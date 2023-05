Twister Peek-a-Blue: verantwoord feest voor jong en oud

‘IJs moet voor kinderen een feest zijn. Ouders willen ook een verantwoord ijsje. Met Twister Peek-a-Blue heeft Ola een winnaar waarvan alle onderdelen passen in een modern ijsaanbod’, stelt de jury. Unilever wint dus opnieuw de Wheel voor ijs.

Ola Twister Peek-a-Blue is een verantwoord waterijsje voor jong en oud, met een opvallende gedraaide vorm, in zachte kleurtonen roze, geel en lichtblauw en met een frisse smaak van meloen, aardbei-citroen en appel-bosbes. Migal Nieuwe Weme, customer strategy & planning lead voor IJs Benelux bij Unilever: ‘Het is een heerlijk ijsje dat je eigenlijk zonder zorgen kunt eten. Er zitten uitsluitend natuurlijke smaak- en geurstoffen in. Voor volwassenen die op hun calorieën willen letten en voor kinderen, waarbij hun ouders zich geen zorgen hoeven te maken dat ze hun kinderen een ongezonde snack geven. De draaiing in de vorm geeft een bijzondere smaaksensatie doordat je de vruchtensmaken naast elkaar proeft.’

Per ijsje bevat Twister Peek-a-Blue 66 kilocalorieën. Het is gemaakt volgens Ola’s ‘verantwoord gemaakt voor kinderen’-richtlijnen en is gebaseerd op de Ola-klassiekers Mini Twister en Super Twister. Twister Peek-a-Blue is geïntroduceerd rond week 10 van 2022, in een multipack met vijf ijsjes.

Is de retail hiermee vooraf makkelijk te overtuigen?

Nieuwe Weme: ‘Het is niet zo dat elke introductie onder het merk Ola heel makkelijk wordt aangenomen door de retail. Er wordt elk jaar weer kritisch gekeken, mede omdat elke introductie betekent dat een ander product van het schap wordt gehaald. Het ijsschap wordt niet uitgebreid. Prijs speelt ook een rol en waterijs zit doorgaans op een lager prijspeil. Daarom is het wel belangrijk dat ook in waterijs regelmatig verrassende innovaties orden gebracht. Het totale plaatje moet kloppen.’

Was de marketingcampagne belangrijk?

Nieuwe Weme: ‘Eigenlijk niet; de marketing is vooral gefocust geweest op Magnum en Ben & Jerry’s. Het succes is eigenlijk zonder grote marketinginspanningen gekomen.’

Waarom was dit vooraf een product met marktpotentie ?

Nieuwe Weme: ‘Ook voor ons blijft het altijd spannend. Natuurlijk vinken we voor ons zelf verschillende eisen af: is het onderscheidend? Zijn de vorm en de structuur opvallend? Haalt het barrières weg, zoals zorgen om suiker? Dat konden we allemaal aftikken, maar dan nog blijft het afwachten.’

Hoe groot is het succes geworden?

Nieuwe Weme: ‘Twister Peek-a-Blue heeft een heel hoge rotatie gekregen, dus is zijn plek dubbel en dwars waard. Veel innovaties liggen voor een jaar op het schap, naast onze core-varianten zoals Raket, waar we nooit aankomen. Maar deze scoort zo goed dat hij ook komend jaar in het schap zal blijven liggen. Dat is toch wel een bijzondere stap, die niet vaak voorkomt. Natuurlijk komt dit niet direct in de buurt van de Raket, maar van de introducties in waterijs is dit wel de grootste introductie van de afgelopen jaren.’

Welk vervolg voorzien jullie voor Twister Peek-a-Blue?

Nieuwe Weme: ‘De vorm, de structuur, de smaken en de sensatie nodigen wel uit om verder te onderzoeken wat we hier voor een vervolg aan kunnen geven. Daar kunnen we nog niet meer over kwijt, maar er wordt zeker naar gekeken.’