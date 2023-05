Grolsch: ‘Durf samen meer  te doen en te ontdekken!’

De duurzaamheidsambities van de Grolsch-brouwerij zijn groot. ‘Ik durf ze wel behoorlijk ambitieus te noemen’, vertelt duurzaamheidsmanager Susan Ladrak. ‘Binnen enkele jaren willen we volledig CO2-neutraal kunnen brouwen en afvullen. We willen hiermee de eerste grote brouwerij in Nederland zijn en behoren tot de Europese koplopers.’

Op dit moment heeft Grolsch al 85 procent van die CO2-emissie reductie gerealiseerd, legt Ladrak uit. ‘We gaan nu de laatste fase in van ons energietransitieplan.’ Die laatste fase omvat vooral het zoeken naar de juiste, alternatieve technieken om met gebruik van duurzame brandstoffen te kunnen brouwen, verduidelijkt ze. ‘Dat zijn we nu aan het uitzoeken en nog dit jaar gaan we hier een beslissing over nemen.’

Besparing van drie miljoen kubieke meter aardgas

Het afgelopen jaar zette de brouwerij een enorme stap in haar weg richting klimaatneutraliteit. Ladrak: ‘Door een samenwerking aan te gaan met energieleverancier Twence, verantwoordelijk voor warmtelevering aan o.a. de stadsverwarming in Enschede. Twence levert ons honderd procent groene energie in de vorm van heet water. De warmte uit dit water gebruiken wij vervolgens weer voor het opwarmen van pasteurs en spoelmachines en voor het verwarmen van de gebouwen. Hiermee besparen we jaarlijks drie miljoen kubieke meter aardgas en daarmee besparen we een gemiddelde CO2-uitstoot van 1.800 huishoudens.’ Door deze samenwerking kan niet al het biogas -dat Grolsch zelf maakt- worden ingezet voor de eigen warmtevraag. ‘Door een samenwerking met het Enschedese bio-energiebedrijf HoSt leveren we dit biogas als groen gas daarom terug aan het gasnet . Groen gas is namelijk zeer geschikt voor het bestaande gasnet en voor het zetten van verduurzamingsstappen in bestaande bouw en de industrie.’

Fouten maken mag, maar dat moet je wél durven”

Gewoon doen

‘We zetten echt waanzinnige stappen’, reageert Sales Lead Retail Martijn Meuleman. ‘Waar we als bedrijf super trots op zijn. We praten er niet over, maar we doén het gewoon! Wij kiezen ervoor om op verschillende gebieden door te pakken en een voortrekkersrol te nemen. In het geval van duurzaamheidsvraagstukken moet je soms simpelweg beslissingen durven nemen, en dat doen we dit jaar dan ook, zoals Susan hiervoor vertelde. Het lef dat we hierbij tonen als Grolsch is tekenend voor onze daadkracht.’

Duurzaam krat

Een campagne die de duurzaamheidsambities van de Grolsch-brouwerij illustreert, is de introductie van het niet-zo-nieuwe, duurzame krat. ‘Voor 98 procent gemaakt van oude kratten’, legt Marketing Manager Melanie Koning uit. ‘Duurzaamheid en circulariteit zijn voor ons belangrijke aandachtspunten, ook bij het ontwerpen en ontwikkelen van verpakkingen. Het krat heeft dan ook niet alleen een lekker fris, nieuw design, maar is echt gericht op de toekomst, ook zijn stickers makkelijker te verwijderen waardoor ze langer mooi blijven.’ Bijna een jaar heeft Grolsch gedaan over de ontwikkeling van het ‘niet-zo-nieuwe’ krat, vertelt Koning. ‘Een nieuw krat maken uit oude kratten is namelijk nogal een logistieke uitdaging. Dat dit voor 98 procent gelukt is (de overige 2 procent komt vanwege de kleur uit ander gerecycled materiaal, red.) is dan ook echt een prestatie.’

Zelfde bier, nieuw krat!

Momenteel stromen de nieuwe kratten gefaseerd de markt in. ‘De lancering pakken we groots aan’, vertelt Koning. ‘Om het verhaal van de gerecyclde kratten te vertellen maar ook om te bevstigen dat uiteraard de smaak van ons bier hetzelfde blijft. Dit doen we op het krat, via de speciale cratecover, en ook via andere communicatiekanalen.’ Aan bier hangt voor consumenten ook een emotionele lading, weet ze. Die emotionele lading koppelt Grolsch daarom eveneens aan de campagne. ‘We roepen mensen via de socials op om zoveel mogelijke herinneringen aan de oude kratten met ons, en de rest van de wereld te delen. Bierkratten worden tenslotte voor legio doeleinden gebruikt. Van tafels tot een kathedraal en van hottub tot kunstwerk. Hiermee geven we de oude kratten een passend afscheid.

TopClip als alternatief voor blikfolies

Een ander mooi voorbeeld van Grolsch’ duurzaamheidsinspanningen noemt Meuleman de honderd procent plasticvrije TopClip die de brouwer ontwikkelde voor multipacks blik. ‘Door alle blikfolies in Nederland te vervangen door deze kartonnen TopClip-verpakkingen, verwachten we in 2023 ruim 100.000 kg nieuw plastic te besparen, een hoeveelheid die overeenkomt met ruim vier miljoen nieuwe plastic tassen. Een innovatie waar we enorm veel tijd, energie en geld in hebben gestoken, en die we graag als oplossing delen met de markt. Wat ons betreft kunnen we morgen alle kennis van onze TopClip-innovatie met iedere brouwer of andere fabrikant van plastics multipacks delen, pas dan maak je impact in de keten.’

Ketenoverstijgend impact maken

De TopClip zou daarmee de nieuwe standaard in de markt kunnen zijn, vult Ladrak aan. ‘Waarmee we als branche duizenden tonnen aan plastic besparen.’ Duurzaamheid is ingewikkeld, weet ze als geen ander. ‘Maar ook moeilijke dingen zijn simpel te maken, door meer met elkaar te doen en te delen. De volgende stap zou wat ons betreft dan ook ketenoverstijgend moeten zijn.’ Om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken, onderschrijft Koning, ‘is samenwerken in de keten noodzakelijk. Duurzaamheid doe je niet alleen -dat werkt door de hele keten heen. Durf samen meer te doen en te ontdekken. Fouten maken mag, en moet. Leren doe je door dingen te doen. Laten we samen verder leren!’

Concreter samenwerken

Meuleman wil via deze weg retailers uitnodigen voor meer concrete acties op het gebied van duurzaamheid. ‘Iedereen spreekt zijn duurzaamheidsambities graag uit, maar het leidt nog te weinig tot gezamenlijke projecten of concrete resultaten is mijn ervaring. Als we willen leren hoe we grote stappen kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid moeten we tot actie overgaan, gezamenlijk oplossingen zoeken, gezamenlijk fouten maken, daarvan leren, verbeteren en doorzetten. Aanpakken, zo doen we dat bij Grolsch.’

Dit artikel is gesponsord door Grolsch .