bijvoorbeeld Nederlandse retailorganisaties en helpt hen met ondersteuning, onderzoek en marketing. Laura Crowley is manager van de Nederlandse vestiging van Bord Bia in Amsterdam.

Crowley: ‘Productieomstandigheden in de voedselketen zijn van invloed op de duurzaamheidsimpact van de retailer. Overal in de keten worden aanpassingen gedaan om grote veranderingen teweeg te brengen. Goed om te weten dat in Ierland twaalf jaar geleden al is gestart met Origin Green, het nationale duurzaamheidsprogramma voor levensmiddelenproductie, dat de claims onderbouwt met meetbare gegevens.’

Kleinschaligheid

Ierland heeft enkele essentiële voordelen voor de veeteelt. Door het zeer lange grasseizoen grazen de dieren veel langer in de weide: zeven keer zo lang als het Nederlandse minimum voor weidegang. Hierdoor is er veel minder aanvullend voer nodig en heeft het eindproduct een hoge kwaliteit. Bovendien wordt de veehouderij gedreven door familieboerderijen met gemiddeld 66 koeien per boerderij.

‘Met Bord Bia representeren we bijna 58.000 aangesloten boerenbedrijven die rundvlees leveren’, zegt Crowley. ‘Zelfs een kleine verbetering in de Ierse productie-eisen heeft direct een grote impact op de prestaties van een heel land. Het gaat om veelal kleinschalige familiebedrijven, die gezamenlijk een waarde op grote schaal vertegenwoordigen.'

Ierse runderen staan in november te grazen in Sligo Bay, Ierland.

'Nederland is daarbij een belangrijke afzetmarkt voor ons. Het gaat ons niet alleen om de producten die we leveren aan de sterrenrestaurants, met wie we veel samenwerken. Ons doel is om dit kwaliteitsvlees ook betaalbaar en beschikbaar te maken voor de consument. Iedereen moet kunnen kiezen voor Iers rundvlees. Zo vormen we die schakel tussen de vele ambachtelijke boeren in Ierland met een groot aantal consumenten in Nederland.’

Ondersteuning

Hoe brengt Bord Bia de Ierse duurzaamheid naar de Nederlandse retailer? ‘Wij zijn continu in gesprek met de retailers’, legt Crowley uit. ‘We doen elk kwartaal consumentenonderzoek, we ondersteunen de retailers met onderzoek op maat, kennis over consumentengedrag en marktinformatie, en het verstrekken van productinformatie en productkennis. We ondersteunen retailers met vaktrainingen voor slagers of medewerkers van de versafdeling, en bieden on- en offline-materiaal voor interne opleidingen.'

'Daarnaast werken we samen met communicatieafdelingen van retailers in het verstrekken van informatie bij vragen van buitenaf. Bord Bia is nadrukkelijk geen commerciële organisatie; we doen geen prijsonderhandelingen, maar bieden voorlichting en ondersteuning, zonder dat daar direct een prijskaartje aan hangt.’

‘Kleinschaligheid is voor consumenten een waardevol begrip geworden, omdat het staat voor zorg, expertise, traditie, weg van de industriële aanpak. Dat spreekt hen aan. Maar dat kun je alleen op grote schaal doen wanneer er een partij is die al die kleinere bedrijven als geheel representeert. Dat is de kern van Bord Bia. Alleen zo kunnen we kleinschaligheid van die bijna 58.000 boeren laten aansluiten op de gewenste volumes in Nederland.’

Europese wetgeving

Crowley: ‘Om de duurzaamheidsinspanningen in kaart te brengen zijn veel leveranciers nu druk bezig te voldoen aan de Europese eisen. Op dat vlak heeft Ierland al een flinke voorsprong, omdat we sinds 2012 al volop aan het meten en verbeteren zijn. Natuurlijk komen er voortdurend aanpassingen bij, maar in essentie is dit al ingebed in onze manier van werken, met een benchmark van twaalf voorgaande jaren. Het keurmerk dat Ierland daarvoor biedt is SBLAS, het Sustainable Beef and Lamb Assurance Scheme.’ (Bron: SBLAS en National Farm Survey 2023.)

‘In onze samenwerking met de Nederlandse retailers helpen we hen enerzijds de consument beter te bereiken en beter te begrijpen, maar ook om de consument beter voor te lichten over waaróm deze zou moeten kiezen voor Iers rundvlees.'

Ierse Black Angus runderen in Sligo Bay, Ierland.

'We regelen activaties in de retail, en marketingcampagnes. We hebben ons eigen platform met de website IrishBeef.nl, waarop we de consument blijven inspireren, bijvoorbeeld met recepten, maar ook met verhalen van Nederlandse chef-koks en hún enthousiasme voor Iers rundvlees. Daarnaast geven we voorlichting aan retailmedewerkers, zodat zij een basis hebben waarmee ze het product beter kunnen verkopen.’

Bord Bia ziet zichzelf als een partner voor retailers, gericht op het samen realiseren van duurzaamheidsdoelen. ‘Daarin zijn we pragmatisch en realistisch’, laat Crowley weten. ‘We brengen relevantie in de categorie. Zo kunnen we kwaliteitsvlees beschikbaar houden voor de consument.’

In die samenwerking kunnen retailers hun vragen en behoeften via ons weer teruggeven aan de keten”

‘We zijn sterk servicegericht. We leveren ESG-publicaties en regelen ontmoetingen met het Ministerie van Landbouw. We hebben veel te bieden. In die samenwerking kunnen retailers hun vragen en behoeften via ons weer teruggeven aan de keten.’

Dit artikel is gesponsord door Bord Bia.