‘Beheer de korte termijn en navigeer naar de lange termijn’

Bernard Wouterse, Sales Director Retail Nederland, blikt kort terug op het afgelopen jaar. ‘2022 is in veel opzichten uitdagend geweest maar we hebben desondanks veel van onze plannen naar ons beste vermogen uitgevoerd. Dit is iets om trots op te zijn. Het jaar begon nog in een lockdown, gevolgd door een zomer met torenhoge inflatie, gebroken supply chains, arbeidstekorten in productie en techniek en een ontregelde energiemarkt. Dat alles geeft een shift in het leverancierslandschap. Alle crises hebben laten zien dat een ketenaanpak essentieel is. Ik denk dat we een goed jaar hebben gehad doordat we heel nauw hebben samengewerkt met onze klanten, waarbij we duidelijk de feiten en oplossingen hebben kunnen delen en vinden met de retailers. Op basis van ons succes in 2022 hebben we het volste vertrouwen in 2023.’

Langetermijnkoers behouden

‘Er zijn drie grote trends die de ontwikkelingen in de sauzen categorie mede bepalen’, legt Wouterse uit. ‘De eerste is gezondheid. Consumenten zijn zich veel bewuster van wat ze eten, kijken meer naar etiketten en letten vooral op suiker en zout. We hebben al jaren de Heinz Tomato Ketchup 50-50 variant met 50 procent minder suiker en zout, en we hebben Tomato Ketchup Zero sugar and salt. Deze producten voor de bewustere consument hebben de categoriegroei verder aangezwengeld. Vanuit die bewustwording ontstaat nieuwe groei.’

‘De tweede is smaak’, vervolgt hij. ‘We zien veel waarde in de categorie culinaire tomaten, waar we met Heinz Tomato Frito veel te bieden hebben. Volgend jaar zijn onze plannen gericht op consumenten informeren over wat Frito is en hoe veelzijdig het product is. We bieden veelzijdigheid die andere tomatenmerken niet kunnen claimen. We willen het verhaal van Frito nog beter vertellen en de shoppers inspireren.’

De recyclebare dop is een grote technologische doorbraak

De derde trend is dat consumenten zich bewust worden van de verpakkingen die ze gebruiken. ‘Ze stellen het zeer op prijs wanneer fabrikanten verpakkingen bieden die 100 procent recyclebaar zijn. Binnen Heinz hebben we hard gewerkt om ook onze dop te kunnen recyclen. Dat klinkt als iets kleins, maar is werkelijk een grote technologische doorbraak. Geloof het of niet, daar zijn we acht jaar mee bezig geweest. De nieuwe recyclebare dop gaat in Europa in dit kwartaal de markt op. Voor 2023 is onze stap de 100 procent circulaire fles. We blijven dus niet stilzitten. Ook onze Frito-verpakkingen worden verbeterd met als doel het meest duurzame product en de meest duurzame verpakking in het culinaire tomatenschap te bieden.’

Duurzame productie

‘De consument ziet natuurlijk alleen de verpakking. Maar duurzaamheid gaat verder dan alleen de verpakking. Daaraan vooraf ligt een productie en supply chain waarin we ook nog enorme slagen maken. The Kraft Heinz Company heeft een ESG-agenda gepubliceerd met onze doelstellingen. In 2025 willen we volledig op duurzame energie draaien. Met energieleverancier Repsol gaan we dit jaar al 90 procent van onze energie verduurzamen in Europa. Dit zijn forse stappen, in zowel product en verpakking als in productie. Het zijn belangrijke trends waar wij op inzetten en voor de toekomstige groei van de categorie.’

Heinz Meatless

‘Mensen willen minder vlees consumeren en zoeken naar vervangers. We betreden inmiddels een nieuwe categorie met ons Meatless-assortiment, waarin we op basis van onze expertise met bonen en smaak zeer sterke producten te bieden hebben. Sinds november hebben we bij Gorillas en bij DekaMarkt Heinz Meatless Burgers en Meatless Gehakt in het assortiment. Voor een goede, eiwitrijke vervanger van vlees heb je de keuze uit soja en bonen. Bonen zijn een heel goede optie, zowel in het op goede wijze benutten van de bodem, als in de voedingsstoffen die bonen leveren. We zijn hartstikke trots op deze nieuwe producten; het is de vervolgstap voor de toekomst van Heinz.’

‘Omdat het voor ons ook een nieuwe supply chain is zijn we hard aan het leren, vandaar dat we nog op slechts twee plaatsen te vinden zijn. Maar dit wordt voor Heinz absoluut een groeimotor voor de toekomst, die naadloos aansluit bij onze duurzaamheidsdoelstellingen. In het eerste kwartaal van 2023 willen we dit verder gaan uitrollen.’

De toekomst voor vleesvervangers

‘Door de stijgende kosten van vleesproductie zijn de prijzen van vlees en vleesvervangers dichter bij elkaar komen te liggen. Wij verwachten dat de categorie vleesvervangers zal blijven groeien. Onze plek daarin is die van een bekend A-merk, waarbij wij ook de saus kunnen leveren. Dit maakt het een logische combinatie. Wij kunnen de slagkracht van onze boneninkoop gebruiken om deze vleesvervangers toegankelijk te maken voor iedereen. Dat maakt dat wij veel vertrouwen hebben in onze strategie.

Langtetermijnkoers met retail behouden

‘De samenwerking met de retail was in 2022 belangrijker dan ooit, nog belangrijker dan tijdens covid. Retail en leveranciers zijn voor enorme uitdagingen geplaatst. De aanvoer van grondstoffen is nog veel meer onder druk komen te staan. Het is daarom enorm belangrijk dat we de langetermijnkoers behouden, in categorieontwikkeling, gestoeld op smaak, gezondheid, en duurzaamheid. Met een heel sterk team met jonge, enthousiaste mensen gaat dat lukken.’

Dit artikel is gesponsord door Kraft Heinz