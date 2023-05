Milka Mini Wafers geven vaart aan munching-segment

Milka Mini Wafers, tegelijk met de Milka Mini Cookies in het schap verschenen, helpen het bitesize-segment verder vooruit. De jury beloont het succes met een Wheel en geeft ook een compliment aan het innovatieve karakter.

Milka Mini Wafers bestaan uit drie verschillende laagjes wafels met daartussen fijne cacaocrème, omhuld met een zachte en royale laag romige Milka alpenmelkchocolade. Milka Wafers in een mini-versie, gemaakt om van te genieten in je eentje of gezellig met vrienden. Eenhapswafeltjes in zakjes van 110 gram.

Bas Kuijs, category planning & activation manager bij Mondelēz: ‘De Mini Wafers zijn in januari 2022 geïntroduceerd, tegelijk met de Mini Cookies, in eenzelfde verpakking. Deze twee concepten hebben we toegevoegd aan het munching-segment in de categorie koek en biscuit. Dat segment bestaat uit de kleinere bitesize-koekjes. Het is een groeiend segment; de consument is steeds meer op zoek naar dat soort kleinere koekjes voor de mooie momenten thuis. Ook met Oreo Crunchies, Mikado en Bastogne Mini’s hebben we innovatie in het munching-schap gebracht, en de Milka Mini Cookies en Mini Wafers passen daar goed tussen.’

Wat zegt de retail wanneer een nieuw Milka-product wordt aangekondigd? ‘Als er Milka op staat, dan is het altijd goed’?

Kuijs: ‘We kijken met onze handelspartners naar trends en manieren om de categorie te laten groeien, en vooral vorig jaar is er dan ook ruimte in het schap vrijgemaakt voor de groeiende munching-trend. En met onze merken, waaronder Milka, willen we hier een voortrekkersrol in vervullen.’

Hoe hebben jullie de marketing hiervoor ingekleed?

Kuijs: ‘Tweeledig: natuurlijk liften deze twee mee op de merkbekendheid en de merkwaarden van Milka. De romige alpenmelkchocolade is ook bij deze innovatie een sterke troef. Daarnaast hebben we de ambitie om samen met de retail het munching-segment beter op de kaart te zetten, en dat doen we door de mini’s van Milka, Oreo en Mikado gezamenlijk in de communicatie te ondersteunen. In het schap worden ze gezamenlijk gepresenteerd en ook in promo’s trekken de merken gezamenlijk op.’

Was Milka Mini Wafers vooraf voor jullie een product met marktpotentie?

Kuijs: ‘Uit onderzoeken naar trends komt naar voren dat munching onder consumenten – iets op tafel willen zetten op het moment dat je als familie of vrienden bij elkaar komt – echt een groeiende trend is. Ons portfolio heeft sterke merken waarmee we op die trend kunnen inspelen. De grotere Milka Wafers zijn al langere tijd in het koekschap aanwezig en dat is een goed lopend product. In die zin waren we sterk positief gestemd over deze innovaties met de Mini’s.’

De jury zegt: ‘Mini koekjes, maxi smaak. De jury ziet dat terug aan de kassa. Prima introductie, een winnaar . Het scoort overall goed, maar pakt ook een pluspuntje op innovatie.’ Wat vinden jullie van dit oordeel?

Kuijs: ‘Dat is een mooie erkenning voor alle teams die hieraan hebben bijgedragen. En een extra compliment dat we, ook in een jaar waarin het verder laten groeien van het basisassortiment de aandacht had, toch met innovatie het verschil hebben gemaakt.’

Hoe groot is het succes geworden?

Kuijs: ‘We verwachten dat munching in het koekschap een steeds belangrijker plek gaat innemen. De Milka Mini Wafers vervullen nu reeds die voortrekkersrol.’