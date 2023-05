Som van veel aspecten maakt Chio Donuts een winnaar

Een nieuwe vorm in het zoutjesschap, en een nieuwe, zeer verrassende, zoet-zoute smaak. Chio Donuts zijn zeer verrassend voor de consument en de retail heeft het initiatief met open armen ontvangen.

Chio Donuts zijn snacks waarin zowel een zoute als een zoete smaak is verwerkt: Peanut Salted Caramel. Joost Nooijen, marketingmanager bij Intersnack: ‘Met Chio Donuts geven we invulling aan een echt genietmomentje voor de consument. Chio Donuts passen daar bijzonder goed bij door de zoet-zoute smaakcombinatie, de vorm van een donut en de luchtige en toch knapperige bite. Binnen de categorie zoutjes is de combinatie van zoet en zout vrij bijzonder. De toevoeging van zoet kennen we natuurlijk al wel bij popcorn. Maar in chips was dat er nog niet.’ Chio Donuts zijn geïntroduceerd in week 12 van 2022, in een verpakking van 110 gram.

‘Het snackschap floreert bij vernieuwing’, schrijft de jury van de Wheel of Retail . ‘Dat maakt Chio waar met zijn Donuts Peanuts Salted Caramel. Het is mooie combinatie van toegankelijke smaken, gekoppeld aan een voor de snackmarkt nieuwe variant, de donut. Het is geen topper op onderdelen, maar de som van rotatie, innovatie, marge en marktverruiming maakt het tot een terechte winnaar in de categorie.’

Hoe heeft de retail het product ontvangen?

Trade marketing manager Mariëlle Grit: ‘Dat ging heel leuk. Zowel door de echt nieuwe donutvorm, als om het zoetje in de snack. We hebben ook meteen al heel goede gesprekken gehad over de kans en de uitdaging om dit op een goede manier uit te leggen aan de consument. Daar hadden wij al een uitgewerkt plan bij en dat werd heel goed ontvangen. Dat maakte ook dat het vrij snel op landelijke distributie stond en dat gaf ons de kans om Chio Donuts meteen goed weg te zetten met een campagne.’

Wat was jullie plan bij die marketing?

Nooijen: ‘We willen zoveel mogelijk consumenten kennis laten maken met de specifieke producteigenschappen. Daarom hebben we veel mensen het product laten proeven en hebben we over heel veel kanalen onze boodschap gecommuniceerd: ‘Chio Donuts, het zoetzoute crunchy chipje’. Dat hebben we heel consistent overal terug laten komen, op televisie, op de winkelvloer en in alle andere uitingen. En visueel was steeds de boodschap: ‘Je ogen zeggen donuts, je mond zegt chips.’ Dat maakte de campagne heel opvallend, en maakte voor de consument duidelijk wat Chio Donuts is.’

Was dit vooraf voor jullie een product met marktpotentie?

Grit: ‘Jazeker. Het was duidelijk dat het wel die uitleg nodig had, maar we hadden er veel vertrouwen in. Juist omdat het opvalt, omdat het nieuw is en een beetje gek. Uit onderzoek en uit ervaringen in andere landen bleek dat dit nieuwe kopers naar het segment vormpjeschips zou trekken.’

Is dit een goed oordeel van de jury?

Grit: ‘Ja, zeker. Als het gaat om omzet waren er andere introducties die groter waren. Maar omdat Chio Donuts nieuwe kopers trekt, draagt dit bij aan frequentieverhoging en marktverruiming en daarmee categoriegroei. We zijn blij dat de retailpartners dat ook zien en dat de jury ons daarop beoordeeld heeft. Het was een heel mooi compliment voor ons als challenger in de categorie.’

Welk vervolg is er voor Chio Donuts?

Nooijen: ‘We willen nog meer consumenten kennis laten maken met Chio Donuts. Daarom zetten we onze succesvolle campagne door en blijven we volop ondersteunen.’