Gesponsord Zo boost je je verkoop met een eindsprint naar de feestdagen

Voorlezen

Nog even en we sluiten 2024 af. Hoe lekker zou het zijn als je dat doet in de wetenschap dat jouw doelstellingen voor dit jaar zijn gehaald? Of wellicht zelfs overtroffen? Soms is een eindsprintje nodig om de gewenste salestargets te halen. Maar hoe doe je dat in de laatste weken van het jaar als veel middelen al niet meer beschikbaar zijn?

Dat vragen we aan Daan Meulemans en Roy van der Kroft van Scoupy. Twee ervaren FMCG-experts. Dit is hun advies aan brand- en marketingmanagers met uitdagingen op het gebied van rotatie, penetratie en sales.

Targets

Roy: ‘Het is voor Scoupy een drukke periode omdat veel merken hun KPI’s willen halen. Aan het begin van het jaar zijn de jaarplannen opgesteld en afspraken met retailers gemaakt, maar om allerlei redenen loopt een jaar vaak toch anders. Promoties die niet doorgaan, concurrenten die marktaandeel afsnoepen of onvoorziene omstandigheden die zorgen dat de targets nog niet in zicht zijn.’

Daan : ‘richting het einde van het jaar spreken we veel brandmanagers en marketingmanagers die op zoek zijn naar manieren om op korte termijn hun targets voor het kalenderjaar alsnog te halen. Specifiek gaat het om een boost van sales, rotatie en penetratie. Welke oplossingen zijn op korte termijn en tegen een redelijk budget in te zetten? Zijn de diverse budgetten wellicht te combineren? En nog belangrijker: welke activaties zijn meetbaar en converteren direct naar sales? Dan blijken onze oplossingen zeer relevant.’

Retail onafhankelijke oplossingen

Roy : ‘Met een cashback activatie investeer je rechtstreeks in het laatste deel van de funnel: conversie en sales. Het resultaat is direct zichtbaar in de cijfers van dit kalenderjaar. Zo zet je de eindsprint in en genereer je een extra salesboost.'

Cashback activaties worden retail onafhankelijk ingezet ”

Daan: ‘Het mooie van Scoupy is dat we een passende oplossing hebben voor alle doelstellingen. Dat komt door onze targeting mogelijkheden . Onze activaties zijn retail onafhankelijk. Je kunt specifiek op SKU, retailer, regio of profielen targetten. We activeren alleen de relevante consumenten uit onze base. Zij uploaden hun kassabon en ontvangen direct een cashback. Super direct, met meteen effect.'

Mediacampagne

Roy : ‘Naast onze reguliere activatiemogelijkheden loopt er in november nog een Nationale Cashback Campagne: de Scoupy Mediaweek . Een select aantal merken voert dan samen een impactvolle mediacampagne. De resultaten op het gebied van awareness, sales en penetratie zijn elke keer weer uitzonderlijk.’

Daan : ‘De Mediaweek is al tien jaar een groot succes. Elk kwartaal bundelen Scoupy en diverse merken hun krachten door samen een superaantrekkelijke cashback campagne te voeren. De actie wordt landelijk gepromoot, zowel digitaal als op de winkelvloer. Per merk worden tijdens de Mediaweek tot wel 50.000 cashbacks gerealiseerd. Echt een enorme boost voor je sales.’

Grote en kleine budgetten

Daan : ‘Een veelgehoord misverstand is dat een Scoupy activatie alleen voor grote FMCG merken is weggelegd. Niets is minder waar. We realiseren activaties vanaf een paar duizend cashbacks. Juist de kleinere budgetten die doorgaans aan het einde van het jaar nog beschikbaar zijn kun je bij ons zeer efficiënt inzetten.’

Een activatie kan al vanaf een paar duizend cashbacks ”

Roy : ‘De tijd dringt om voor het einde van het kalenderjaar je doelen te behalen. Daarom is het goed te weten dat wij zeer snel live kunnen zijn. Het enige dat we nodig hebben is een packshot. Die ultrakorte voorbereiding is echt uniek voor onze cashback activaties. Overigens kan een eindejaar-activatie gerust doorlopen tot in het nieuwe jaar of tot de doelstellingen behaald zijn.’

Marktaandeel veiligstellen

Daan: ‘In de bijna 10 jaar dat ik bij Scoupy werk zie ik hoe wij keer op keer consumenten in beweging weten te krijgen. Wij weten hoe je mensen voor andere categorieën of andere merken laat kiezen. Dus als je jouw marktaandeel veilig wilt stellen en je doelstellingen wilt realiseren, kies dan voor een Scoupy activatie.’

Roy : ‘Het is dé manier om buiten de retailer om je doelen halen. Maar ook om je budget veilig te stellen voor komend jaar. Ons advies is daarom om nu de eindsprint in te zetten met een van onze bewezen succesvolle activaties. Plan daarom meteen even een afspraak met Daan of mij via , dan proosten we straks op de doelen die we samen hebben behaald!'

Dit artikel is gesponsord door Scoupy.