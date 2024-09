Gesponsord Kola met een K pakt de aandacht in het craft soda schap

Hoe verover je als relatief nieuw merk je plekje in het boodschappenmandje? Natuurlijk met een onderscheidende smaak, maar ook met een unieke uitstraling en een aansprekend verhaal. Fritz-kola heeft de ingrediënten in huis om de bewuste consument van deze tijd voor zich te winnen en daar kunnen supermarkten van profiteren.

Hoewel Fritz-kola al een aantal jaren verkrijgbaar is bij ruim 230 Jumbo-vestigingen, begint het Duitse indie-merk echt op te vallen in de Nederlandse foodretail als het begin 2024 opduikt in meer dan duizend Albert Heijn-winkels. Albert Heijn ziet een groeiende trend in craft soda’s en richt er speciaal een schap voor in. De marktleider wil hiermee inspelen op de consument die steeds vaker let op kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid.

Bekend bij GenZ

Fritz-kola is met Fritz-kola original, Fritz-kola super zero, Fritz-limo lemon, Fritz-limo orange en Fritz-limo rabarber prominent aanwezig in het craft soda schap van Albert Heijn. 'In dat schap zie je veel merken en varianten waar de meeste consumenten niet bekend mee zijn', zegt Tom Hennen, country manager Benelux bij Fritz-kola. 'Het leuke is dat wij als enige merk een craft cola aanbieden. Daarnaast zijn wij al jaren behoorlijk bekend in Duitsland en daardoor ook bij veel Nederlanders. We richten ons voornamelijk op GenZ en die doelgroep bezoekt regelmatig Duitse steden als Hamburg en Berlijn. Vervolgens herkennen ze ons in de supermarkt in Nederland.'

Hoge cafeïnegehalte

Fritz-kola wordt in 2002 opgericht door de Hamburgse studenten Mirco Wolf Wiegert en Lorenz Hampl. Met 7000 euro startkapitaal zetten de twee jeugdvrienden een jaar later Fritz-kola original in de markt als duurzamer alternatief voor de bestaande cola-merken. USP’s: natuurlijk kola-extract, een hoger cafeïnegehalte en iets minder suiker.

Door een laag opstartbudget krijgt Fritz-kola vanzelf de uitstraling van een undergroundmerk. Zo kiezen ze de typische Duitse naam ‘Fritz’ na kleinschalig consumentenonderzoek bij het lokale winkelcentrum en gebruiken ze hun eigen gezichten voor het logo. Inmiddels heeft Fritz-kola zich stevig genesteld in de Duitse frisdrankmarkt. In de Nederlandse horeca is Fritz-kola het derde merk.

Maatschappelijk betrokken

Kola met een K typeert het karakter van het merk. Fritz-kola heeft een duidelijke mening die niet alleen tot uiting komt in de bedrijfsvoering maar ook in maatschappelijke en politieke betrokkenheid. Duurzaamheid, een open en democratische samenleving en de bevordering van sociale projecten zijn sinds dag één kernwaarden waar het merk zich regelmatig voor inzet. 'Daarmee zijn wij echt een uitzondering', zegt Raja Gabert, product- en portfoliomanager bij Fritz-kola.

Glas vanaf het begin

Eén van de belangrijkste doelstellingen van Fritz-kola is het terugdringen van plastic in het milieu, weet Gabert. 'Daarom is Fritz-kola alleen verkrijgbaar in glazen flesjes. Deze flesjes kunnen tot vijftig keer hergebruikt worden. Er worden alleen flessen van 0,2, 0,33 en 0,5 liter geproduceerd. We willen daarmee bevorderen dat we niet uit zijn op massaconsumptie, maar op het genieten van een product met smaak en kwaliteit.'

Fritz-kola is daarnaast bewust bezig met z’n eigen CO₂-voetafdruk, die tussen 2022 en 2023 gestaag is verminderd. Dat is onder meer te danken aan de overstap op elektrisch vervoer en groene elektriciteit, de vermindering van waterverbruik en de toename van biologische ingrediënten en duurzame reclamematerialen.

Respect voor statiegeldinzamelaars

Met het ‘Every Bottle Helps’-initiatief zet Fritz-kola zich in voor de respectvolle behandeling van statiegeldinzamelaars. Samen met de Nederlandse organisatie The Happy Activist is de 'DoneerRing' in het leven geroepen, een speciale houder waarin statiegeldflessen eenvoudig weggezet en meegenomen kunnen worden door statiegeldinzamelaars. Deze wordt al op veel plaatsen in Duitsland en ongeveer twintig steden in Nederland gebruikt. Het doel is om de DoneerRing in heel Europa te introduceren.

Onderscheidende smaak

Hoewel consumenten steeds meer letten op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van merken, blijft smaak doorslaggevend. 'Met Fritz-kola original, maar zeker ook met super zero, hebben we kola-varianten in huis die zich onderscheiden qua diepgang en balans in smaken', zegt Tom Hennen. 'Daarnaast hebben we unieke lemonades, zoals Fritz-limo rabarber. Dat is onze geheime parel die mensen altijd verrast.'

Ook in 2025 is Fritz-kola te vinden bij Jumbo en bij Albert Heijn in het craft soda schap, verklapt Hennen. 'Daar zijn we ontzettend blij mee, want we zijn op dit moment één van de kartrekkers van dat schap. Als de interesse er is, staan we zeker open om te praten over het uitbreiden van onze beschikbaarheid.'

