Semi-vertical koelmeubel tot vijftig procent energiezuiniger met dubbelwandige PET deur

Vanwege nieuwe regelgeving dienen semi-vertical koelmeubels te worden afgedekt. Enkelglas isoleert niet optimaal, geeft condens problemen en is breuk gevoelig. Bouwman Groep ontwikkelde daarom een dubbelwandige kunststof PET deur. Licht van gewicht, volledig transparant en honderd procent circulair. 'Samen met onze verticale ledverlichting zorgt dit voor een energiebesparende en verkoopstimulerende presentatie', vertelt algemeen directeur Gert Bouwman.

De Bouwman Groep is wereldwijd de eerste en enige met een vlakke dubbelwandige kunststof PET deur voor wandkoelmeubels en semi-vertical koelmeubels. De Clear Vision Cooling SFV PET deur wordt sinds 2017 op de markt gebracht. De acceptatie voor de lichtgewicht kunststof PET deur groeit constant. Clear Vision Cooling, onderdeel van Bouwman Groep, verkocht al duizenden dubbelwandige PET deuren in onder meer Nederland, België, Scandinavië, Engeland, Ierland, Italië, Polen, Duitsland, Portugal, Zwitserland en Zuid-Afrika.

Energiebesparende maatregelen

Vanaf 2007 diende de Nederlandse retail branche energiebesparende maatregelen te nemen voor koel- en vriesmeubels. De meubels dienden afgedicht te worden door middel van deuren. Maar zo’n deur mocht niet te zwaar zijn met het oog op de totale constructie van het meubel. Bouwman Groep zocht de eerste oplossing in een enkelwandige kunststof deur. Deze bleek om diverse redenen niet succesvol en daarom is de overstap gemaakt op gehard enkel glas. Deze enkel glas deuren worden tot nu toe toegepast in vrijwel elke supermarkt, waarbij ESTEM (ook onderdeel van de Bouwman Groep) toonaangevend is binnen de Benelux.

Vanaf 2007 zijn er door ESTEM meer dan honderdvijftig kilometer aan enkelglas deursystemen geleverd en gemonteerd. Toch startte het bedrijf in 2013 met de ontwikkeling van een dubbelwandige kunststof deur. ‘De markt vroeg om een deur met een hogere energiebesparing en die tevens condensvrij was. Dubbelglas is zwaar, niet gebruiksvriendelijk, breekbaar en heeft een slechte Co2 footprint. Daardoor kwamen we toch weer uit op kunststof’, vertelt Bouwman. ‘Het materiaal van de deur diende onbreekbaar te zijn. Ook moest het voorzien zijn van een food approval classificering,. Andere eisen waren lichtgewicht, brandvertragend, condensvrij, een lage Co2 footprint en honderd procent circulair.’

100 procent circulair

Na vele tests viel de keuze op polyetheentereftalaat (PET). ‘We hebben een proces ontwikkeld waarbij twee kunststof platen met elkaar verbonden worden in onze eigen gerobotiseerde fabriek in Harderwijk. Hiermee hebben we een energiebesparende deur die tot vijftig procent energie bespaart gecreëerd, met een lange levensduur. Onze dubbelwandige kunststofdeur is aan beide zijden voorzien van een kras werende coating. De deur van 1 meter 80 hoog weegt maar elf kilo, terwijl een enkelglasdeur zo’n zestien kilo weegt en dubbelwandige glasdeur zelfs tweeëntwintig kilo. En dankzij het PET materiaal zijn de kunststof deuren volledig circulair. Precies waar de Bouwman Groep voor staat: duurzaam en circulair.’

Voor de semi-vertical koelmeubels is er zowel een draai- als een schuifoplossing. ‘Een scharnier is gewoonlijk de zwakste schakel van een deur, daarom hebben wij in eigen beheer een nieuw scharnier ontwikkeld welke zonder problemen een miljoen opendichtbewegingen aan kan. Dit staat gelijk aan een levensduur van 7 tot 10 jaar.’

ESTEM E-flex high efficiency LED-verlichting

Ten aanzien van de product presentatie in het koelschap ontwikkelde de Bouwman Groep ook de ESTEM E-flex high efficiency LED-verlichting. Bouwman: ‘Uit onderzoek is gebleken dat goede LED-verlichting zorgt voor meer dan vijf procent omzet uit het koelschap. Onze eerste generatie ledverlichting ten behoeve van koelmeubelen betrof schapverlichting. Het nadeel van deze oplossing: veel licht op de producten en meer energieverbruik. Voor versproducten, zoals vlees, is de juiste intensiteit van het licht van groot belang om productderving tegen te gaan.’

In samenwerking met de Vereniging van Keurslagers ontwikkelde ESTEM speciale LED verlichting voor vlees, met exact de juiste kleurindex in combinatie met de hoeveelheid licht (lumen). De speciaal ontwikkelde lens die de lichthoeveelheid egaal over de producten verspreid, zorgt voor een optimale productpresentatie in combinatie met het laagst mogelijk energieverbruik.

De nieuwste ontwikkeling is de verticale LED, waarbij eenvoudig gewisseld kan worden tussen een vlees kleur en wit licht. Deze worden veelal bij actiemeubelen toegepast, waarbij gewisseld wordt van producten op het betreffende koelschap. De ESTEM E-flex high efficiency LED-verlichting voldoet aan de ROHS richtlijn en is opgenomen in de EPREL databank.

Zowel de Clear Vision Cooling lichtgewicht kunststof PET deuren alsmede de ESTEM E-flex high efficiency LED-verlichting zijn geheel in Nederland ontwikkeld, geproduceerd, geassembleerd en desgewenst vakkundig gemonteerd.

