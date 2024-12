Gesponsord Riedel 2025: duurzaam en betaalbaar voor iedereen

De verbruiksbelasting voor frisdranken en sappen heeft voor de categorie non-alcoholische dranken een flinke prijsstijging betekent. Duurdere grondstoffen deden er nog een flinke schep bovenop. Met achttien nieuwe sku's in Appelsientje en CoolBest FruitDrink en Dubbelfrisss Boost - allemaal met een vleugje zuivel - heeft Riedel veel dranken toch lekker en betaalbaar gehouden.

Het volume in fruitdranken staat flink onder druk, stelt commercieel directeur Leonie Kortleve. ‘Onze categorie wordt dubbel geraakt door zowel de verbruiksbelasting als door de hoge grondstofprijzen van met name sinaasappels en appels.’

Algemeen directeur Bas Boswinkel: ‘Let wel: de daling gaat over volume. In waarde stijgt de categorie zo’n 10 procent. Om voor iedereen dranken betaalbaar te houden en daarmee het volume niet verder te laten dalen introduceerde Riedel drie ranges met zuivel onder de merken CoolBest, Appelsientje en DubbelFrisss. Op deze manier konden wij Fruitdrinks aanbieden voor een prijs van € 1,99. Dus betaalbaar voor iedereen.’

Wat was jullie reactie toen bekend werd dat die verbruiksbelasting er kwam?

Boswinkel: ‘Wij waren redelijk verbaasd. Er was al een verbruiksbelasting uit 2009 van 5 cent voor bijna alle dranken behalve zuivel. Daar maakte niemand zich echt zorgen over. Nu ging dat bedrag ineens van 5 naar 26 cent per liter, meer dan 40 cent bij 1,5 liter, en daar komt ook de marge van de retailer weer overheen. Dat betekent dat alle producten in onze categorie met 40 tot 60 cent in prijs zijn gestegen. Omdat tegelijkertijd de sinaasappelprijzen bijna verdubbelden, kwam daar nog eens 40 tot 50 cent bij. Dus pakken sinaasappelsap gingen met meer dan een euro in prijs omhoog.’

Leonie Kortleve: ‘De huidige verbruiksbelasting heeft geen enkel effect op de gezondheid. Producten met veel en weinig suiker worden evenredig belast.’

Boswinkel: ‘Er zijn veel betere manieren om de consumptie van suiker te reduceren. In Engeland is een effectieve suikertaks op frisdranken geïntroduceerd die producten met veel toegevoegde suikers meer belast, waardoor fabrikanten snel zijn gaan herformuleren. En waardoor de suikerinname significant daalt en daarmee de belastinginkomsten ook. In Nederland lijkt niet suikerreductie het doel, maar maximalisatie van de belastingopbrengst.

Kortleve: ‘Eigenlijk zouden we met zijn allen moeten gaan voor de introductie van een breder gedifferentieerde suikertaks die gericht is op het verminderen van de suikerinname in Nederland.’

Riedel besloot zuivel toe te voegen in een nieuwe range voor de drie grote merken. Wat waren de reacties op deze stap?

Kortleve: ‘Zuivel in fris is voor ons een bekend fenomeen. In onze Taksi zit al jaren een beetje zuivel. Taksi bleef wél betaalbaar; dat was onze inspiratie. Voor de handel was het eerst even wennen. Maar omdat de producten met een beetje zuivel zelfs nog iets lekkerder werden en elke retailer op zoek is naar betaalbare concepten werd ons alternatief enorm gewaardeerd. Gelukkig hebben wij een eigen, super goede R&D-afdeling waardoor we dit soort concepten zelf kunnen ontwikkelen. We hebben de smaak uitvoerig getest en doorontwikkeld, want smaak blijft naast betaalbaarheid enorm belangrijk; het moet lekker zijn.’

Boswinkel: ‘Voor Appelsientje, CoolBest en DubbelFrisss hebben we maar liefst achttien sku’s vervangen door FruitDrink-ranges met zuivel. Dat zijn enorme stappen geweest met als doel volumegroei. Het resultaat is dat we bijvoorbeeld op dit moment met CoolBest op een base-groei zitten van 4 procent. En dat enkel omdat we een betaalbare range in het schap hebben gezet. De omzet en het aandeel van die nieuwe range groeien nog elke maand.’

De prijsstijgingen in grondstoffen gaan alleen over sinaasappels?

Kortleve: ‘Begin dit jaar kwam de prijsstijging in sinaasappels. Sinds oktober is daar ook een veel hogere prijs voor appels bijgekomen. Dat gaat heel 2025 doorwerken; die prijsstijging is percentueel nog hoger dan bij sinaasappel. Een pak appelsap wordt straks 18 cent per liter duurder, en een pak sinaasappelsap wordt nog eens 40 cent per liter duurder. Appel en sinaasappel vormen 80 procent van onze grondstoffen, dus ook volgend jaar wordt mega-uitdagend.’

Boswinkel: ‘De verbruiksbelasting betekende voor Riedel in 2024 een verhoging van 20 miljoen euro dit jaar, en de sinaasappelprijs nog eens 10 miljoen. Volgend jaar komt daar nog eens zo’n 12 miljoen euro aan prijsstijgingen door grondstoffen bij.’

Kortleve: ‘Veel andere dranken hebben geen of veel minder fruit in hun producten, dus die hebben volgend jaar geen last meer van nog weer een prijsstijging. Wij krijgen voor onze sappen nog een keer een storm over ons heen. We zijn daarom extra blij met onze betaalbare zuivelranges.’

Bas Boswinkel: 'Voor ons zijn de opwarming (CO2-reductie) en de uitputting van de aarde (reductie gebruik van fossiele grondstoffen) de belangrijkste doelstellingen.'

Tegelijk nemen jullie nog steeds veel duurzaamheidsinitiatieven…

Boswinkel: ‘Zoals de meeste bedrijven werken we keihard aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Maar wat velen niet weten is dat Riedel een voorloper is op een aantal gebieden. Voor ons zijn de opwarming (CO2-reductie) en de uitputting van de aarde (reductie gebruik van fossiele grondstoffen) de belangrijkste doelstellingen. We hebben daken vol zonnepanelen en een fabriek die draait op biostoom. Door over te gaan van PET naar karton reduceren we 75% CO2-uitstoot per verpakking. Eind dit jaar zitten we op 40 procent CO2-reductie ten opzichte van 2019, per 2030 moet dat 60 procent zijn, maar wellicht kunnen we dat volgend jaar al gaan halen.’

Wordt volgend jaar heel zwaar voor Riedel?

‘We hopen voor iedereen dat 2025 weer eens een heel rustig, saai jaar gaat worden. Zonder oorlogen, natuurrampen of polarisatie. Maar we hebben ook geleerd dat we heel flexibel moeten blijven en vooral positief. Want lol in je werk blijft toch eigenlijk wel één van de belangrijkste dingen in je leven.’

