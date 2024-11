Gesponsord Oma's kan nog veel meer naast soep en maaltijden

Om ouderen en jongeren bij elkaar te brengen werd een soep-kook-dag georganiseerd. Uit het succes werd een merk opgezet waarmee de retail werd benaderd. Twee jaar later is het een van de succesvolste introducties uit 2022.

Oma’s Soep is een lijn verse soepen en verse maaltijden naar uniek recept van Oma. In de retail zijn ongeveer tien soepen en tien maaltijden onder dit label verkrijgbaar. Max Kranendijk, oprichter en mede-eigenaar: 'Hiermee proberen we de allerlekkerste authentieke smaak te creëren. En vijftig procent van onze winst gebruiken we om zo veel mogelijk eenzame ouderen te helpen.'

Max wist dat zijn eigen oma mooie soepen kon maken, maar ook wat eenzaam was, omdat familie ver weg woonde. In 2017 bedacht hij met een vriend een soep-kook-dag in Amsterdam, om studenten en ouderen bij elkaar te brengen door een middag samen te koken. Dat sloeg aan; zorginstellingen waren enthousiast, omdat hun oudere bewoners maar weinig jongeren zien. Daar wilden ze meer mee gaan doen.

Inmiddels organiseren we activiteiten voor ouderen in dertien steden”

Kranendijk: ‘We zijn begonnen met een eigen winkeltje van waaruit we soepen verkochten. Daarna hebben we de soepen geprofessionaliseerd, met Oma’s recepturen, maar geschikt voor grotere batches. Daarmee konden we naar de retail, gingen de aantallen omhoog en konden we ook meer ouderen helpen. Inmiddels organiseren we activiteiten voor ouderen in dertien steden.’

Wat was de reactie van de retail op jullie introductie?

Kranendijk: ‘We hebben in 2019 de Albert Heijn Product Pitch gewonnen, dat was voor ons een mogelijkheid om ons te gaan bewijzen in de winkel. Met veel studenten en vrijwilligers en hoge rotaties hebben we daar een goed resultaat geboekt. Na verloop van tijd werden onze soepen in steeds meer AH-winkels opgenomen en werden we ook bij de Spar opgenomen en later ook bij Picnic.’

Hoe hebben jullie de distributie laten groeien?

Mede-eigenaar Martijn Canters: ‘Met allerlei vrienden en vrijwilligers zijn we met onze soepen in winkels gaan staan om te laten proeven en om het verhaal van de soep te vertellen, dat je door soep te kopen ook eenzame ouderen kunt helpen. Dat sloeg goed aan, de consument was er enthousiast over. En door de goede resultaten konden we naar veel meer winkels. Inmiddels liggen we met onze soepen bij AH, Spar, Picnic, Plus, Coop, en Flink.’ Kranendijk vult aan: ‘En bij Lidl starten we met ingang van het nieuwe jaar in-out-acties.’

'Door dit initiatief hebben we inmiddels meer dan 80.000 ontmoetingen met eenzame ouderen kunnen organiseren.'

Hoe groot is het succes geworden?

Canters: ‘Inmiddels verkopen we per jaar ongeveer een miljoen soepen en ook bijna een miljoen maaltijden. Dat zegt ook iets over de potentie die erin zit. We zien ook veel herhaalaankopen, dus de consument waardeert de smaken. De soepen komen in het schap door het verhaal, en daardoor zijn mensen ook eerder geneigd eens een eerste aankoop te doen. Maar de herhaalaankopen maken er dus vaste klanten van die Oma’s ook echt lekker vinden. Door dit initiatief hebben we inmiddels meer dan 80.000 ontmoetingen met eenzame ouderen kunnen organiseren. En dat willen we alleen maar verder uitbouwen.’

'Momenteel zijn er in de retail ongeveer tien soepen, waarvan er enkele ook met de seizoenen wisselen; erwtensoep hebben we bijvoorbeeld niet in de zomer. Zo ook met de maaltijden. Daarnaast hebben we nog veel meer recepturen van ouderen in ons bedrijf op de plank liggen, waar we later desgewenst mee kunnen variëren.’

Na ruim twee jaar blijken de Oma’s Maaltijden van het bedrijf Oma’s Soep een van de beste producten. Wat zegt dat jullie?

Canters: ‘We zijn er trots op dat mensen zo vaak herhaalaankopen doen, en het dus ook echt lekker vinden. Het is een bewezen concept. Mooi dat een sociale onderneming ,zoals wij zijn, ook gewoon een goed product in de winkels kan zetten en kan groeien.’

Kranendijk: ‘Het mooie is ook dat we in de recensies terugzien dat klanten ons sterk waarderen op smaak, bijvoorbeeld via Scoupy. Dat recensenten onze Oma’s maaltijden het lekkerst vinden van het hele kant-en-klaarschap, is het mooiste compliment.’

Welke plannen zijn er voor komend jaar?

Kranendijk: ‘We willen heel graag verder uitbreiden met soepen en maaltijden op de plekken waar we nog niet liggen. Daarnaast werken we aan verschillende innovaties, omdat je het merk Oma’s natuurlijk ook aan andere productgroepen kunt relateren. Bijvoorbeeld Oma’s Taart, Oma’s Cake of Oma’s Havermoutkoek of Oma’s Toetje.’

