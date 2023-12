Gesponsord De Label Rouge boerenkip: een Franse delicatesse met een rijke geschiedenis

Ontdek het verhaal achter de Label Rouge boerenkip : een iconische kip in de Franse gastronomie, bekend om haar intense smaken. In de schappen herken je de Label rouge producten aan de rode kleur van het logo op de verpakking. Dit logo wordt al 60 jaar officieel erkend en wint ook in de Nederlandse supermarkten steeds meer terrein. Maar wat maakt het nu zo een bijzonder product? We nemen je mee naar het verhaal achter de Label Rouge kip.

Waar komen deze kippen vandaan?

Frankrijk telt meer dan zesduizend kippenboeren die zich bezighouden met traditionele en familie-landbouw. 'Onze kippen komen van kleinschalige boerderijen. Ze hebben het hele jaar door toegang tot buitenruimtes, in weilanden, grote grasvelden en verplicht beboste gebieden. Daar krabben ze de grond, pikken ze wormen. Kortom, ze uiten hun natuurlijk gedrag', legt Benoît Drouin, vicevoorzitter van SYNALAF, het Nationaal Syndicaat van Gefluikte Labels in Frankrijk, uit. Dit type landbouw is overal in Frankrijk gevestigd en wordt strikt gereguleerd door strenge regels en specificaties.

Wat betekent het Label Rouge-logo eigenlijk?

Achter dit logo schuilt een rijke geschiedenis die teruggaat tot de jaren '60, toen boeren zich verzamelden rond het idee om hun productiemethode te beschermen, met name omdat zij op dat moment zagen dat intensieve landbouw en import steeds meer in opkomst waren. 'Ze hebben toen al hun fokregels gedetailleerd vastgelegd in specificaties. Deze documenten werden erkend door het ministerie van Landbouw', aldus Benoit Drouin.

In deze oorspronkelijke documenten, die sindsdien maar weinig zijn gewijzigd, vind je vandaag de dag nog de strenge specificaties waar de boeren aan moeten voldoen: zoals de keuze van pluimveerassen, de fokduur en de voeding. 'Bij Label Rouge nemen we de tijd om onze kippen te fokken, minimaal 81 dagen. Het zijn robuuste kippenrassen met een trage groei, bijzonder geschikt voor buiten en voor ons klimaat. Hun voeding is 100% plantaardig en natuurlijk, voornamelijk samengesteld uit granen die in de omgeving worden geproduceerd, vaak op de boerderij zelf. Ook de stallen voldoen aan strenge normen, met beperkte grootte en lage dichtheid', verduidelijkt Benoît Drouin.

Welke voordelen biedt dit aan de consumenten?

Het kweken van Label Rouge gevogelte is volgens Drouin niet alleen kiezen voor heerlijke smaak, maar ook voor verantwoordelijkheid met betrekking tot de maatschappij, het milieu en de economie. Het consumeren ervan gaat gepaard met betrokkenheid. De Label Rouge kippenboeren zetten zich in voor dierenwelzijn en bieden een uitmuntende kwaliteit. Het veiligheidsniveau, met de traceerbaarheid van elk product, behoort tot de strengste in Europa.

"Onze weilanden dragen bij aan het welzijn van de dieren en zijn schatten aan biodiversiteit die koolstof opslaan, in de grond of zelfs in bomen," aldus Benoît Drouin. Wat betreft veiligheid is het eenvoudig om te weten waar een Label Rouge gevogelte vandaan komt. Een nummer op het etiket stelt je in staat om de reis van de boerderij tot de winkel te volgen.

Proef de kwaliteit op je bord

Kwaliteit bij Label Rouge is veelzijdig en van hoge kwaliteit. Het komt tot uiting in alle aspecten van het vlees, van smaak tot uiterlijk, kleur, sappigheid en textuur. Deze criteria worden regelmatig geëvalueerd en bevestigd tijdens sensorische tests en analyses. Hiervoor worden twee afzonderlijke tests uitgevoerd: een sensorische test (uitgevoerd door een panel van experts) en een consumententest welke blind wordt uitgevoerd.

Een kwaliteit die getest en bevestigd is door chef Alain Caron

Ook chef-kok Alain Caron is om: sinds 2 jaar is hij Ambassadeur voor de Label Rouge in Nederland. De oorspronkelijke Parijzenaar kwam uit liefde naar Nederland. Na te hebben gewerkt onder leiding van verschillende Michelin-sterrenchefs in Frankrijk en in succesvolle restaurants in Nederland, werkt hij vandaag de dag in de gastronomische wereld. Hij leidt nu zelf meerdere restaurants in Amsterdam, waaronder Café Caron en Cantine Caron.

