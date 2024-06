Gesponsord Top 5 risico's voor supermarktondernemers

Een kapotte koeling, plofkraken en cybercriminaliteit. Supermarktondernemers lopen risico's met hun zaak. Omdat de branche vaak maar kleine marges heeft op producten, is het des te vervelender als er iets gebeurt. Relatiemanagers Jaap Scholte en Gerard van der Zaag van ABN AMRO verzekeringen vertellen over de vijf grootste risico's voor jou als supermarktondernemer.

1. Schade

Waterschade, brandschade en koelschade zijn de grootste risico’s voor een supermarkt; met een elektriciteitsstoring als belangrijkste oorzaak. 'De grootste veroorzaker van brand is nog steeds defecte elektra. We adviseren onze relaties dus ook regelmatig om elektrische installaties te laten keuren volgens SCIOS Scope 10', vertelt Scholte.

Koelschade

Koelschade komt het vaakst voor als het gaat om schades bij supermarkten. Alle supermarkten hebben koelcellen. Scholte: 'In de winkel, waar de vissticks liggen, ontstaat niet het grootste probleem. Dat zijn de koelcellen in het magazijn. In jouw magazijn liggen vaak veel meer producten dan in de winkel zelf. Als de koelcel ook maar één graad warmer wordt, kan het zijn dat je alle voorraad moet weggooien. Om dit te voorkomen, hangen er temperatuursensoren en CO2-melders in de koelcellen die een melding geven wanneer er een probleem is met de koelcel. Zo kun je als supermarktondernemer zo snel mogelijk het probleem oplossen.'

Relatiemanager Jaap Scholte: 'Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het op tijd laten uitvoeren van deze keuring.'

Een andere preventieve maatregel is het regelmatig laten keuren van de koelcel. 'De eerste keuring (vóór ingebruikneming) wordt gedaan door een NL-CBI. Als de installatie wordt goedgekeurd, geeft de NL-CBI een verklaring van ingebruikneming af. De apparatuur moet ook tijdens het gebruik periodiek gekeurd worden. Deze herkeuringen moeten ook uitgevoerd worden door een NL-CBI. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het op tijd laten uitvoeren van deze keuring', legt Scholte uit.

Brandschade

Na een brand kan het soms weken of zelfs maanden duren voordat je winkel weer open kan. Het vuur is niet de enige boosdoener in deze situatie. Ook schade door rook of bluswater is een grote kostenpost. Scholte: 'Als jouw supermarkt door deze schade tijdelijk dicht moet, loop je als supermarkteigenaar ook het risico dat vaste klanten naar een andere supermarkt in de buurt gaan, daaraan wennen en bij die supermarkt hun boodschappen blijven doen.'

De meeste branden ontstaan door storingen in elektrische apparatuur of door beschadigde bedrading. Het voorkomen van brandschade doe je door elektrische apparatuur regelmatig te laten keuren volgens de SCIOS Scope 10 norm.'

Waterschade Met de hoeveelheid regen die we in Nederland hebben, is waterschade ook een reëel risico voor supermarkten. De meest voorkomende oorzaken van waterschades zijn: Lekkende of gebroken leidingen en waterleidingen

Overstromingen door zware regenval of overstroomde rivieren

Dak- en afvoerproblemen, zoals lekkende daken, verstopte goten en afvoerputjes

Defecte apparaten, zoals wasmachines, boilers en airconditioners

Het blussen van branden door de brandweer

Menselijke fouten, zoals het vergeten een kraan dicht te draaien of het verkeerd installeren van apparatuur

2. Diefstal en fraude

Als er zonder inbraak gestolen wordt uit je winkel, valt de diefstal niet standaard onder de dekking van een polis. 'Een aantal supermarkten heeft in duurdere producten die veel gestolen worden, zoals vlees en vis, daarom tags geplaatst die aangeven of iets betaald is of niet. Natuurlijk kan iedereen een keer een vergissing maken door iets niet te scannen bij de zelfscan, maar voor criminelen is het een verdienmodel geworden', verklaart relatiemanager Gerard van der Zaag.

De schade van deze vorm van fraude loopt voor een supermarkt in de duizenden euro’s”

Een nieuwe vorm van diefstal is fraude. Van Der Zaag: 'Een bekend voorbeeld is een crimineel die belt naar de supermarkt en doet alsof diegene van het hoofdkantoor is. De crimineel geeft aan dat bepaalde cadeaubonnen uit het assortiment gehaald moeten worden en vraagt naar de codes van bonnen die verkocht worden. Een onoplettende supermarktmedewerker geeft de code aan wat diegene denkt dat het hoofdkantoor is. De codes worden bij een andere winkel gebruikt, zodat de crimineel producten gratis mee kan nemen. De schade van deze vorm van fraude loopt voor een supermarkt in de duizenden euro’s.'

Relatiemanager Gerard van der Zaag: 'De aansprakelijkheid ligt bij jou als werkgever wanneer er iets met de werknemer gebeurt.'

3. Plofkraken

Plofkraken kunnen enorm veel schade aanrichten. Het ministerie van Justitie heeft de strafmaat onlangs verhoogd van 15 naar 24 maanden cel. Een crimineel riskeert nu zelfs 48 maanden wanneer hij een plofkraak probeert te plegen in een gebouw waar mensen wonen.

Van Der Zaag haalt een innovatieve maatregel tegen winkeldiefstallen aan: 'In een aantal supermarkten is ingesteld dat er in de hele winkel mist wordt gegenereerd bij een plofkraak via een ingebouwde mistgenerator. Die mist verspreidt zich binnen enkele seconden door de hele winkel. Zo komt de crimineel wel naar binnen, maar kan de weg naar buiten niet meer vinden met de goederen. Deze mist is niet schadelijk voor de producten in je winkel.'

4. Werknemers

In een arbeidsmarkt waar het moeilijk is om aan mensen te komen, zijn werknemers voor supermarktondernemers ook een risico. Van Der Zaag legt uit dat ziekte van een werknemer flinke impact kan hebben, omdat de werkgever dan verplicht is om de werknemer door te betalen. 'Een grote supermarkt zal daar financieel minder last van hebben dan een kleine supermarkt. Met een verzuimverzekering kan je je als werkgever beschermen tegen de financiële gevolgen van verzuim van werknemers.'

Daarnaast is er met werknemers het risico op bedrijfsongevallen.

Daarnaast is er met werknemers het risico op bedrijfsongevallen. Van Der Zaag: 'Tegenwoordig wordt er vanuit supermarkten ook meer bezorgd bij klanten, dus zijn er veel werknemers met de bestelauto onderweg. Daarbij zijn er risico’s in het verkeer. De aansprakelijkheid ligt bij jou als werkgever wanneer er iets met de werknemer gebeurt.'

5. Cybercrime

'Cybercrime is niet alleen een gevaar voor grote bedrijven', vult Jaap Scholte aan. 'Eén op de drie MKB-ondernemers wordt op de een of andere manier slachtoffer van cybercrime. Supermarkten zijn afhankelijk van kassa- en administratiesystemen, waardoor zij een groot risico lopen op een hack.'

Voer de software-updates uit en installeer een goede firewall”

Niet alleen bij de supermarkt zelf is er een risico op cybercrime. Ook een hack bij banken en distributiecentra heeft effect op jou als supermarktondernemer. 'Bij een grote pinstoring loopt de supermarktondernemer omzet mis, omdat veel mensen niet genoeg contant geld op zak hebben om de boodschappen te betalen. Wanneer een distributiecentrum een probleem heeft met cybercriminaliteit, betekent dit voor de supermarktondernemer dat producten niet of later geleverd worden. Voorkomen van cybercriminaliteit bij de supermarkt zelf kan door de software up-to-date te houden. Voer de software-updates uit en installeer een goede firewall', besluit Scholte.

