KSZ Transport: focus op koeldistributie en chauffeurs staan er op één

Een selectieve aanpak, met de focus op koeldistributie en vooral op de chauffeurs, betaalt zich uit voor KSZ Transport. De transporteur bestaat ruim tien jaar en wist al meerdere grote retailers aan zich te binden. "Chauffeurs staan bij ons op één. Aanvullend meten en vergelijken we zoveel mogelijk logistieke data en werken we met een eigen control tower. Dat merken onze klanten."

Met een duidelijke focus op koeldistributie - met multi-temperatuur koeltrailers kan het bedrijf zowel vers- als diepvriesproducten vervoeren- weet KSZ Transport zich te onderscheiden van concurrenten. Dit leidde al tot klanten als Jumbo Supermarkten, Dirk, Sligro en Leen Bakker. Diverse daarvan klopten zelf aan bij het transportbedrijf, omdat ze er zaken mee wilden doen. Directeur Onur Arslan: "Voor sommige van de bedrijven die nu klant zijn, vonden we ons kort na de start nog te klein. Toch zijn we best snel naar dat niveau toegegroeid."

Voeding en supermarktdistributie

KSZ Transport startte tien jaar geleden en richtte zich in eerste instantie op koerierswerkzaamheden en de pakkettenmarkt. Niet lang daarna maakte het de switch naar groot vervoer. "De keuze om te veranderen was vooral ingegeven omdat het destijds heel moeilijk was om winst te halen uit de koerierswerkzaamheden. Met de verandering naar groot vervoer ging de blik ook op voeding en supermarktdistributie. Daarbij maakten we de keuze voor koeldistributie, onder andere met multi-temperatuur koeltrailers."

Chauffeurs zelf opleiden

De drie twaalftonsvoertuigen uit de begintijd kregen snel aanvulling. Het eerste contact met Jumbo, in 2016, leidde begin 2018 tot een echte afspraak met de retailer. "Op dat moment was de tijd er rijp voor", vertelt Arslan. De directeur werkt bij de uitrol van het bedrijf nauw samen met mede-eigenaar Murat Dankoz: "Vanaf 2018 werden we ons bewust van een enorm personeels- en chauffeurstekort. Om daarop in te spelen zijn we chauffeurs zelf gaan opleiden en konden we ook beter richten op de kansen die zich aandienden."

'Luisteren naar wensen chauffeurs'

Het succes van het bedrijf komt volgens de eigenaren absoluut door de focus op chauffeurs, in combinatie met het gebruik van data en slimme tools. "Wat betreft de chauffeurs: die bieden we de vrijheid die ze wensen. Chauffeurs werken in teams, waardoor ze een periode werken en daarna een tijdje vrij zijn. Als werkgever luisteren we naar hun wensen. Het maakt dat ze zich geen nummer voelen. Twee planners sturen het transport aan en we kunnen lezen en schrijven met elkaar. Iedereen is jong, de meeste qua leeftijd; en de ouderen zijn jong van geest."

Arslan: "Als we met een potentiële klant gaan praten, dan vragen we onszelf eerst af of we het werkpakket verkocht krijgen aan onze mensen. Daar start de selectie. Het gaat niet primair om geld, maar over werktijden, waar chauffeurs naar toe rijden en hoe de mix van werkzaamheden eruit ziet. Laat ik het zo zeggen: we hebben deze luxe gecreëerd door niet overal ja op te zeggen."

Simacan control tower

Dat KSZ Transport naast een goed chauffeursbeleid ook sterk de nadruk legt op data en slimme IT-tools, is begrijpelijk. De directeur heeft een bedrijfskundige informatieachtergrond. Arslan: "Hoe meer activiteiten we kunnen automatiseren, des te beter." De transporteur is, volgens Arslan, een van de weinige middelgrote bedrijven die het eigen TMS direct heeft gekoppeld met de control tower van Simacan. "Dat is essentieel om klanten inzicht te geven in onze diensten en levertijden. Alles wat met de trucks te maken heeft, zien we vervolgens, zoals wie wat doet en waar is. Daarmee leveren we kwaliteit."



Die kwaliteit is ook wat klanten opvalt. Ze kunnen live zien waar de zending zich bevindt en krijgen een ETA van de levertijd. "Neem de nieuwe vestiging van Jumbo in Nieuwegein. Daar mogen wij als kleinere vervoerder meepraten en meedenken met onze eigen analyses." Een belangrijke plus is ook dat KSZ Transport de CO 2 -uitstoot kan tonen van ladingdragers als pallets en rolcontainers, maar ook van een trolly of een dolly. Arslan: "Hiermee kan de klant zich op toekomstige zaken voorbereiden, zoals aankomende wetswijzigingen. We stellen daarbij een duurzaamheidsrapportage op die klanten kunnen gebruiken voor uitstootanalyses. Die zijn vanaf 2028 verplicht."

Groei op basis van kwaliteit

De focus op kwaliteit en niet op kwantiteit betaalt zich uit. Onder andere in een wagenpark dat inmiddels bestaat uit 56 voertuigen. Dankoz: "Dit jaar breiden we uit met twintig voertuigen en in het eerste kwartaal van 2024 komen daar nog eens tien auto's bij. Verreweg de meeste zijn ons eigendom." Een deel bestaat uit multi-temperatuur koeltrailers, voorzien van meegestuurde assen. "Ook daarin beantwoorden wij aan de specifieke vraag van onze klanten in de winkeldistributie." Arslan: "De basis moet goed zijn. Dat tonen we aan, bijvoorbeeld met het PayChecked Keurmerk. Dat is iets waar wij al jaren aan voldoen, nu zie je dat diverse opdrachtgevers het gaan eisen. En zo proberen we steeds voorop te lopen."

