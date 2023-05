Gouden Wheel of Retail voor Corona Cero

‘Corona Cero speelt in een segment tussen pils en speciaalbier. Daarin vernieuwing brengen tilt een behoorlijk deel van de totale biermarkt naar een hoger niveau.’ Het zijn enkele van de lovende woorden van de jury over de winnaar van de Gouden Wheel: AB InBev met Corona Cero.

Wij zijn geweldig trots op de verscheidene awards die wij hebben gewonnen met Corona Cero. Voted Product of the Year, beste NAB met de World Beer Awards in België,… Nu dan deze Gouden Wheel of Retail ’, zegt Bas te Rijdt, senior brand manager Corona Nederland & België.

De nieuwe Corona Cero biedt de verfrissende smaak van Corona. Het richt zich echter op consumenten die op zoek zijn naar een alcoholvrije optie. Het bier werd eveneens geboren in Mexico en werd grootgebracht op het strand. Net als Corona Extra wordt het best koud geserveerd met een schijfje limoen. Cero is gebrouwen met 100 procent ingrediënten van natuurlijke origine en is laag in calorieën. Corona Cero is in maart 2022 geïntroduceerd in Nederland.

Hoe moeilijk was het om dit 0.0-bier te ontwikkelen?

Te Rijdt: ‘Het was een uitdaging om de verfrissende en iconische smaak van Corona Extra in een alcoholvrij bier te brouwen. Wij zijn dan ook van mening dat dit goed gelukt is met onze nieuwe Cerovariant, waar we erg trots op zijn. De awards zijn geweldig. We zien de waardering voor Corona Cero ook terug bij onze consumenten; dat heeft zich vertaald in een sterke distributie met Corona Cero bij onze retailers.’

Wat was belangrijk in de (marketing)campagne?

Te Rijdt: ‘Corona inspireert mensen om meer tijd buitenshuis door te brengen. Samen met goede vrienden en een Corona in je handen. En dat straalt de campagne uit. Er zijn ook momenten dat je even geen alcohol wilt consumeren. En dat kan met Corona Cero, met dezelfde verfrissende smaak en subtiele citrustonen die perfect in balans zijn.’

Waarom was dit vooraf een product met marktpotentie?

Te Rijdt: ‘De alcoholvrije markt is een groeiend segment in Nederland en Corona is een sterk internationaal merk. Met onze positionering en onze iconische smaak zien wij veel mogelijkheden om als merk te groeien in het alcoholvrije segment. Tegelijkertijd doen we de categorie ook groeien.’

‘Verantwoord drinken is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfscultuur. Als ’s werelds grootste brouwer, willen we dat elke ervaring met bier positief is. Onze ‘global smart drinking goals’ zorgen ervoor dat we de juiste keuzes maken. Het gaat onze consumenten in staat stellen om verantwoord van onze producten te kunnen genieten.’

‘Met de Europese lancering van Corona Cero hebben we en een waardige aanvulling voor ons groeiende assortiment van non-and-low-alcoholbieren. We beschikken over nog meer opties om een cultuur van verantwoorde consumptie bij onze klanten aan te moedigen.’

Welk vervolg voorzien jullie?

Te Rijdt: ‘Onze droom is om het grootste alcoholvrije biermerk ter wereld te worden. Door Corona Cero op de juiste manier te positioneren en meer consumenten met Corona Cero kennis te laten maken proberen wij deze droom in vervulling te laten komen.’